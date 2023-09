Des médecins effectuent une opération chirurgicale vitale sur le cerveau d’un fœtus dans l’utérus

Dans le cadre d’une procédure unique en son genre, les médecins ont réalisé avec succès une intervention chirurgicale in utero pour réparer une maladie prénatale rare et potentiellement mortelle chez un fœtus. La chirurgie in utero a été utilisée pour d’autres affections, mais c’est la première fois qu’elle est tentée pour traiter la « malformation de la veine de Galen » – une anomalie rare des vaisseaux sanguins à l’intérieur du cerveau qui peut provoquer un afflux de sang à haute pression dans les veines.

Les détails de la procédure, réalisée en mars, ont été publié jeudi dans Stroke, la revue à comité de lecture de l’American Stroke Association, une division de l’American Heart Association. Dans une procédure de deux heures, lorsque le fœtus était âgé de 34 semaines et 2 jours de gestation, les médecins ont utilisé l’imagerie par ultrasons pour guider une aiguille à travers l’utérus de la mère et dans une veine à l’arrière de la tête du fœtus. Un cathéter dans l’aiguille a ensuite été utilisé pour insérer de minuscules spirales afin de diminuer le flux sanguin dans la veine.

La petite patiente était la première d’un essai clinique actuellement en cours au Boston Children’s Hospital et au Brigham and Women’s Hospital, réalisé sous la supervision de la Food and Drug Administration des États-Unis, et a accouché par accouchement vaginal provoqué deux jours après l’intervention.

Le les parents du bébé, Derek et Kenyatta Coleman, ont déclaré à CNN qu’ils ont appris l’état de leur enfant lors d’une échographie de 30 semaines et que le médecin leur a dit que « quelque chose n’allait pas au niveau du cerveau du bébé et que son cœur était également hypertrophié ». Bien que Kenyatta ait déclaré qu’elle était consciente des risques possibles liés à sa participation à l’essai clinique, les Coleman « estimaient qu’il n’y avait pas d’autre option pour eux », écrit CNN.

Quelques semaines plus tard, les médecins disent que la petite fille des Coleman, Denver, se porte bien.

« Dans notre premier cas traité, nous avons été ravis de constater que le déclin agressif habituellement observé après la naissance n’apparaissait tout simplement pas », a déclaré le Dr Darren B. Orbach, auteur principal de l’étude. a déclaré dans un communiqué de presse. « Nous sommes heureux d’annoncer qu’à six semaines, le nourrisson progresse remarquablement bien, ne prend aucun médicament, mange normalement, prend du poids et est de retour à la maison. Il n’y a aucun signe d’effets négatifs sur le cerveau.

Orbach a ajouté qu’il s’agit seulement de leur premier patient traité et qu’il est essentiel de poursuivre l’essai pour évaluer la sécurité et l’efficacité chez d’autres patients. Pourtant, les résultats sont prometteurs.

« Cette approche a le potentiel de marquer un changement de paradigme dans la gestion de la malformation veineuse de Galen, où nous réparons la malformation avant la naissance et évitons l’insuffisance cardiaque avant qu’elle ne se produise, plutôt que d’essayer de l’inverser après la naissance », a déclaré Orbach. « Cela pourrait réduire considérablement le risque de lésions cérébrales à long terme, d’invalidité ou de décès chez ces nourrissons. »