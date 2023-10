Des martyrs ? Ouais non. Un journaliste palestinien essaie (et échoue) d’obtenir une certaine sympathie pour le Hamas – Twitchy

La campagne de propagande visant à faire d’Israël le « méchant » à Gaza bat désormais son plein. Les politiciens démocrates aux États-Unis (vous savez lesquels) et les comptes Twitter/X pro-palestiniens saisissent toutes les occasions pour montrer à quel point Israël n’est tout simplement pas juste envers ces pauvres terroristes opprimés dans leur guerre contre le Hamas.

Le dernier outil de l’arsenal de désinformation ? Des camions de glaces.

Un journaliste palestinien affirme que les camions de glaces sont utilisés pour entreposer les cadavres en raison du manque d’espace dans les morgues des hôpitaux de Gaza pic.twitter.com/fSoXEbWvB0 – Ragip Soylu (@ragipsoylu) 13 octobre 2023

Oui, vous avez bien lu : les martyrs. Ils n’ont aucune honte. Mais vous devez admettre que cela semble beaucoup plus victimaire que « terroristes » ou « combattants ». Au diable la vérité.

Bien sûr, il n’y a aucun moyen de savoir qui, le cas échéant, se trouve à bord de ces camions de glaces (qui ne semblent pas rouler, donc il n’y a pas de réfrigération). Non pas que nous ayons un désir macabre de voir des corps, mais vous nous pardonnerez si nous ne faisons pas vraiment confiance aux médias palestiniens ou turcs concernant cette guerre.

Nous ne sommes pas seuls dans cette évaluation.

« Prison à ciel ouvert »

« Pas d’eau, pas de carburant »

« Camp de concentration littéral » Mais aussi,

« Regardez ce que nous avons dû faire avec nos camions de glaces. » https://t.co/uteKv2LrVc – BlimpCo Omniversal (@Blimp_Co2) 14 octobre 2023

Les prisons à ciel ouvert ont des camions de glaces ? pic.twitter.com/O9a70HJE6K -AT0MlC BL0NDE 💣 (@AT0MlC_BL0NDE1) 14 octobre 2023

Les camions de glaces ne crient pas vraiment à des conditions invivables. Et ils ont du croustillant aussi ? 🤣 https://t.co/oyvbhYD4lc – Calvin𝕏🎙🍿 (@DarthCalvin) 14 octobre 2023

Cela semble un peu incongru avec l’image de Gaza qui nous a été dressée, n’est-ce pas ?

Comment a-t-il l’électricité et Internet ? – L’homme Levine (@man_levine) 14 octobre 2023

AOC nous a dit qu’Israël commettait des « crimes de guerre » en coupant l’électricité et le service Internet, mais cela ne semble pas être un problème dans cette vidéo. C’est bizarre.

Qu’ont-ils fait de la glace ???? https://t.co/6LzZdidT1X – LeMorningSpew2 (@TheMorningSpew2) 14 octobre 2023

Telles sont les questions importantes auxquelles nous avons besoin de réponses.

Biden sera désormais plus intéressé. https://t.co/OmdJAju1b0 – Vieil homme infondable Super Nintendo Chalmers (@SmexyGhosty) 14 octobre 2023

Espérons qu’il n’y ait pas de chocolat aux pépites de chocolat là-dedans, sinon le président Silver Alert pourrait appeler à une frappe nucléaire contre notre allié.

Je me souviens quand ils nous ont dit cela en 2020. https://t.co/wO4CRIItRZ – prénomsnombres aléatoires (@firstnamerando) 14 octobre 2023

La propagande recyclée est bonne pour l’environnement. Ou quelque chose.

Abandonnez simplement les otages, frère. – BreakingNewsJackMeridan (@JumpJackMeridan) 14 octobre 2023

On dirait qu’il existe une solution très simple à tout cela. Mais vous n’entendez personne dans The Squad appeler le Hamas à se rendre et à livrer les otages. Je me demande pourquoi ?

Bien sûr, il n’y a pas de place à l’hôpital. Ils doivent y stocker les fusées, factice. -Tiki71 (@thetiki71) 14 octobre 2023

Le Hamas a littéralement son siège dans le sous-sol d’un hôpital. Ce n’est pas un accident. Il est donc difficile de susciter beaucoup de sympathie ici, même si les camions sont pleins.

Qu’est que vous faitez pour un klondike Bar? https://t.co/NNledk0XfT — 🇺🇸 Th3rsty™ 🇺🇸 (X-amélioré numériquement !) (@th3rsty) 14 octobre 2023

OK, peut-être que ce dernier était de mauvais goût (sans jeu de mots). Mais savez-vous ce qui est « de mauvais goût » ? Assassiner des bébés, violer des femmes, battre à mort des Juifs âgés dans les rues et chez eux, et prendre des otages pour pouvoir les utiliser comme boucliers humains.

Le mot pour cela n’est pas « martyr ». Nous savons quel est le mot pour cela, et il rime avec « shmerrorist ».

Et maintenant, il semble qu’ils arrivent gelés.

***

