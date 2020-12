Alors que les agriculteurs de divers endroits de Delhi et des environs continuent de protester contre les factures agricoles, les gens ont exprimé leur solidarité et leur ont donné un coup de main. En plus des militants, des artistes et des membres de la société civile, des médecins se sont désormais joints pour aider les agriculteurs qui protestaient.

Des médecins du All India Institute of Medical Sciences, de l’hôpital Safderjung, de l’Hindu Rao et d’autres hôpitaux de la capitale nationale ont organisé lundi un camp médical à la frontière de Singhu. Dr. Harjit Singh Bhatti s’est adressé à Twitter et a déclaré que les médecins organiseraient également des camps médicaux sur d’autres sites de protestation. « Nous avons organisé un camp de santé pour nos agriculteurs à la frontière de Singhu. Des médecins de l’AIIMS, de Safderjung, de l’Hindu Rao et d’autres hôpitaux de Delhi se sont solidarisés avec #FarmersProtest (sic) », a écrit Bhatti.

L’initiative a été saluée par les gens et l’équipe de médecins est félicitée pour sa solidarité avec les médecins protestataires.

Dr. Bhatti et son équipe ne sont pas seuls à fournir une assistance médicale aux agriculteurs. Dr. Sarika Verma et Dr. Karan Juneja, deux chirurgiens de Gurugram, ont mis en place un camp médical pour fournir aux agriculteurs toutes sortes d’assistance, y compris des médicaments et des traitements complets. Ils ont également distribué des masques aux personnes qui leur ont demandé de garder une distance sociale.

« Nous sommes ici depuis le matin et avons bandé plus de 20 patients et soigné 400 patients jusqu’à présent. Nous avons été tellement choqués et consternés par le sort des agriculteurs que nous avons décidé de mettre en place un camp médical gratuit ici, Dit le Dr. Verma.

Dr. Juneja a appelé le Centre à effectuer des tests Covid pour tous les agriculteurs. « Nous devrions faire des tests Covid ici. S’il y a une possibilité d’un super-épandeur, la maladie pourrait se propager à d’autres personnes, ce qui sera désastreux », a-t-il déclaré.

Alors que l’agitation des paysans contre la nouvelle agriculture entrait dans son cinquième jour lundi, les sons de Gurbani et les enseignements des gourous sikhs ont été rappelés à l’occasion de Guru Nanak Jayanti. La scène centrale de la zone de protestation de Singhu, recouverte de chariots tracteurs, a résonné avec les paroles des gourous (Gurbani) alors que les agriculteurs s’adressant à la réunion ici les incluent dans leurs discours.