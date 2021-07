Des masques obligatoires pour TfL affirment le ministre «parfaitement raisonnable» – après avoir dit qu’il ne voulait pas en porter un

Le gouvernement a nié avoir créé une confusion sur le port de masques dans les magasins et les transports publics, le secrétaire des communautés affirmant qu’il était juste de laisser les gens utiliser leur « meilleur jugement ».

De nouvelles directives indiquent que le gouvernement « s’attend toujours » à ce que les acheteurs portent des masques lorsque les bordures en Angleterre se terminent le 19 juillet, bien qu’elles ne soient plus requises par la loi – une politique critiquée comme un « vrai gâchis » par les entreprises et les syndicats.

Cela survient alors que les maires régionaux ont exhorté les ministres à maintenir les masques obligatoires dans tous les services de transport public en Angleterre pour éviter une «inadéquation ridicule» des règles à partir de lundi.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a félicité Sadiq Khan pour avoir insisté sur le port obligatoire du masque sur les services de Transport for London (TfL) – bien qu’il ait précédemment déclaré qu’il ne porterait plus personnellement de masque à la fin de l’exigence légale.

« Vous pouvez déjà voir que TFL, qui gère le Tube à Londres, est parvenu, à mon avis, à un jugement parfaitement sensé selon lequel dans les limites du Tube, vous devriez utiliser un masque », a-t-il déclaré jeudi à Sky News.

Lorsqu’on lui a demandé plus tôt ce mois-ci s’il cesserait de porter un masque à partir du 19 juillet, M. Jenrick a répondu : « Je le ferai. Je n’ai pas spécialement envie de porter de masque. Je ne pense pas que beaucoup de gens aiment le faire.

Le dernier document d’orientation pour les entreprises indique que le gouvernement « s’attend et recommande » que des masques soient portés par les travailleurs et les clients dans les espaces clos. Le service à table est recommandé de continuer dans les bars, tandis que l’industrie hôtelière est encouragée à vérifier l’état des vaccins et des tests.

Paddy Lillis, le secrétaire général du syndicat des magasins Usdaw, a déclaré que la politique était un « vrai gâchis » tandis que le Dr Roger Barker, directeur de la politique à l’Institute of Directors, a déclaré que les chefs d’entreprise étaient « naturellement confus » devant « une série de messages contradictoires et exigences de patchwork ».

Mais M. Jenrick a nié avoir créé de la confusion. Interrogé sur Sky News pour savoir si le gouvernement avait créé de l’incertitude pour les entreprises, M. Jenrick a déclaré: « Il pourrait y avoir des situations où les entreprises pourraient choisir de poursuivre ces politiques en fonction de leur meilleur jugement … c’est le genre de discrétion qu’elles souhaitent. »

Après que Sainsbury’s a déclaré qu’il demanderait aux clients de continuer à porter des masques, M. Jenrick a déclaré que « certains supermarchés » prenaient la décision qu’il était judicieux de maintenir en place les règles relatives aux couvre-visages.

« Waterstones, qui, je crois, demandera à ses clients de porter des masques … cela semble une décision logique », a-t-il déclaré, ajoutant: « Nous faisons confiance aux entreprises tout comme nous faisons confiance au public pour adopter des positions sensées et raisonnables. »

Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, a déclaré que les masques seraient obligatoires sur les services de tramway de la région. Cela fait suite à la décision de M. Khan d’exiger des masques dans le métro et les bus de la capitale.

Les maires travaillistes des métros du West Yorkshire, du Grand Manchester, de la région de Liverpool City, du nord de Tyne, de l’ouest de l’Angleterre et du South Yorkshire ont averti que sans un mandat national continu, il y aurait une «inadéquation ridicule» des règles à travers le pays.