Y aura-t-il un médecin à la Maison Blanche?

La réponse ne doit pas être contestée – la réponse est évidemment oui. L’épouse de Joe Biden, Jill Biden, est titulaire d’un doctorat. Si vous demandez à un chroniqueur d’opinion du Wall Street Journal, cependant, la réponse ne serait pas oui. Selon l’article, le diplôme de Jill Biden est en quelque sorte moins valable, car ce n’est pas un doctorat en médecine.

L’article d’opinion du Wall Street Journal critiquant l’utilisation du titre de «Dr» par la première dame entrante, Jill Biden, parce qu’elle détient un doctorat en sciences de l’éducation, plutôt qu’un diplôme en médecine.

Ce que l’article d’opinion laisse entendre, c’est que certains diplômes sont plus égaux que d’autres. Vous rappelle Animal Farm?

L’article du Journal, publié samedi, a été critiqué pour son attaque contre Biden, qui a obtenu son doctorat en 2007 et prévoit de continuer à enseigner pendant le mandat de son mari, le président élu Joe Biden.

L’auteur de la chronique Joseph Epstein a également été accusé d’avoir patronné Biden lorsqu’il l’a qualifiée de «gamine» et lui a suggéré d’utiliser le titre comme étant «frauduleux» et «une bande dessinée tactile».

L’attaque a suscité un débat féroce et lundi, Michelle Obama a rejoint les rangs de ceux qui défendaient l’épouse du vice-président de son mari.

«Pendant huit ans, j’ai vu le Dr Jill Biden faire ce que font beaucoup de femmes professionnelles – gérer avec succès plus d’une responsabilité à la fois, de ses devoirs d’enseignante à ses obligations officielles à la Maison Blanche en passant par ses rôles de mère et d’épouse. et ami », a-t-elle écrit dans un post sur Instagram.

« Et en ce moment, nous voyons tous ce qui arrive aussi à tant de femmes professionnelles, que leurs titres soient Dr., Mme, Mme ou même First Lady: Trop souvent, nos réalisations sont accueillies avec scepticisme, voire dérision .

«Après des décennies de travail, nous sommes obligés de faire à nouveau nos preuves», a déclaré Obama.

Mais ce n’était pas seulement d’autres personnalités qui la défendaient: les titulaires d’un doctorat en médecine, eux-mêmes se sont prononcés en faveur du doctorat de Jill Biden, le reconnaissant aussi valide que possible.

Il y a 👏🏻 plus 👏🏻 doctorat 👏🏻 diplômes 👏🏻 que 👏🏻 juste 👏🏻 un 👏🏻 doctorat médical 👏🏻 et 👏🏻 ils 👏🏻 tous 👏🏻 sont 👏🏻 valides 👏🏻 et 👏🏻 méritent 👏 🏻 respect‼ ️@WSJopinion vous laissez vraiment cette merde misogyne se faire imprimer?!?!? #DrJillBiden https://t.co/1x9P7aeEBp – Vous voulez tout dire 🏳️‍🌈 (@almostdr_obrien) 12 décembre 2020

Et les diplômes de doctorat ont été décernés à ceux qui étaient jugés suffisamment éduqués et qualifiés pour enseigner dans leur domaine.Les médecins sont des * médecins *, qui sont l’un des BEAUCOUP de types de * médecins *. @DrBiden« Dr. » est tout aussi mérité et valable que celui de tout autre titulaire d’un doctorat. – La souris Tokin ‘(@songlibah) 13 décembre 2020

Le GOP est ici inquiet @DrBiden se disant « docteur » même si elle a un doctorat dans un établissement accrédité, mais ils n’ont eu aucun problème avec @MELANIATRUMP MENTRÉ d’avoir un diplôme en architecture de l’Université de Slovénie.#BenShapiro#DrJillBiden – Mgr Talbert Swan (@TalbertSwan) 15 décembre 2020

Le Dr Jill Biden a obtenu un doctorat en éducation et a parfaitement le droit d’être appelé médecin. En fait, toute personne ayant un doctorat, un DDS, un MD, un DO ou un Ed.D a le droit d’être appelée médecin. Ben Shapiro n’a jamais obtenu aucun de ces diplômes. Il est peut-être allé à Harvard Law, mais son seul titre est Clown. – Eugene Gu, MD (@eugenegu) 15 décembre 2020

Le Dr Biden a travaillé dur pour son doctorat, donc si elle veut s’appeler Dr Jill Biden, elle le sera très bien. Et tu peux parier ton cul si je décide de retourner à l’école pour mon doctorat, je vais m’assurer que les gens me désignent comme docteur #La vue pic.twitter.com/QrEcBckZO8 – Phenomenally Black ✊🏾 🌊🌊 Biden / Harris 2020 (@luvwinsresist) 14 décembre 2020

Un dernier tweet sur cette attaque contre @DrBiden de quelqu’un qui ne mérite pas d’être mentionné. Cela touche un nerf avec moi. Je suis tellement fier des réalisations de ma défunte épouse! Elle était médecin. De l’éducation. Son doctorat encadré vaut plus pour moi que le mien. #RespectFemmes – Ron Mott (@RonMott) 14 décembre 2020

L’Université du Delaware, où Jill Biden a obtenu son doctorat, a publié un tweet, mettant l’accent sur la légitimité du diplôme.

Biden elle-même a répondu indirectement dimanche lorsqu’elle a tweeté: « Ensemble, nous construirons un monde où les réalisations de nos filles seront célébrées plutôt que dénigrées. »

L’Université Northwestern, où Epstein avait enseigné jusqu’en 2003, a rapidement pris ses distances avec lui, affirmant dans un communiqué que l’article « jette une aspersion imméritée sur la revendication publique légitime du Dr Jill Biden de ses diplômes et de son expertise. »

Doug Emhoff, époux de la vice-présidente élue Kamala Harris et premier deuxième mari du pays, a déclaré: « Cet article n’aurait jamais été écrit sur un homme. »