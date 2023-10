Des matelas criblés de punaises de lit bordent les rues de France alors que la peste des sangsues mutantes envahit le Royaume-Uni et est repérée dans les trains et les bus

Des matelas criblés de punaises de lit bordent les rues de France, mais ces parasites hématophages ont désormais envahi le Royaume-Uni.

Les mutants ont été repérés dans les trains et les bus de deux grandes villes après que de nouvelles vidéos de « l’épidémie de punaises de lit » à Paris soient devenues virales.

Les rues de Paris sont couvertes de matelas provenant d’hôtels et de chambres, car les gens craignent d’être criblés de punaises de lit. Crédit : SWNS

Les parasites hématophages ont également été repérés à Marseille lors de ce que beaucoup appellent une « épidémie de punaises de lit ». Crédit : Rex

Des vidéos virales en ligne ont montré des draps jetés sur le trottoir et entassés dans les rues de la rue Saint Lazare, dans la capitale française.

Selon Aarya Bondge, 18 ans, qui a enregistré des vidéos des insectes d’horreur, certains matelas étaient complètement propres et d’autres ridiculement sales.

Elle dit que Paris est encore sous le choc de l’épidémie et ne se sent plus normal depuis l’apparition des punaises de lit.

Aarya a déclaré : « La ligne six du métro est toujours aussi épouvantable, les gens se lèvent pour éviter les sièges, même moi, je préfère rester debout pendant une heure plutôt que de toucher les sièges. »

Une autre femme traumatisée par les créatures était l’influenceuse Jihoon qui s’est rendue à Paris pour la fashion week.

Une fois, elle a pris le train et en est ressortie couverte de piqûres et de plaies rouges qui démangent.

Jihoon a déclaré : « C’est partout sur ma jambe, ainsi que sur l’autre jambe, et ça me démange tellement ! »

Elle a également vérifié ses sacs et ses vêtements pour s’assurer qu’elle n’en « rapporte aucun à la maison ».

« Les gars, soyez prudent », concluait sa vidéo.

Marseille a également souffert ces derniers temps d’infestations de punaises de lit, les gens suspendant leur lessive dans les immeubles pour se débarrasser des parasites.

Mais maintenant, les punaises de lit ont traversé la Manche et se sont propagées dans les grandes villes britanniques comme Manchester où elles ont été aperçues sur la fenêtre d’un bus cette semaine, quelques jours seulement après qu’une autre ait été vue rampant sur la jambe d’une pauvre femme dans le métro de Londres.

Publiant sur TikTok, la femme a déclaré : « Je m’occupe de mes propres affaires sur la ligne Victoria.

« Une putain de punaise de lit est sur ma jambe.

« Il a dit qu’il avait eu une bonne affaire sur l’Eurostar et qu’il se demandait si je pouvais le ramener chez lui.

« Réglez le problème Transport pour Londres. »

Cela a incité le maire de la capitale, Sadiq Khan, à partager ses réflexions sur une éventuelle épidémie.

MailOnline a rapporté hier qu’il avait déclaré : « C’est une réelle source de préoccupation.

« Les gens s’inquiètent du fait que ces bugs à Paris provoquent un problème à Londres.

« Je tiens à rassurer ceux qui écoutent que TfL dispose des meilleurs régimes pour nettoyer nos actifs tous les soirs.

« Nous discutons avec nos amis à Paris pour voir s’il y a des leçons à tirer mais pour diverses raisons, nous ne pensons pas que ces problèmes se poseront à Londres ; mais il n’y a aucune complaisance de la part de TfL. »

Les compagnies aériennes et les hôtels du Royaume-Uni se préparent à une invasion des « super-punaises de lit » parisiennes depuis qu’elles ont fait la une des journaux.

Air France, qui assure six vols par jour entre Paris et Londres, a déclaré qu’elle immobiliserait tout avion si des punaises de lit étaient repérées à bord.

Et Eurostar désinfecte les trains en provenance de Paris s’il existe le « moindre doute » qu’ils soient infestés de nuisibles.

Ils ont demandé aux passagers de s’attendre à des « traitements préventifs » garantissant des voyages sans punaises de lit, notamment un nettoyage à l’eau chaude et un nettoyage supplémentaire si cela est demandé.

Selon le personnel, Millennium Hotels and Resorts, qui compte 18 hôtels au Royaume-Uni, demande à ses clients s’ils ont récemment été en France.

Un réceptionniste a déclaré : « Chaque fois que nous effectuons l’enregistrement, nous demandons au client : venez-vous de Paris ?

Un responsable a également ajouté : « Dès que les invités partent, nous mettons cette pièce hors service et nous nettoyons tout à nouveau. »

Pour créer encore plus de panique, ces insectes sont apparemment devenus immunisés contre les insecticides.

Les experts ont averti que les insecticides habituels utilisés contre les punaises de lit ne les tuent plus et qu’elles deviennent plus difficiles à tuer que jamais.

MENACE DES PUNAISES DE LIT UN EXPERT donne ses cinq meilleurs conseils pour éviter de laisser les méchants nuisibles sévir dans votre maison. Ne mettez jamais votre valise sous le lit en vacances Vérifiez votre chambre pour les bugs avant de déballer vos bagages Lavez tous les vêtements à 60 degrés en rentrant à la maison Passez régulièrement l’aspirateur sur votre matelas et lavez votre literie Faites un nettoyage en profondeur chaque mois

Les gens ont suspendu le linge d’un immeuble à Marseille après l’aggravation des craintes de punaises de lit Crédit : Alay

De plus en plus de punaises de lit ont été observées dans les bus alors que les hôtels et les agences de voyages s’engagent à résoudre le problème. Crédit : tiktok/@_.c.boogie

Les super-punaises de lit seraient devenues immunisées contre les insecticides et ne meurent pas aussi facilement que d’habitude. Crédit : Reuters

Une punaise de lit a été repérée dans le métro de Londres en train de ramper sur une femme Crédit : TikTok/@lassogold