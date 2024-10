Des médecins britanniques réfléchissent à leur avenir en Colombie-Britannique en cas de changement de gouvernement

Deux médecins de famille formés au Royaume-Uni surveilleront de près le résultat et les conséquences des élections.

La Colombie-Britannique accueillera deux médecins de famille formés au Royaume-Uni au début de 2025, mais ils pourraient ne pas y rester longtemps en fonction de divers facteurs, notamment du résultat des élections provinciales.

Le Dr Habib Rehman et son épouse, la Dre Sheena Raazi Sameer, ont déclaré qu’ils avaient choisi de déménager de Birmingham en Colombie-Britannique après avoir lu un article fin 2022 sur l’introduction alors imminente du nouveau modèle de médecin de famille longitudinal de la Colombie-Britannique. Introduit début 2023, il offre aux médecins la possibilité d’être rémunérés en fonction du nombre et de la complexité des cas.

Adrian Dix, candidat néo-démocrate de la Colombie-Britannique dans Vancouver-Renfrew, qui était ministre de la Santé avant l’abandon des élections, a déclaré plus tôt cette année que le nouveau modèle de paiement avait attiré plus de 700 nouveaux médecins de famille.

« Ce que nous avons aimé dans cet article, c’est qu’il nous montre qu’il existe un gouvernement qui écoute ses médecins et travaille avec eux pour introduire un modèle qui améliorerait la rémunération, mais qui s’attaquerait également à certains problèmes, à savoir fournir plus de temps à consacrer aux cas complexes et alléger une partie du fardeau administratif », a déclaré Rehman.

« Les choses au Royaume-Uni ne vont pas bien depuis un moment maintenant », a-t-il déclaré.

Les reportages du Royaume-Uni montrent que le National Health Service est dans un état de déclin avec des informations faisant état de longues attentes pour les soins aux urgences, de pénuries de personnel et d’épuisement professionnel parmi les agents de santé. L’état du NHS a joué un rôle décisif dans les élections nationales au Royaume-Uni qui ont ramené les travaillistes au pouvoir après 14 ans de gouvernements conservateurs.

Rehman a déclaré que la victoire du Parti travailliste n’est pas suffisante pour renverser la situation étant donné les dégâts « importants » que ces 14 années ont causés, en particulier en ce qui concerne les soins de santé primaires.

Les préoccupations concernant la fermeture des salles d’urgence, la pénurie de personnel et l’épuisement professionnel ne sont pas non plus étrangères aux Britanno-Colombiens. Lorsqu’on lui a demandé à quel point il craignait de se retrouver dans des conditions auxquelles il tentait d’échapper, Rehman a déclaré que ces problèmes se produisaient partout dans le monde occidental.

« Donc, ce que nous recherchions, c’est un endroit où il y a un gouvernement qui comprend le problème et prend des mesures pour y remédier », a-t-il déclaré. « (Mon) sentiment est qu’avec le genre de plan mis en place par le NPD, qui se concentre réellement sur des soins primaires solides, qui sont le fondement de tout système de santé, qu’avec le temps, les choses s’amélioreraient et je suis plus optimiste quant aux conditions en (C.-B.) que dans la plupart des autres endroits. »

Rehman devrait maintenant commencer dans une clinique de Vancouver en mars 2025 et l’arrivée du couple est prévue pour janvier après avoir obtenu leur statut de résident permanent en juillet 2024.

Le couple – qui n’est jamais allé en Colombie-Britannique ou au Canada, mais qui a des amis canadiens – viendra quoi qu’il arrive en octobre car ils ont déjà pris des dispositions. Mais Rehman a déclaré que le NPD avait joué un grand rôle dans ce choix.

« Alors, quand j’ai réalisé récemment qu’il était possible que le NPD ne remporte pas les élections, cela m’a vraiment inquiété, car nous avions un gouvernement conservateur au Royaume-Uni.

« Nous ne voulons pas vraiment nous retrouver dans une situation similaire alors que nous faisons l’effort de nous déplacer à travers le monde pour aller quelque part. (Nous) aurions besoin de vraiment repenser et d’examiner leurs politiques de très près. »

Le programme conservateur en matière de soins de santé appelle à une refonte du système de santé provincial pour en faire un système européen (continental) qui resterait universellement accessible, avec des services eux-mêmes fournis par des agences gouvernementales et non gouvernementales.

Le chef John Rustad a également déclaré lors du débat de mardi que son parti investirait 3,8 milliards supplémentaires sur trois ans, entre autres mesures visant à améliorer le système de santé.

Black Press Media a contacté le Parti conservateur de la Colombie-Britannique pour obtenir des commentaires supplémentaires et mettra à jour cette histoire avec sa réponse.