Des médecins et des scientifiques attaquent Johnson pour un plan «criminel» pour la «Journée de la liberté»

Plus de 1 200 médecins et scientifiques de premier plan ont signé une lettre condamnant la décision de Boris Johnson d’aller de l’avant avec la soi-disant Journée de la liberté le 19 juillet, la qualifiant de « non scientifique et contraire à l’éthique ».

La semaine dernière, une coalition d’experts médicaux a publié une missive dans une revue médicale La Lancette, qualifiant les plans du gouvernement de « dangereux et prématurés ».

Il a qualifié la stratégie de M. Johnson d' »immunité collective par infection massive » et a déclaré que l’ouverture du pays devrait être retardée jusqu’à ce que « tout le monde, y compris les adolescents, se soit vu proposer la vaccination et que le taux d’utilisation soit élevé ».

La lettre a maintenant été signée par 1 246 médecins et scientifiques du monde entier.

L’ancien conseiller scientifique en chef et président d’Independent Sage, Sir David King, a apporté son soutien à la lettre et a qualifié la stratégie du gouvernement de « complètement erronée ».

Il a dit au Express quotidien: « Il est incroyable que le gouvernement britannique se lance dans une stratégie d’immunité collective qui entraînera des milliers de décès inutiles et de graves maladies à long terme alors que tant de progrès ont été réalisés avec le programme de vaccination.

« Comme nous le disons depuis plus d’un an, cette stratégie est complètement erronée et ne reflète pas les meilleurs conseils scientifiques ou médicaux. »

Lundi, M. Johnson a annoncé que la plupart des restrictions de verrouillage de Covid seraient supprimées malgré le nombre d’infections à coronavirus ayant atteint 35 000 par jour. Les cas devraient encore augmenter dans les semaines à venir.

Le groupe de scientifiques impliqués dans la publication de la lettre en La Lancette a déclaré dans un communiqué publié mardi que le plan du gouvernement en cas de pandémie impliquait « d’exposer des millions de personnes aux impacts aigus et à long terme d’une infection de masse ».

« Une stratégie qui choisit maintenant une infection massive chez les enfants et les jeunes comme moyen de protéger les personnes vulnérables en hiver, au lieu de prendre le temps de vacciner nos jeunes est contraire à l’éthique et non scientifique », ajoute la lettre.

Le communiqué a également déclaré que le plan de lutte contre la pandémie risquait de « surcharger une génération avec un long Covid, dont les conséquences à long terme sont inconnues ».

Dr Richard Horton, rédacteur en chef de La Lancette, a déclaré qu’il était « très choqué » par le médecin-chef, le professeur Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, de ne pas « avoir rendu plus public leurs préoccupations ».

Il a ajouté: « La fausse déférence que vous avez vue de la part des deux envers le Premier ministre en essayant de consolider sa prise de décision, je pensais, était une abdication de leur rôle indépendant en tant que conseillers du gouvernement. »

Le Dr Horton a déclaré que la déclaration du professeur Whitty selon laquelle il existait «un large accord dans la communauté scientifique» était catégoriquement fausse.

Il a déclaré: « Je crains de devoir conclure que le médecin-chef déforme volontairement l’opinion scientifique à travers le pays, et c’est extraordinaire à observer. »

Dr Helen Salisbury, médecin généraliste, conférencière à l’Université d’Oxford et chroniqueuse pour le Journal médical britannique (BMJ), a déclaré: «Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement choisirait de faire une infection virale par immunité collective alors qu’il pourrait faire une immunité collective par vaccination. Je pense que c’est criminel.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a été approché pour commentaires.