Les médecins INDIENS ont envoyé des messages SOS demandant de l’oxygène alors que les salles sont au bord de l’effondrement.

Le pays lutte contre la «pire» épidémie de coronavirus au monde, avec des patients mourants de Covid alignés sur des civières à l’extérieur des hôpitaux.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

15 Un patient ayant des problèmes respiratoires se trouve à l’intérieur d’une voiture en attendant d’entrer dans un hôpital Covid pour traitement Crédit: Reuters

15 Un patient Covid-19 reçoit de l’oxygène sur place à Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Inde Crédits: Getty

Vendredi, l’Inde a signalé plus de 332 730 nouvelles infections – la somme quotidienne la plus élevée de la pandémie dans le monde pour la deuxième journée consécutive.

La flambée des cas pousse les services de santé à leurs limites, avec une pénurie d’oxygène médical et des hôpitaux en sous-effectif et débordants.

Les unités de soins intensifs sont pleines de presque tous les ventilateurs en cours d’utilisation, ne laissant aux médecins d’autre choix que de demander de l’aide sur les réseaux sociaux.

Un hôpital, qui traite 500 patients Covid, a mis en garde vendredi contre une crise imminente.

L’hôpital Ganga Ram de Delhi a déclaré: « L’oxygène durera encore deux heures. »

Il a ajouté qu’il craignait que 60 autres de ses patients les plus malades soient à risque, après que 25 sont décédés au cours des dernières 24 heures.

Heureusement, une livraison d’urgence d’oxygène est arrivée deux heures plus tard, mais les pénuries sont si graves que cela n’a fourni qu’un soulagement temporaire.

Et le soir venu, les hôpitaux ailleurs n’avaient reçu aucune aide du tout.

15 Des agents de santé assistent un patient alors qu’il est conduit dans un centre de soins Covid à New Delhi, en Inde Crédit: AP

15 Un agent de sécurité met en place un avis informant de la non-disponibilité de lits dans un hôpital privé à Allahabad Crédit: AFP

15 L’oxygène est fourni par une organisation sikh à Gurdwara à Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Inde Crédits: Getty

15 Un travailleur organise le transport de bouteilles d’oxygène médical vers les hôpitaux de la banlieue d’Hyderabad Crédit: AFP

15 Les cas et les décès augmentent en Inde

Une grande chaîne d’hôpitaux privés de la capitale, Max Hospital, a tweeté que l’un de ses établissements disposait d’un approvisionnement en oxygène d’une heure dans son système.

Il a déclaré: « Nous avons le regret d’informer que nous suspendons toute nouvelle admission de patients dans tous nos hôpitaux de Delhi jusqu’à ce que les approvisionnements en oxygène se stabilisent. »

Deux jours plus tôt, il avait déposé une requête devant la Haute Cour de Delhi disant que les hôpitaux manquaient d’oxygène, mettant en danger la vie de 400 patients, dont 262 étaient traités pour Covid-19.

Et le Centre indien des traumatismes médullaires de New Delhi n’a eu plus que 30 minutes d’oxygène pour soigner 160 patients atteints de Covid.

Un médecin travaillant dans un hôpital gouvernemental distinct du sud de l’Inde, qui souhaitait garder l’anonymat, a déclaré que les choses allaient si mal que « les patients essayaient de frapper les médecins ».

Il a déclaré à la BBC: « Ils blâment les médecins pour tout et même le [hospital] la direction blâme également les médecins. C’est un environnement stressant.

« Nous avons actuellement presque utilisé 99 pour cent des ports d’oxygène – il ne reste que 1 pour cent. C’est une situation très pathétique. »

15 Une crémation massive de victimes décédées des suites d’une maladie à coronavirus à New Delhi Crédit: Reuters

15 Un patient reçoit de l’oxygène dans la rue car l’hôpital le plus proche est plein Crédits: Getty

15 Un membre de la famille exécute les derniers rites pour une victime de Covid dans un crématorium à Jammu, Inde Crédit: AP

15 Un patient Covid est soigné à l’intérieur d’un véhicule dans un hôpital gouvernemental Covid dédié à Ahmedabad Crédit: AP

Akhil Gupta attendait un lit pour sa mère de 62 ans, Suman, après avoir été testée positive au virus le 2 avril et avoir eu des difficultés à respirer.

Pendant les deux jours suivants, ses autres fils, Nikhil et Akhil, ont fait le tour de la ville de Delhi pour visiter chaque hôpital à la recherche d’un lit.

Ils ont réussi à en trouver un après une visite aux urgences de l’hôpital Max de Patparganj, où elle a été temporairement mise sous oxygène alors qu’elle faisait la queue pour qu’un lit s’ouvre à l’intérieur.

Mais les médecins demandent maintenant à ses fils de l’emmener parce que les réserves d’oxygène sont si faibles.

Sky News a capturé des scènes similaires montrant des rangées de personnes allongées sur des civières à l’extérieur d’un hôpital surpeuplé de la capitale.

La police a même été déployée pour patrouiller les entrées des quartiers afin d’empêcher des familles désespérées de voler de l’oxygène.

15 Des gens attendent dans une file d’attente pour recevoir le vaccin contre le coronavirus dans un centre de Mumbai Crédit: AFP

15 Un homme prépare un bûcher funéraire pour incinérer le corps d’une personne décédée des suites d’une maladie à coronavirus Crédit: Reuters

15 Les gens retirent leurs combinaisons de protection dans un crématorium à Jammu, en Inde Crédit: AP

15 Plusieurs bûchers funéraires de victimes de Covid-19 brûlent dans un crématorium spécialement conçu Crédit: AP

Atul Gogia, un médecin de première ligne à Delhi, a déclaré aujourd’hui à BBC Radio 4: «C’est vraiment, vraiment très mouvementé, à la fois physiquement mentalement émotionnellement, c’est une journée difficile.

«Tout est plein, nous sommes surchargés, le personnel attrape la maladie, donc nous manquons également de personnel.

«Nous avons de l’oxygène, mais c’est maintenant au quotidien. Il y a une telle montée en flèche que nous n’avons plus de place dans les urgences.

«Nous n’avons pas assez de points d’oxygène, les patients arrivent avec leur propre oxygène, d’autres sans.

« Nous voulons les aider, mais il n’y a pas assez de lits ou de points d’oxygène, et pas assez d’oxygène pour les fournir même s’il y en avait. »

Le bilan global des décès dus aux coronavirus du pays s’élève à 186920, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

Les corps sont incinérés toute la nuit – contrairement à la coutume hindoue qui veut qu’aucun corps ne soit brûlé après le coucher du soleil – pour faire face à l’arriéré.

Le hold-up est si grave que les familles doivent attendre des heures sous une chaleur de 35 ° C avant de pouvoir incinérer leurs proches et les bûchers funéraires envoient de la fumée dans le ciel sans arrêt.

Cela survient alors que la Grande-Bretagne impose enfin une interdiction de voyager – ajoutant l’Inde à la liste rouge officielle des voyages sur les coronavirus du Royaume-Uni.

Les passagers des vols à destination du Royaume-Uni en provenance de l’Inde doivent désormais entrer en quarantaine dans les hôtels.