Des médecins britanniques mettent en garde contre la “plus grande crise du cancer” — RT World News

Le NHS a attribué les retards de traitement à des pénuries de personnel et à une capacité de diagnostic insuffisante

La Grande-Bretagne est au milieu d’une crise sanitaire majeure alors que des retards de plusieurs mois dans le traitement du cancer sont devenus de plus en plus courants, entraînant une mortalité plus élevée, a averti le National Health Service (NHS).

Mercredi, plusieurs médias britanniques ont cité des chiffres récents du NHS, qui montraient que près de 40 % de tous les patients atteints de cancer adressés en urgence par leur médecin généraliste en octobre avaient dû attendre deux mois avant de recevoir un traitement. Il s’agirait de la deuxième pire performance jamais enregistrée et bien en deçà de l’objectif de 15 %.

Le Guardian a cité des médecins disant qu’un simple retard de quatre semaines dans le traitement du cancer « augmente la mortalité de 6 à 13 % pour les cancers solides, avec des augmentations supplémentaires si le délai est plus long ».

Pendant ce temps, selon un article publié dans la revue Lancet Oncology, il y a eu une augmentation de 17 % des décès par cancer au Royaume-Uni causés par des retards de diagnostic et de traitement depuis la pandémie de Covid-19. On pense que cela a considérablement contribué à l’effondrement des pratiques de traitement du cancer dans le pays.

Des cliniciens de l’Imperial College de Londres, de l’Institute of Cancer Policy du King’s College, de Radiotherapy UK et de Check4Cancer ont appelé à une action immédiate pour faire face à la crise.















L’oncologue et fondateur de la campagne CatchUpWithCancer, le professeur Pat Price, a qualifié la situation actuelle de “Moment décisif pour les services de lutte contre le cancer au Royaume-Uni – la plus grande crise du cancer de tous les temps.” Il a également averti que la Grande-Bretagne “ne peut pas accepter la normalisation des temps d’attente record pour les traitements contre le cancer.”

D’autres professionnels de la santé ont noté que le «Le NHS et le personnel de première ligne ont besoin de la même urgence et du même leadership, combinés au pouvoir de travailler à travers une bureaucratie obstructive, qui ont été donnés au groupe de travail sur le vaccin Covid-19.»

Un rapport de 2021 a cité les pénuries de personnel et le manque d’outils de diagnostic, en particulier dans les domaines de la radiologie et de la pathologie, parmi les principales raisons de la situation actuelle.

Afin d’inverser la tendance, les médecins ont appelé le NHS à trouver des moyens de retenir le personnel et “Donnez-leur les outils et le soutien dont ils ont besoin pour faire leur travail.”

Un accent particulier devrait être mis sur l’investissement dans la radiothérapie, qui serait menacée d’effondrement en Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, un porte-parole du NHS a déclaré aux médias que les autorités sont déjà “Investir des milliards pour étendre les services de diagnostic et de traitement afin de répondre à la demande accrue.”