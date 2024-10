Des médecins allemands alarmés par les échecs croissants des antibiotiques – Bild — RT World News

Les chercheurs recherchent davantage de financement, des approbations plus rapides et une production nationale de nouveaux médicaments

Le monde risque de revenir à l’époque d’avant la découverte de la pénicilline, préviennent les médecins allemands, soulignant l’augmentation des agents pathogènes résistants aux antibiotiques.

La pénicilline, découverte à la fin des années 1920, a prolongé la durée de vie humaine jusqu’à 30 ans en luttant contre la plupart des infections bactériennes, selon le média Bild. Tous ces progrès seraient désormais menacés.

« Nous perdons actuellement les acquis de la médecine moderne et retombons dans l’époque précédant la découverte de la pénicilline. » Mathias Pletz, directeur de la Société Paul Ehrlich pour le traitement des infections, a déclaré à Bild.

« Les antibiotiques constituent la plus grande réussite de la médecine » a déclaré le professeur Yvonne Mast, microbiologiste et chercheuse à l’Institut Leibniz de Braunschweig. «Le fait que de plus en plus de résistances apparaissent et que de nouveaux antibiotiques font défaut constitue une menace majeure.»

Le média allemand a cité une étude qui estime à 39 millions le nombre de décès dans le monde d’ici 2050 dus à des agents pathogènes résistants aux antibiotiques. Ces infections sont déjà responsables de 35 000 décès chaque année dans l’UE.















Selon le professeur Frank Brunkhorst de l’hôpital universitaire de Jena, l’une des raisons est que les médecins prescrivent trop d’antibiotiques lors des procédures ambulatoires. Par exemple, les antibiotiques sont inutiles contre presque toutes les infections respiratoires causées par des virus.

« Deuxièmement, de nombreux germes résistants nous parviennent en raison des voyages internationaux, qui sont à nouveau en plein essor après [Covid]», Brunkhorst a déclaré, soulignant les souches résistantes « surtout dans des pays comme la Grèce, le Portugal, la Turquie, mais aussi en Inde et dans d’autres pays asiatiques. »

Il a prévenu les Allemands revenant de vacances que les germes qu’ils rapportaient pourraient être « mettant la vie en danger » à leurs grands-parents.

L’industrie médicale a mis du temps à développer de nouveaux antibiotiques parce que la recherche est trop longue et trop coûteuse, tandis que les bénéfices sont trop faibles, selon le professeur Mast. Seuls 12 nouveaux médicaments ont été approuvés depuis 2017, a-t-elle précisé.

Selon Mast, seule une substance sur 5 000 atteint sa maturité commerciale, la période de développement dure entre 8 et 15 ans et les coûts de R&D peuvent atteindre 2 milliards de dollars. Elle a appelé à davantage de financement pour la recherche et à des approbations plus rapides, notant que la Chine a déjà dépassé l’Allemagne dans ce domaine.

« Ramener la production d’antibiotiques en Allemagne et en Europe représente une tâche énorme pour les politiques. Aujourd’hui, plus un seul médicament n’est fabriqué ici ; tout vient d’Inde ou de Chine. Et nous en dépendons. » dit le professeur Brunkhorst.