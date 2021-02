De NOUVEAUX masques faciaux spéciaux recouverts d’agents antiviraux capables de tuer Covid sont en cours de développement par des scientifiques britanniques.

Le revêtement invisible attaquera le virus en rompant sa couche externe – et on espère également éliminer les variantes Kent et sud-africaines de Covid.

Des scientifiques de l’Université de Cambridge développent les masques en utilisant une technologie appelée DiOX, qui utilise des composés désinfectants organiques dans les textiles, rapporte Le télégraphe.

Des tests en laboratoire ont montré que les masques antiviraux tuaient 95% des agents pathogènes en une heure et que les insectes étaient indétectables après quatre heures.

Les agents continuent à travailler contre les variants viraux à mutation rapide car ils ne sont pas affectés par les modifications de la protéine de pointe.

Le masque est réutilisable et peut être lavé jusqu’à 20 fois – mais perd une partie de son efficacité après plusieurs lavages.

Tout cela fait partie des efforts visant à former une ligne de défense efficace alors que le virus continue de muter – avec de nouvelles souches émergeant dans le monde entier alors que l’humanité se bat contre la pandémie.

Les scientifiques tentent d’ailleurs de développer un vaccin «universel» dont l’efficacité ne sera pas affectée par les changements du virus.

Le Dr Graham Christie, maître de conférences au Département de génie chimique et de biotechnologie de l’Université de Cambridge, a déclaré: «L’agent antiviral contenu dans le revêtement du masque tue le virus en brisant sa membrane extérieure protectrice, connue sous le nom de son enveloppe.

«Contrairement à d’autres parties du virus, la membrane reste la même quel que soit le type de mutation.

« Par conséquent, cette façon d’attaquer le pathogène fonctionnera sur toute nouvelle variante du coronavirus. »

Le Dr Christie a ajouté: «En fait, vous pourriez muter le génome entier du virus et cela n’aurait aucun effet sur l’enveloppe.

« Nous nous attendons à voir la même réponse quelle que soit la souche de coronavirus car structurellement, ils sont tous très similaires. »

Il a poursuivi: «Les variantes que nous voyons se produisent dans les protéines de pointe qui tapissent la surface du virus plutôt que la membrane de l’enveloppe.

«C’est l’information génétique qui code cette protéine qui est en train de muter, ce qui entraîne de très légers changements structurels dans la forme du pic.

« Cependant, l’enveloppe est dérivée d’une partie d’une cellule humaine que le virus saisit de son hôte afin de protéger son matériel génétique. Elle est faite de lipides, qui contrairement aux protéines ne changent pas. »

Le masque a été testé contre un coronavirus appelé MHV-A56, dont la structure et la génétique sont similaires à Covid-19.

Andy Middleton, co-fondateur de LiquidNano, la société britannique qui a commandé l’étude, a déclaré: «Les travaux de Cambridge ont suivi les normes de l’industrie pour les tests de virus sur les matériaux.

«Il a également fait quelques adaptations critiques pour lui donner une pertinence plus« réelle ».

«Cela comprenait la réalisation de tests d’éclaboussure pour imiter les éternuements, contribuant ainsi à garantir que les tests étaient aussi rigoureux que possible.

«Nous avons pris un antiviral éprouvé et l’avons développé pour le tissu afin de créer un masque convivial

Cela survient alors que les décès de Covid ont chuté d’un quart cette semaine, 621 personnes sont décédées aujourd’hui et 13 308 ont été testées positives.

Le nombre total de morts s’élève désormais à 116 908.

M. Johnson a déclaré aujourd’hui qu’il était « prudemment optimiste » alors qu’il se préparait à révéler sa feuille de route en dehors de la fermeture.

Les décès ont continué de baisser, signe provisoire que le verrouillage fonctionne et que la Grande-Bretagne se remet des jours les plus sombres de la pandémie – avec l’espoir que les pubs puissent rouvrir en avril.