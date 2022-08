Des marques noires pour soutenir ce Black Business Month

Marques à acheter ce Black Business Month

Le mois d’août est le mois des affaires noires et, au fur et à mesure qu’il avance, nous mettons en évidence les marques dans lesquelles investir votre argent noir. Cette liste est particulièrement importante car nous serions négligents de ne pas souligner la créativité, le travail acharné et le succès des petites entreprises appartenant à des Noirs, car la culture afro-américaine est indéniablement le moteur de la société.

Selon les mots de la présidente d’Urban One, Cathy Hughes, si vous aspirez à être un entrepreneur, il est important de rester fidèle à votre rêve.

“[Don’t] laissez quiconque vous convaincre que votre rêve, votre vision d’être un entrepreneur, est quelque chose que vous ne devriez pas faire », dit Hugues. “Ce qui arrive souvent, c’est que des gens bien intentionnés, qui tiennent vraiment à nous, ont peur pour nous et nous en dissuadent.”

Félicitations à tous les entrepreneurs qui ont dit “oui” à être des propriétaires d’entreprise noirs, même au milieu des blocages et des détracteurs.

Découvrez ci-dessous certaines de nos vedettes en matière de mode, de beauté et plus encore.

Marques de mode appartenant à des Noirs

Fondée par Brandon Blackwood pendant les troubles civils de 2020, la ligne de sacs éponyme est surtout connue pour le tristement célèbre fourre-tout « END SYSTEMIC RACISM ».

Le créateur de 29 ans est rapidement devenu populaire parmi les fashionistas éveillées qui ont vendu le sac en deux heures. Ses sacs de luxe ont depuis été arborés par des célébrités telles que Cardi B et Winnie Harlow. Les sacs à main de luxe vont de 70 $ à 8 500 $.

Desservant la grande banlieue d’Atlanta, Chic’Dazz Boutique propose des services complets de conseil en mode et de stylisme personnel pour hommes et femmes de tous âges.

Reconnu par la clientèle VIP, Chic Dazz a été porté par des célébrités telles que Spice et Trina, dans le but de mettre le “fun” en mode fonctionnel. Chic’Dazz propose également des accessoires pour compléter la tenue et des extensions de cheveux et se vante que, que vous recherchiez des vêtements décontractés ou la tenue parfaite pour une soirée en ville, Chic’Dazz rendra le shopping “facile et amusant”.

Marques de beauté appartenant à des Noirs

Bread Beauty supply a été lancé en 2020 en tant que guichet unique pour les besoins en cheveux naturels. La marque proposait initialement aux clients une routine quotidienne de lavage plus simple et s’est depuis étendue aux traitements du cuir chevelu et aux accessoires.

Marques de soins capillaires appartenant à des Noirs

Hair Luxury Company est une entreprise détenue à 100% par des femmes noires et a été organisée par la microbiologiste Dr Tammi Taylor et la cosmétologue Jennifer Lewis, basées à Jackson, MS.

La marque 100% végétalienne est 100% biologique. La marque vend également des kits de voyage Hair Luxury composés d’articles de leur collection Motherland créés pour les types de cheveux 4c; 2 oz. Shampoing au savon noir, 2oz. Revitalisant en profondeur aux herbes, 2 oz. Lait capillaire aux herbes et 1 oz. Huile de croissance des cheveux à base de plantes.

Hair Luxury Company propose également un kit de voyage Intense Hydration Collection Protective Style pour les porteurs de tresses, de perruques et de torsions naturelles composé de 2 oz de shampooing à hydratation intense, de 2 oz de revitalisant à hydratation intense, de 2 oz. Revitalisant/démêlant sans rinçage et 1 oz. Huile de méga croissance anti-démangeaisons.

