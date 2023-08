Des marques noires pour soutenir ce Black Business Month

Comme Mois des affaires noires c’est le moment idéal pour découvrir les grandes et petites entreprises appartenant à des Noirs qui font des vagues dans diverses industries.

Bien que nous ne vous dirons pas où acheter, nous sommes là pour vous proposer des options de pointe pour vous inciter à acheter du noir.

En août, nous mettons en avant des marques dans lesquelles vous pouvez verser vos dollars noirs non seulement ce mois-ci, mais chaque mois, qui varient des produits de beauté aux astuces de voyage.

Consultez notre liste annuelle d’entreprises noires à soutenir pour le Black Business Month.

Cincha – Ceinture de voyage et compagnon de ceinture

Cincha est une entreprise minoritaire appartenant à une minorité, fondée par Ash Sharma et James Baker.

La marque populaire d’accessoires de voyage a ouvert une boutique dans un studio à Oakland, en Californie, en 2019, avant de survivre à une pandémie et à l’inflation.

La marque a depuis connu une croissance de 500% de ses ventes et a été présentée sur Shark Tank plus tôt cette année, où ses fondateurs ont conclu un accord de poignée de main avec Barbara Corcoran.

Les produits Cincha varient de la ceinture de voyage au sac de ceinture, en passant par Belt Buddy, et plus encore, et la société fait don de 100 miles aériens par ceinture de voyage achetée à Miles4Migrants et travaille avec des artistes locaux de San Francisco pour des conceptions personnalisées peintes à la main.

Vins magiques Black Girl

Vins magiques Black Girl a été lancé par deux sœurs et tout leur vin est fabriqué en Californie.

Ils proposent différentes variétés de vins, dont le rosé, le sauvignon blanc et le zinfandel. Délicieux ET fille noire faite? Oui s’il vous plait!

Crème solaire fille noire

L’écran solaire Black Girl a été conçu pour lancer la conversation sur la protection solaire et l’éducation.

Formulé pour les personnes de couleur, Crème solaire fille noire est une marque créée pour les peaux noires et les peaux plus foncées

Beauté Hanahana

La marque appartenant à des Noirs et originaire du Ghana crée des produits axés sur les résultats pour le corps et le visage. La marque utilise des ingrédients d’origine éthique, à commencer par le beurre de karité provenant directement des producteurs de Tamale, au Ghana !

Kahmune

Kahmune est une marque inclusive et de haute qualité proposant des options de chaussures nues pour tous les tons de peau.

Fondé par le visionnaire Jamela Acheampongla marque propose 10 gammes de teintes uniques pour offrir à celles qui ont souvent été oubliées un vrai nude qui leur correspond parfaitement !

Bain au pays des merveilles

Tenu par un enfant de neuf ans Bailey GriffonBath Wonderland est un guichet unique pour les produits de soins de la peau naturels !

Leur gamme de produits comprend des bombes de bain, du beurre corporel, des savons, des gommages au sucre, des gommages au sel et des bombes à lèvres, tous fabriqués à partir d’ingrédients biologiques.

Minkeebleu

Fondateur/concepteur Sherrill Mosée a entrepris de résoudre un problème qu’elle appelle le « syndrome de sac de surcharge ». Elle voulait créer un sac de mode organisationnel pour les femmes occupées dont les rôles changeaient tout au long de la journée et elle a créé Minkeeblue comme le hack de voyage ultime.

En mettant à profit son diplôme d’ingénieure, cette entrepreneure a créé un sac de mode organisationnel pour les femmes occupées dont les rôles changeaient tout au long de la journée.

Depuis le lancement de sa petite entreprise, Sherrill a remporté la première saison de l’émission à succès Big Dea de l’Amériquel gagner un accord avec Macy’s et une commande de 100 000 $ en 2022.

Un communiqué de presse rapporte que MinkeeBlue aide les individus à travers le pays à se sentir en confiance lorsqu’ils voyagent et se rendent au travail en sachant qu’ils disposent d’options fiables sur lesquelles ils peuvent compter.

Minkeeblue organise actuellement des soldes d’été et offre 15 % de réduction sur tous les sacs à main !

Heureuse fille brune

Happy Brown Girl propose une collection de produits de beauté et de bien-être faits à la main, notamment des beurres et des huiles de cacao qui apportent la paix à l’esprit.

Fondateur Jamacia « Macy » Williams met en lumière les femmes noires qui assument fréquemment des rôles de responsabilité au sein de leur famille et de leur communauté.

Six Twenty-Four Candle Co.

Six basée à Saint-Louis. Twenty-Four Candle Co. propose une gamme de bougies de luxe dans divers parfums captivants.

Propriétaire Candice Pinkins, un spécialiste de la santé mentale, vise à inspirer les gens à vivre authentiquement et à rechercher le bonheur.

Café Ezra

Ezra Coffee fournit aux connaisseurs de café « des mélanges lisses et riches que tout le monde peut apprécier sans avoir besoin d’utiliser des crèmes à base de lait » tout en laissant tomber des faits sur l’histoire afro-américaine sur l’emballage !

Fondée par Jessica Taylor de Prêt à aimer Dallas renommée, cette entrepreneure a réussi à faire évoluer sa affairess et maintenant les mélanges Ezra Coffee sont disponibles sur Ezracoffeeco.com et à l’échelle nationale sur Target.com, Amazon ainsi que dans plus de 40 magasins HEB.

Étiquette Boyajian

Créatrice de mode basée à Orlando Main de Suzy Boyajian confectionne des pièces personnalisées, notamment des maillots de bain, de la lingerie et des robes. Sa marque de streetwear propose des vestes camo personnalisées avec des patchs sur mesure pour votre style personnel.

Ferez-vous du shopping avec l’une de ces marques ce Black Business Month ?