Des images horribles montrent comment le coronavirus a ravagé les vaisseaux sanguins des doigts d’une femme qui ont dû être amputés. Les trois doigts d’une femme infectée par Covid de 86 ans ont dû être coupés après que la maladie ait attaqué ses vaisseaux sanguins, les rendant noirs.

Les photos ont été partagées dans un journal médical, Journal européen de chirurgie vasculaire et endovasculaire, des doigts morts « nécrotiques » que les médecins italiens ont qualifié de cas de « manifestation grave » de coronavirus. Des cas similaires ont été trouvés chez de nombreux patients atteints de coronavirus où il a causé de graves dommages aux vaisseaux sanguins, provoquant des blocages dangereux appelés caillots sanguins.

La vieille femme italienne aurait une « gangrène sèche des deuxième, quatrième et cinquième doigts de la main droite » mais ne présentait aucun symptôme de Covid-19, indique le journal. Les scientifiques pensent qu’elle a souffert de caillots sanguins qui lui ont coupé l’approvisionnement.

Miroir rapporte qu’elle a un syndrome coronarien aigu en mars, dans lequel le flux sanguin vers le cœur est brusquement réduit et des caillots sanguins lui coupent les doigts. Le système immunitaire peut entrer en surmenage dans la « tempête de cykotine » lorsque les tissus sains peuvent être endommagés, et si les vaisseaux sanguins sont endommagés, il y a un risque qu’ils fuient, par conséquent, la pression artérielle peut chuter et les patients peuvent avoir une augmentation de la formation de caillots.

En mars, la femme s’est vu prescrire des anticoagulants lorsque les médecins ont constaté un manque de circulation dans son cœur. Lorsqu’elle a été testée pour le coronavirus par des médecins de Fermo à Rome, les résultats sont positifs. Sans aucun symptôme de corona, un mois plus tard, la femme a développé une gangrène sèche qui a fait que ses doigts deviennent noirs.

Les médecins ont constaté qu’elle avait une faible pression dans les artères numériques. L’équipe médicale a dû lui amputer trois doigts, et après un examen du tissu mort au microscope, des signes de thrombose intravasculaire ont été découverts.

Grahan Cooke, professeur à l’Institut national de recherche en santé, a déclaré que Covid est une maladie multisystémique et que l’une de ses caractéristiques qui la distingue des autres maladies virales est cet état plus hypercoagulable, dans lequel le sang coagule plus que nécessaire.

Les médecins ont affirmé avoir remarqué un grand nombre de patients atteints de Covid-19 avec des problèmes de coagulation sanguine.

Courrier quotidien rapporte que le professeur Roopen Arya, du King’s College de Londres, a estimé que 30% des patients atteints de coronavirus avaient des caillots sanguins en mai.

Il a ajouté qu’il est clair que la thrombose est un problème majeur lors d’une infection au COVID-19.