Des médecins irlandais retirent chirurgicalement 55 piles de l’intestin et de l’estomac d’une femme

Dans un cas inhabituel, les médecins de l’hôpital universitaire St Vincent de Dublin ont retiré 55 piles de l’estomac et de l’intestin d’une femme âgée. Selon un rapport publié dans l’Irish Medical Journal, les médecins ont réussi à retirer 55 piles AA et AAA de l’estomac et de l’intestin d’une femme le 15 septembre. Ce cas représente le nombre le plus élevé de piles ingérées à un moment donné. La femme a avalé les piles cylindriques dans une tentative délibérée d’automutilation, a rapporté Huffpost.

Lorsque la femme de 66 ans est arrivée pour la première fois à l’hôpital, une radiographie a révélé des objets étrangers dans son estomac, bien que le nombre soit initialement inconnu. Heureusement, aucune n’obstruait son tractus gastro-intestinal (GI), aucune batterie ne montrait de signes de dommages structurels.

La première ligne de conduite des médecins a été de laisser la femme passer les batteries naturellement. Bien qu’elle ait réussi à en passer 5 la première semaine, des douleurs abdominales ont commencé à s’installer et des radiographies ultérieures ont révélé que la plupart des piles étaient toujours bloquées. Les médecins ont également remarqué que son estomac distendu pendait au-dessus de son os pubien en raison du poids des piles. Les chirurgiens ont ensuite effectué une intervention chirurgicale réussie en incisant son abdomen pour retirer 46 piles de son estomac et les 4 piles restantes piégées dans son côlon ont été “traitées” dans son rectum et retirées par son anus. Le décompte total est venu à 55.

Une dernière radiographie n’a plus trouvé de piles dans le tractus gastro-intestinal de la femme. Les médecins ont affirmé que l’ingestion de plusieurs grosses piles cylindriques était une méthode inhabituelle d’automutilation, mais néanmoins grave. Même l’ingestion accidentelle de piles bouton peut entraîner des blessures graves, notamment des brûlures graves de l’œsophage ou des voies respiratoires et des complications ultérieures. Dans certains cas, cela peut même s’avérer mortel, selon le National Capital Poison Center.

