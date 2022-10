Des médecins en pneumologie et en médecine du sommeil se joignent au Edward-Elmhurst Medical Group – Shaw Local

Edward-Elmhurst Medical Group a annoncé l’ajout du médecin spécialiste de la médecine du sommeil Reem Beckerly, ainsi que des pneumologues Therese Zeman et Edward Kessler. Les trois médecins travaillaient auparavant pour Suburban Lung Associates.

Les médecins traitent des patients nouveaux et actuels au 100 Spalding Drive, Suite 200 à Naperville. Pour prendre rendez-vous, appelez le 630-355-8776.

Reem Beckerly, DO, médecin en médecine du sommeil, a rejoint le groupe médical Edward-Elmhurst et voit des patients au 100 Spalding Drive sur le campus de l’hôpital Edward à Naperville. (Andrew_Bobb_Siedelmann)

Beckerly a obtenu son diplôme de médecine du Collège de médecine ostéopathique de l’Université de la Nouvelle-Angleterre, a effectué son internat au St. Elizabeth’s Medical Center de Boston, sa résidence à la Tufts University School of Medicine et sa bourse à l’hôpital universitaire George Washington.

Edward Kessler, MD, médecin de soins intensifs et pneumologue spécialisé en pneumologie interventionnelle, a rejoint Edward-Elmhurst Medical Group et voit des patients au 100 Spalding Drive, sur le campus de l’hôpital Edward à Naperville (ANDREW_SIEDELMANN)

Kessler a obtenu son diplôme de médecine et a terminé son internat et sa résidence au St. Louis University Health Science Center. Il a complété des bourses au Duke University Medical Center et au Loyola University Medical Center.

La Dre Therese Zemanba, pneumologue et médecin de soins intensifs, a rejoint le groupe médical Edward-Elmhurst et voit des patients au 100 Spalding Drive, sur le campus de l’hôpital Edward à Naperville. (ANDREW_SIEDELMANN)

Zeman a obtenu son diplôme de médecine et a terminé son internat, sa résidence et sa bourse à la Loyola University Stritch School of Medicine.