Des médecins forcés d’ENLEVER les yeux des enfants pour empêcher le champignon noir lié à la variante Delta de les tuer

Les MÉDECINS ont été contraints d’enlever les yeux de trois enfants après qu’ils aient été infectés par un champignon noir lié au Covid.

Les enfants ont été vus en Inde, où la variante Delta Covid a ravagé la nation.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Des milliers de personnes en Inde ont dû retirer les yeux à cause d’un champignon noir. Sur la photo : un patient est inspecté à l’hôpital Swaroop Rani, à Allahabad, en Inde, le 5 juin Crédit : Getty

Le champignon noir, appelé mucormycose, a provoqué une épidémie au sein de la pandémie de Covid en Inde, avec déjà plus de 10 000 cas.

La complication grave et parfois mortelle frappe généralement les personnes atteintes de diabète non contrôlé, bien qu’elle puisse être diagnostiquée chez n’importe qui.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli – comme les diabétiques – sont également les plus à risque de mourir.

L’ablation des yeux, des dents et d’autres tissus infectés du visage est une procédure standard pour l’infection et est le seul moyen de s’en débarrasser efficacement.

Il empêche la moisissure d’atteindre le cerveau, ce qui pourrait entraîner la mort.

Les trois enfants qui ont subi une ablation des yeux à Mumbai étaient âgés de quatre, six et 14 ans, selon les médias locaux.

Seule la jeune fille de 14 ans est diabétique et les médecins disent que ses yeux « sont devenus noirs en 48 heures ».

Le Dr Jesal Sheth, pédiatre consultant senior à l’hôpital Fortis, a déclaré : « Le champignon se propageait également au nez. Heureusement, il n’a pas atteint le cerveau. Nous l’avons soignée pendant six semaines ; malheureusement, elle a perdu son œil.

Une autre adolescente de 16 ans du même hôpital, devenue diabétique après Covid, s’est avérée avoir une partie de l’estomac criblée de champignons noirs.

Le Dr Jesal Sheth est pédiatre consultant principal à l’hôpital Fortis, où des enfants se sont fait enlever les yeux à cause d’un champignon noir – une complication grave de Covid Crédit : Fortismumbai.com

L’ablation des yeux, des dents et d’autres tissus infectés du visage est une procédure standard pour le champignon noir. Sur la photo: un homme à Ajmer, Rajasthan, après avoir subi une opération du nez Crédit : Eyevine

QU’EST-CE QUE LA MUCORMYCOSE ? Mucormycose est le nom utilisé pour toute infection fongique causée par un groupe de moisissures appelées mucormycètes. Ces moisissures vivent dans tout l’environnement. La mucormycose affecte principalement les personnes qui ont des problèmes de santé ou qui prennent des médicaments qui diminuent la capacité du corps à combattre les germes et les maladies. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les symptômes varient en fonction de l’endroit où le champignon se développe. Les symptômes de la mucormycose rhinocérébrale (sinus et cerveau) comprennent : Mal de crâne

Gonflement facial unilatéral

Congestion nasale ou sinusale

Lésions noires sur l’arête nasale ou la partie supérieure de l’intérieur de la bouche qui s’aggravent rapidement

Fièvre Les symptômes de la mucormycose pulmonaire (poumon) comprennent : Fièvre

Toux

Douleur thoracique

Essoufflement Les symptômes de la mucormycose gastro-intestinale comprennent : Douleur abdominale

Nausée et vomissements

Saignement gastro-intestinal

Le Dr Sheth a déclaré : « L’enfant de 16 ans était en bonne santé il y a un mois. Elle s’était remise du Covid. Elle n’était pas diabétique. Mais elle est arrivée chez nous avec le diabète d’un coup.

« Ses intestins ont commencé à saigner. Nous avons fait une angiographie et avons découvert que Fungus noir avait infecté des vaisseaux sanguins près de son estomac. »

Les plus jeunes enfants ont été admis à l’hôpital ophtalmologique et ORL KBH Bachooali de Mumbai avec Covid.

Le Dr Prithesh Shetty, ophtalmologiste à l’hôpital, a déclaré: « Le champignon noir se propageait dans leurs yeux et si nous n’avions pas enlevé les yeux, leur vie aurait été en danger.

« Ils étaient déjà aveugles d’un œil et cela leur faisait très mal. Un enfant est venu chez nous en décembre de l’année dernière. Le deuxième cas est arrivé pendant la deuxième vague.

Des milliers de patients en Inde ont subi le sort de se faire enlever les yeux à cause d’un champignon noir.

Environ 60% des patients traités à l’hôpital ont subi une ablation d’au moins un œil après que la deuxième vague de coronavirus a provoqué une explosion de la maladie fongique rampante.

Le Dr Brajpal Singh Tyagi effectue une intervention chirurgicale pour retirer le champignon noir d’un patient Adesh (39 ans) dans un hôpital de Ghaziabad, en Inde, le 3 juin Crédit : Getty

Le Dr Vijay Gakhar opère un patient infecté par des champignons noirs et blancs, dans un hôpital d’Ajmer, le 29 mai Crédit : Rex

Le champignon s’est maintenant propagé à d’autres pays – des médecins chiliens ont signalé un cas de champignon lié au virus, des scientifiques uruguayens y ont enregistré un patient souffrant de la maladie.

Les médecins d’Oman sont les plus récents à déclarer avoir détecté l’infection fongique potentiellement mortelle.

Des champignons blancs et jaunes ont également balayé des hôpitaux en Inde, tous deux liés à Covid.

La mucormycose pénètre dans le corps et se propage dans la circulation sanguine pour affecter des organes tels que le cerveau, les yeux, la rate et le cœur.

Il pénètre le plus souvent dans le nez, les sinus et les yeux, provoquant un noircissement ou une décoloration.

Les symptômes comprennent une vision floue ou double, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et une toux de sang.

La mucormycose survient généralement plus tard au cours de Covid-19 – généralement après huit jours.

Mais cela peut aussi se produire après la sortie de l’hôpital, selon les médecins.

L’abus de stéroïdes pour traiter Covid, les conditions chaudes et humides et le fait d’être sous oxygène pendant une longue période ont tous été blâmés comme causes des infections fongiques noires et blanches.

Il existe des médicaments antifongiques qui peuvent être administrés, mais l’Inde fait face à une pénurie de médicaments pour le traiter.

Dans la plupart des cas, « l’ablation chirurgicale des zones infectées est très importante et parfois cette chirurgie est assez étendue », a déclaré le professeur David Denning du Fonds d’action mondial pour les infections fongiques (GAFFI) et de l’Université de Manchester.