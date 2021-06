Des médecins de Singapour appellent à HALT la vaccination des adolescents contre Covid alors que la mort inexpliquée d’un garçon de 13 ans est enquêtée aux États-Unis

Écrit sur « au nom de nombreux pédiatres, médecins de premier recours, spécialistes, chirurgiens et généralistes concernés » et signée par un certain nombre de professionnels de la santé singapouriens, la lettre a été publiée sur Facebook samedi. Ses auteurs ont exhorté les autorités à « envisager un court délai » pour vacciner les jeunes avec des injections d’acide ribonucléique messager (ARNm) en raison du récent incident aux États-Unis.

Plus tôt cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont ouvert une enquête sur la mort d’un adolescent de 13 ans de Saginaw, Michigan, qui s’est produite trois jours après avoir reçu sa deuxième injection d’un vaccin sans nom contre le coronavirus.

Les vaccins fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson ont reçu une approbation d’urgence aux États-Unis, et tous les trois sont également utilisés à Singapour.

Les médecins qui ont signé la lettre ont fait valoir que le CDC devrait recevoir « quelques semaines pour produire des données robustes et convaincantes » sur la mort de l’adolescent et la possibilité de son lien avec l’inoculation. Ils insistent sur le fait que la question est urgente parce que Singapour poursuit « l’un des plus agressifs » programmes d’ARNm dans le monde, dans lesquels au moins 200 000 adolescents devraient être vaccinés.

« Certes, nous ne voulons plus voir de décès suspectés liés au vaccin chez des jeunes dans la force de l’âge », a-t-il ajouté. dit la lettre.

Alors que les inquiétudes se propagent, les parents singapouriens ont également lancé une pétition, demandant aux autorités de la cité-État insulaire de suspendre la vaccination des moins de 30 ans, en particulier des écoliers de 12 à 15 ans, jusqu’à ce que l’enquête du CDC soit terminée. Il a jusqu’à présent été signé par quelque 2 000 personnes.

Dimanche, le comité d’experts sur la vaccination contre le Covid-19 a confirmé avoir pris connaissance de la lettre des médecins. Les autorités ont assuré qu’elles surveillaient de près les données locales et mondiales pour maintenir leurs recommandations à jour. Pour le moment, l’évaluation est que les avantages des injections de Covid-19 l’emportent sur les risques posés par le virus, a déclaré le comité.

L’organisme a conseillé de poursuivre la vaccination des jeunes locaux, mais a ajouté que par mesure de précaution, ils devraient éviter les activités physiques intensives pendant une semaine après le deuxième coup et contacter un médecin en cas de complications de santé.

La vaccination bat son plein à Singapour, où plus de 2 millions de citoyens sur 5,7 millions ont déjà reçu les deux coups de jab. La cité-État vise à vacciner complètement les deux tiers de sa population, tout en affirmant qu’elle changera radicalement sa stratégie de lutte contre le virus. Un groupe de ministres singapouriens a déclaré dans un éditorial du Straits Times que le plan était de lever les interdictions de voyager et de « vivre normalement avec [Covid-19] au milieu de nous » alors que le virus continue de muter.

« Nous ne pouvons pas l’éradiquer, mais nous pouvons transformer la pandémie en quelque chose de beaucoup moins menaçant, comme la grippe ou la varicelle, et reprendre notre vie en main », les fonctionnaires ont soutenu.

