Des marques de cannabis pour soutenir ce Black Business Month

Alors que la consommation de marijuana à des fins récréatives est largement reconnue le 20 avril, c’est toujours le bon moment pour soutenir les entreprises appartenant à des Noirs qui prospèrent en Amérique. Comme Le Black Business Month continue, nous mettons en évidence les marques de cannabis détenues et exploitées par des Noirs qui pénètrent dans l’industrie de la marijuana au détail.

En 2012, le Colorado est devenu le premier État à voter en faveur de la légalisation de la marijuana et les fumeurs se sont réjouis à l’idée d’une légalisation à l’échelle nationale. 10 ans plus tard, 19 États, dont la Californie et New York, ont légalisé la fleur préférée. Selon Forbesl’industrie pourrait rapporter 72 milliards de dollars d’ici 2030. Le PDG de New Frontier Data, Gary Allen, prédit une croissance constante des ventes, indépendamment de la légalisation au niveau fédéral.

“Même en l’absence d’un cadre fédéral, la résilience et le potentiel de croissance d’une industrie déterminée jettent les bases d’une catégorie de consommateurs sûrs et durables.”

Alors que le marché de la marijuana monte en flèche, il est important de noter que les personnes de couleur constituent un petit pourcentage de propriétaires d’entrepriseavec quelques États atteignant 5 %.

Considérant que le marché du cannabis pour les entreprises noires est si petit, examinons quelques marques et magasins que vous pouvez soutenir.

Gorille RX

Gorilla RX se vante d’être le premier dispensaire appartenant à une femme noire de Los Angeles et il est issu de l’esprit créatif d’un puissant duo mère-fille. Marshawn Lynch a surnommé leur dispensaire basé à Crenshaw le «Whole Foods of weed».

Estro Haze

Estro Haze a une devise centrée sur les femmes dans le cannabis qui “éduquent, divertissent et éclairent”.

Fermes de cactus

Lancée par Travis Scott en juillet 2021, Cactus Farms est une gamme de cannabis basée à Houston avec des souches hybrides sélectionnées à la main par Travis.

Tout simplement pur

Le premier dispensaire de cannabis appartenant à des Noirs et à des femmes dans le pays, fondé en 2014 par les vétérinaires militaires Wanda James et Scott Durrah.

99e étage

99th Floor se vante de déstigmatiser le cannabis à travers le langage universel de la nourriture avec des pop-ups sur invitation uniquement. Les événements sont pour ceux qui aiment bien manger et un high régulier, fondés par le chef Miguel Trinidad.

La ferme

The Farmacy est un dispensaire communautaire fondé par la connaisseuse californienne du cannabis Sue Taylor.

Al Harrington’s ALTO est le premier et le seul opérateur multinational de cannabis appartenant à des Noirs, ancré dans la constitution d’un capital au sein de l’espace floral, ce qui en fait une marque de premier plan pour soutenir vos affaires Mary Jane.

Chez Joséphine et Billie

Josephine & Billie’s est un dispensaire de cannabis de style speakeasy dont la mission est de créer un espace communautaire et sûr pour les femmes de couleur et leurs alliés.