Des médecins, des infirmières et des défenseurs demandent aux gouvernements de faire face à la crise des soins de santé – Kelowna Capital News

Les associations représentant les médecins, les infirmières et les organismes de santé du Canada demandent aux gouvernements de travailler ensemble pour résoudre la crise des soins de santé qui touche les gens partout au pays.

L’Association médicale canadienne, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et HealthCareCAN, une association représentant les organismes de santé et les hôpitaux, ont publié une liste des mesures que les gouvernements devraient prendre pour réparer le système de santé du pays.

La liste de « prescriptions pour l’espoir » publiée vendredi comprend la création d’un modèle de licence pancanadien pour permettre aux médecins de travailler n’importe où au pays, le renforcement des soutiens en matière de santé mentale et de bien-être pour les travailleurs de la santé, l’aide aux professionnels de la santé formés à l’étranger pour obtenir une licence pour remplir postes vacants et l’introduction d’une stratégie nationale de planification de la main-d’œuvre.

La présidente de l’Association médicale canadienne, Alika Lafontaine, affirme que les systèmes de santé de tout le pays font face à des défis similaires et que les gouvernements devraient collaborer pour relever ces défis.

Le président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, Sylvain Brousseau, affirme que la pénurie d’infirmières et d’autres problèmes de main-d’œuvre ont de graves répercussions sur le système de santé et que le gouvernement devrait agir de toute urgence et introduire des réformes structurelles.

Les appels des associations précèdent une réunion des ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada à Vancouver la semaine prochaine.

