Des marins thaïlandais portés disparus après le naufrage d’un navire de guerre de la marine dans des eaux agitées

Trente et une personnes sont portées disparues après le naufrage d’un navire de guerre de la Royal Thai Navy dans des eaux agitées et des vents violents dans le golfe de Thaïlande dimanche soir, ont annoncé des responsables thaïlandais. m’a dit Lundi.

Selon officiers de la marine, une tempête provoque une inondation sur le navire et perturbe son alimentation électrique. “Il a souffert de hautes vagues dues à des vents violents qui ont soufflé de l’eau de mer sur le système électrique et ont assommé le système, le gros moteur a cessé de fonctionner et a perdu le contrôle du navire. L’eau de mer s’est infiltrée très rapidement dans le navire et l’a fait pencher d’un côté », les responsables ont dit.