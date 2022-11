Des médecins et des infirmières appellent à l’action contre l’effondrement des soins et les ministres de la Santé se réunissent à Vancouver

Un médecin de famille qui travaille en Colombie-Britannique et en Alberta affirme que les patients qui ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin avant de se retrouver dans des salles d’urgence surchargées devraient faire l’objet d’une action rapide des ministres de la Santé du pays lors de leur réunion à Vancouver.

Le Dr Carllin Man a déclaré que les patients les plus malades sans médecin de famille ont tendance à retourner aux urgences où les médecins et les infirmières épuisés consacrent des heures de plus en plus longues à mesure que leurs collègues quittent la profession.

“Pendant longtemps, nos systèmes de santé se sont appuyés sur notre bonne volonté en tant que professionnels de la santé”, a déclaré Man. « On en fait de plus en plus alors qu’on aurait dû s’arrêter depuis longtemps, mais il n’y a personne d’autre. Qu’allez-vous faire, juste laisser ces patients souffrir ? Bien sûr que non.”

L’homme, qui travaille à temps partiel dans une clinique sans rendez-vous à Burnaby, en Colombie-Britannique, ainsi que dans les salles d’urgence du centre de l’Alberta, a déclaré qu’il devra renouveler les ordonnances de certains patients au cours des prochaines vacances de 10 jours, car il n’y aura pas être quelqu’un pour le couvrir.

“Donc, chaque jour, je dois me connecter à mon ordinateur et essayer de gérer les choses que je peux pendant mon absence”, a-t-il déclaré à propos de ses patients atteints de maladies chroniques qui ne sont pas les mieux adaptés aux soins d’autres médecins sans pleine connaissance de leur état de santé. l’histoire.

Man a dit qu’il est temps que les gouvernements de tout le Canada écoutent les préoccupations des patients et de ceux qui s’occupent d’eux.

Les ministres de la Santé des 13 provinces et territoires, ainsi que leur homologue fédéral, Jean-Yves Duclos, doivent se rencontrer à Vancouver lundi et mardi.

Les réunions surviennent quatre mois après que les premiers ministres de partout au Canada se sont réunis à Victoria pour discuter des maux qui affligent le système de santé. Les premiers ministres ont demandé au gouvernement fédéral d’augmenter le Transfert canadien en matière de santé, l’argent que chaque administration reçoit pour les soins de santé, à 35 %, contre 22 %.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a déclaré que l’argent supplémentaire était nécessaire alors que la province s’attaque aux pénuries d’infirmières et de médecins, améliore l’accès aux soins de santé numériques, ainsi qu’aux services de santé mentale et de toxicomanie liés à la crise des drogues toxiques.

“Nous avons besoin que le gouvernement fédéral soit notre partenaire dans cette approche”, a-t-il déclaré dans un communiqué. « Cela signifie avoir une discussion sérieuse sur le Transfert canadien en matière de santé.

L’Association médicale canadienne, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et SoinsSantéCAN, qui représentent diverses organisations et hôpitaux, ont uni leurs forces pour pousser les ministres de la Santé à retenir les travailleurs grâce à des incitatifs comme des soutiens en santé mentale.

Ils demandent également une stratégie pancanadienne pour recueillir des données sur la main-d’œuvre, permettre aux médecins d’obtenir plus facilement leur permis partout au pays où ils sont le plus nécessaires et améliorer l’accès aux soins primaires et aux visites virtuelles.

Man a terminé sa formation en Alberta il y a sept ans, mais a déclaré que l’obtention de son permis d’exercer en Colombie-Britannique était un processus ardu de plusieurs mois.

“J’ai dû sauter à travers tous ces cerceaux. J’ai dû me rendre physiquement à Vancouver, au (bureau du Collège des médecins et chirurgiens), pour montrer mon visage et mes diplômes. Je veux dire, ils n’ont pas fait cela en Alberta. Ils ont fait confiance au fait que j’étais agréé par le Conseil médical national du Canada et toutes ces autres organisations nationales qui vérifient nos diplômes et notre formation.

Le Dr Alika Lafontaine, présidente de l’Association médicale canadienne, a déclaré que l’effondrement des soins primaires se répand dans d’autres parties des hôpitaux au-delà des urgences, ainsi que dans les soins de longue durée, en raison de la réduction des coûts.

« On reconnaît que nous avons pris beaucoup de retard par rapport à la demande de services de santé dans toutes les régions du pays. En Ontario, des dizaines de millions de services de santé et des milliers de chirurgies ont été retardés », a déclaré Lafontaine, qui est anesthésiste à Grande Prairie, en Alberta.

«La plus grande crainte que j’ai pour le système de santé à l’avenir est que ceux d’entre nous qui croient qu’il sera là demain, il ne sera peut-être pas là sous la même forme. Et vous ne le saurez pas tant que vous n’aurez pas besoin de soins.

Lafontaine a déclaré qu’il espérait que la réunion des ministres de la Santé déboucherait sur une collaboration à travers le Canada «parce que les crises sont trop importantes pour une seule juridiction. Si nous n’agissons pas, tous nos systèmes continueront de se détériorer. Et je pense que l’impulsion pour l’action est maintenant due à la gravité de la souffrance des patients.

Sylvain Brousseau, président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, a déclaré que des infirmières sous-évaluées quittent leur emploi parce que leur santé mentale souffre en raison de mauvaises conditions de travail.

Il a dit qu’ils sont souvent chargés de travaux qui n’ont rien à voir avec leur formation, en raison du manque de personnel de bureau et de nettoyage.

« Les infirmières accomplissent 48 % des tâches non infirmières », a-t-il déclaré.

“Lorsque vous demandez à une infirmière de nettoyer le sol parce que quelqu’un a été malade, ce n’est pas le rôle des infirmières de le faire.”

Brousseau a déclaré que le temps des discussions continues entre les politiciens fédéraux, provinciaux et territoriaux sur le financement des soins de santé est révolu.

« Nous avons beaucoup dialogué. Maintenant, il est temps d’agir », a-t-il déclaré. “Pas d’infirmières, pas de système de santé.”

Camille Bains, La Presse Canadienne

MédecinsSantéVancouver