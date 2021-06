Des médecins indonésiens malades malgré le vaccin chinois Sinovac: mises à jour COVID

Les taux de vaccination contre le COVID-19 continuent de ralentir aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Au cours de la semaine dernière, seuls six États ont déclaré avoir administré les premières doses à un rythme au moins égal au quart de leur taux de pointe. Six autres États ont déclaré avoir administré les premières doses à un rythme inférieur à un dixième de leur taux de pointe. La Géorgie a subi le pire. À son apogée, la Géorgie a déclaré avoir administré près de 500 000 premières doses en une semaine. La semaine dernière, l’État en a administré environ 5 000.

« Nous nous dirigeons vers un été de joie, de célébration et d’absence croissante du virus. Cependant, malgré tous les progrès que nous réalisons en tant que pays, trop de communautés restent à risque en raison des faibles niveaux de vaccination », Jeff Zients, White Le coordinateur de la réponse au coronavirus de la maison, a déclaré jeudi lors d’un briefing.

« Les faibles taux de vaccination dans certaines communautés sont une préoccupation encore plus grande maintenant que nous sommes confrontés à la menace d’une nouvelle variante plus dangereuse, en particulier la variante delta. »

En moyenne, environ 327 000 adultes ont reçu leur premier vaccin chaque jour la semaine dernière. Pour atteindre l’objectif de Biden de 70 % d’adultes recevant au moins une injection d’ici le 4 juillet, ce nombre devra passer à environ 722 000 adultes vaccinés chaque jour.

Aussi dans l’actualité :

►Le tournoi de tennis de l’US Open permettra une capacité de 100 % de spectateurs tout au long de ses deux semaines en 2021, a annoncé jeudi l’US Tennis Association. Cela survient un an après que les spectateurs ont été bannis de l’événement du Grand Chelem à New York en raison de la pandémie de coronavirus.

►Les régulateurs californiens devraient aujourd’hui approuver des règles révisées en cas de pandémie qui mettent fin aux règles sur les masques pour les travailleurs entièrement vaccinés, leur donnant ainsi les mêmes libertés que lorsqu’ils ne sont pas au travail.

►Le Taj Mahal a rouvert ses portes aux visiteurs cette semaine. Cette décision faisait partie d’un vaste assouplissement des restrictions imposées par les gouvernements locaux indiens pour relancer une industrie touristique malmenée malgré une vague d’infection dévastatrice qui a tué des centaines de milliers de personnes.

►Les données des tests sur écouvillon effectués à travers l’Angleterre suggèrent que les cas de COVID-19 y doublent tous les 11 jours, rapporte le Guardian. Les responsables de la santé attribuent la flambée à la variante delta, désormais la plus répandue au Royaume-Uni.

►Le comté de Santa Clara en Californie, le premier comté du pays à instituer une ordonnance de séjour à domicile, collabore avec le SAP Center, les Golden State Warriors et la ville de San Jose pour tirer au sort plus de 100 billets pour les événements à venir à tous ceux qui se fait vacciner. 70% des résidents éligibles dans le comté ont une dose.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,50 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 600 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 177,1 millions de cas et plus de 3,83 millions de décès. Plus de 147,75 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 44,5 % de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Les personnes hospitalisées avec COVID-19 ont maintenant une chose écrasante en commun : elles ne sont pas vaccinées.

Les législateurs demandent une commission de type 11 septembre pour enquêter sur le virus aux États-Unis

Il y a une poussée sur Capitol Hill et au-delà pour une enquête à part entière sur l’épidémie de coronavirus par une commission nationale comme celle qui a examiné le 11 septembre. La proposition intervient alors que des questions persistent sur la réponse du gouvernement à la crise et l’origine du virus qui a tué plus de 600 000 Américains.

Un projet de loi présenté par le sénateur démocrate Bob Menendez du New Jersey et la sénatrice républicaine Susan Collins du Maine établirait une telle commission.

« Le nombre de morts de la pandémie de COVID-19 est plus de 200 fois supérieur à celui des attentats du 11 septembre – mais le Congrès n’a pas encore mis en place une commission similaire du ruban bleu pour enquêter sur les vulnérabilités de notre système de santé publique et émettre des directives sur la façon dont nous une nation peut mieux protéger le peuple américain des futures pandémies », ont écrit Menendez et Collins dans un essai cette semaine dans le New York Times.

Cependant, les perspectives de la proposition ne sont pas claires. Beaucoup craignent que la politique n’entrave toute enquête, comme cela s’est produit lorsque les républicains se sont prononcés contre une commission chargée d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole par des partisans de Donald Trump.

Plus de 350 médecins indonésiens infectés malgré la vaccination

Plus de 350 médecins et agents de santé indonésiens ont contracté le COVID-19 et des dizaines ont été hospitalisés malgré avoir reçu le vaccin chinois Sinovac, ont annoncé les autorités.

Badai Ismoyo, chef du bureau de santé du district de Kudus dans le centre de Java, a déclaré à Channel News Asia que la plupart des personnes infectées étaient asymptomatiques et s’isolaient à domicile. Mais il a dit que des dizaines étaient dans des hôpitaux avec de fortes fièvres et des niveaux de saturation en oxygène en baisse.

L’Indonésie, un archipel composé de milliers d’îles et abritant 270 millions de personnes, est aux prises avec une grave épidémie qui serait provoquée par la variante delta plus transmissible. Les agents de santé indonésiens, désignés comme groupe prioritaire, ont été parmi les premiers à être vaccinés lorsque la campagne de vaccination a commencé en janvier.

Le président indonésien Joko Widodo a ordonné jeudi aux autorités d’accélérer la campagne de vaccination. L’Organisation mondiale de la santé a exhorté les dirigeants du quatrième pays le plus peuplé du monde à augmenter les restrictions sociales pour lutter contre la recrudescence des infections.

Les États-Unis vont dépenser 3,2 milliards de dollars pour aider à développer des médicaments contre le COVID

Les États-Unis consacrent 3,2 milliards de dollars pour faire avancer le développement de traitements antiviraux pour le COVID-19, a annoncé jeudi l’administration Biden.

Des médicaments antiviraux oraux efficaces qui pourraient être pris à domicile au début de l’infection, similaires au traitement de la grippe, pourraient sauver des vies et empêcher une augmentation massive des hospitalisations, a déclaré le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué de presse.

Le plan, appelé Programme antiviral pour les pandémies, soutiendra la recherche pour identifier et accélérer la disponibilité d’options de traitement pour COVID-19, ainsi que pour construire des plates-formes pour la découverte et le développement d’antiviraux pour les futurs virus, selon le communiqué.

« Il existe peu de traitements pour de nombreux virus qui ont ce que nous appelons un potentiel pandémique », a déclaré le Dr Anthony Fauci lors d’un briefing à la Maison Blanche. Il a dit qu’il n’avait aucune connaissance de ce que les traitements coûteraient.

Des variantes obligent les États-Unis à rester vigilants malgré l’accès aux vaccins

La nation devra rester vigilante contre les variantes cet été et cet automne.

Premièrement, il y a la variante alpha, qui, selon les Centers for Disease Control and Prevention, représentait 66% des cas aux États-Unis en avril. La variante, documentée pour la première fois au Royaume-Uni, est considérée comme plus transmissible et peut-être plus mortelle que la souche d’origine.

Ensuite, il y a la variante delta, qui a traversé l’Inde le mois dernier et retardé le plan de réouverture du Royaume-Uni. Maintenant, il représente environ 6 à 10% des infections à coronavirus aux États-Unis, selon le CDC.

Mais la variante qui maintient l’épidémiologiste de l’État de Washington, le Dr Scott Lindquist, « éveillé la nuit ? » La variante gamma, qui représente désormais 16% des cas dans l’État et est la plus dynamique, selon le Seattle Times.

« C’est une course entre les vaccins destinés aux humains et les variantes actuelles ou futures », a déclaré le secrétaire à la Santé du Kansas, le Dr Lee Norman.

NYC va sortir les sans-abri des hôtels alors que les mesures de distanciation sociale sont levées

La ville de New York déplacera environ 8 000 sans-abri hors des chambres d’hôtel qui leur ont été accordées au début de la pandémie de COVID pour les protéger contre le coronavirus et les réinstallera dans des refuges d’ici la fin juillet afin que les hôtels puissent rouvrir, maire Bill de Blasio a déclaré mercredi.

L’État de New York a dépassé le seuil de vaccination de 70% pour les adultes pour le premier coup, a annoncé mardi le gouverneur Andrew Cuomo, une référence qui déclenchera un retrait des précautions de sécurité telles que celles toujours en place pour la distanciation sociale.

« Je ne veux pas revenir en arrière – c’est comme si je reculais », a déclaré Andrew Ward, 39 ans, qui séjourne à l’hôtel Williams à Brownsville, Brooklyn, après près de deux ans dans un refuge pour hommes, au New York Fois. «Ce n’est pas sûr d’y retourner. Vous avez des gens qui apportent des couteaux.

Les programmes de libération anticipée en Virginie prendront fin, la population carcérale vaccinée

Un programme de libération anticipée des détenus visant à contrôler la propagation du coronavirus dans les prisons de Virginie prendra fin le 1er juillet.

Les responsables des prisons d’État ont libéré plus de 2 100 détenus au début de l’année dernière pour réduire la population carcérale pendant la pandémie. Le programme a été autorisé en vertu d’un amendement budgétaire proposé par le gouverneur Ralph Northam et approuvé par les législateurs de l’État en avril 2020. L’autorisation expire le 1er juillet.

Le directeur du Département des services correctionnels, Harold Clarke, a déclaré qu’environ 70% de la population carcérale avait été vaccinée contre le COVID-19. Il n’y a actuellement aucun cas dans la population. Au total, 56 détenus et cinq membres du personnel testés positifs pour le coronavirus sont décédés pendant la pandémie.

Contributeur : Mike Stucka, USA TODAY ; The Associated Press.