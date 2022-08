Des martinets presque cuits au four, des moineaux collés au tarmac et des hérissons orphelins – la destruction causée par la quatrième vague de chaleur en France | Nouvelles du monde

Cette semaine a apporté une nouvelle vague de destruction pour la France.

Les incendies de forêt deviennent incontrôlables alors qu’une quatrième vague de chaleur brûle des terres déjà desséchées par la pire sécheresse de l’histoire du pays.

Ces conditions extrêmes sont particulièrement dangereuses pour les personnes âgées et vulnérables, et sur la Côte d’Azur, le directeur de la maison de repos Rafael Casimir est en crise.

La sécheresse devrait être déclarée dans le sud-ouest demain – Météo britannique au plus tard

La salle d’approvisionnement d’urgence est approvisionnée et prête.

À l’intérieur, il nous montre des étagères remplies de bouteilles d’eau, des lignes de ventilateurs et des climatiseurs.

En 2003, une vague de chaleur a tué des milliers de personnes âgées à travers le pays.

Des centres comme celui de Rafael suivent désormais un “plan bleu” pour s’assurer qu’ils sont prêts à faire face à une chaleur extrême.

Les résidents reçoivent déjà un régime alimentaire différent qui comprend des aliments plus hydratants, et leur consommation de liquides a également été augmentée.

“C’est une situation dangereuse. Comme vous le savez, il y a de nombreuses années en France, de nombreuses personnes sont mortes et c’est pourquoi nous avons un plan d’urgence afin de prévenir le risque”, a déclaré Rafael.

A proximité, dans un refuge pour animaux à Saint Cezaire Sur Siagne, ils s’occupent aussi des personnes vulnérables.

Depuis avril, le personnel a été submergé par un nombre croissant de victimes du changement climatique.

Dans une pièce, ils nourrissent à la main plus de 300 bébés martinets, presque cuits vivants par la chaleur.

“Quand il fait 35C dehors, sous le toit il fait 45 ou 50C dans leurs nids, et ils suffoquent”, a expliqué la directrice du centre, Jennifer Jolicard.

Dans une autre cage, de petits moineaux se serrent les uns contre les autres, tournant la tête pour exposer de grosses plaques chauves là où leurs plumes manquent.

Le personnel dit qu’ils ont été retrouvés collés au tarmac qui avait fondu sous les températures torrides.

En bas se trouvent les mammifères dont deux petits hérissons rendus orphelins par la sécheresse.

On nous dit que le manque d’insectes signifie que leurs mères doivent aller plus loin pour leur trouver de la nourriture, ce qui les expose à un risque accru d’attaques de chiens ou d’être tués sur la route.

Pour de nombreux animaux locaux, le changement climatique est une condamnation à mort.

“Nous voyons plus d’animaux, mais c’est la forme des animaux qui nous préoccupe beaucoup car chaque année, les animaux sont de plus en plus maigres, de plus en plus faibles”, a déclaré Jennifer.

Pendant ce temps, dans les champs de Grasse, les fleurs utilisées pour les parfums mondialement connus du pays sont également sous tension.

Les températures élevées retardent la croissance des tubéreuses blanches brillantes, ce qui signifie que les fleurs récoltées sont plus petites que d’habitude.

Armelle Janody, présidente de l’Association des producteurs de fleurs de Grasse, a expliqué qu’ils sont confrontés à deux défis de taille.

D’un côté : la chaleur qui affecte la santé d’une partie de la récolte de cette année, de l’autre : la sécheresse qui oblige les producteurs à choisir les plantes à arroser, tuant une partie de la récolte de l’année prochaine.

Qu’il s’agisse des incendies de forêt qui détruisent actuellement des maisons et des communautés ou de la sécheresse qui continuera d’affecter les entreprises à long terme, cette crise de chaleur extraordinaire a touché la vie de presque tout le monde en France.

