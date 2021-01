Gaurav Singh, un habitant de Pune de 28 ans, le deuxième officier d’un cargo commercial, n’a pas mis les pieds sur terre depuis près de 15 mois. Chaque matin, il feuillette des articles de presse en ligne dans l’espoir de trouver des nouvelles. Il appelle à la maison; ses parents essaient de lui donner du réconfort. Mais à l’approche de la nuit, ses pensées se tournent vers les mêmes questions sans réponse. Quand pourrait-il rentrer chez lui? Quand reverrait-il sa mère? Pourra-t-il jamais sortir de cette boîte en acier? Les espoirs de Gaurav ont maintenant commencé à diminuer.

Gaurav est l’un des 16 hommes d’origine indienne qui font partie de l’équipage du MV Anastasia, bloqué dans les eaux chinoises depuis le 3 août 2020 en raison de la décision de la Chine d’interdire les exportations de charbon d’Australie. Ce qui était censé être une halte d’une semaine a duré près de cinq mois, les autorités chinoises ayant refusé au navire – transportant du charbon australien – l’autorisation de décharger sa cargaison en Chine.

« Nos médicaments sont épuisés et nous sommes tellement désespérés que certains d’entre nous sont sur le point de se suicider », a déclaré Gaurav à News18 par téléphone. « Je ne sais pas combien de temps certains d’entre nous peuvent supporter cette épreuve. »

Fantômes dans une boîte en acier

Marin depuis onze ans, Gaurav a l’habitude de passer de longues heures en mer et est bien habitué à la vie de marin. Les derniers mois, cependant, n’ont rien ressemblé à ceux qu’il a connus auparavant.

N’ayant pas mis les pieds à terre depuis plus d’un an quand ils ont eu droit à leurs dernières sorties à terre, beaucoup à bord du navire ont commencé à « perdre la tête maintenant », dit le marin.

« L’un des membres de l’équipage a tenté de se suicider en se coupant les poignets il y a quelques mois. Toute sa famille, y compris sa femme, ses deux enfants et ses parents âgés avaient été testés positifs pour le coronavirus », se souvient Gaurav. Gaurav et d’autres membres de l’équipage avaient réussi à sauver l’homme en un rien de temps.

Pourtant, un autre membre de l’équipage à bord pendant près de deux ans a perdu sa mère en 2020 mais n’a pas été autorisé à retourner en Inde, même après que les autorités chinoises ont été informées qu’il était nécessaire pour effectuer les derniers rites. La mère du marin a finalement été incinérée par des inconnus.

Décrivant le cauchemar sans fin, Gaurav dit: « Nous sommes comme des fantômes piégés dans une boîte en acier. La plupart des membres de l’équipage restent enfermés dans leurs cabines toute la journée, ne sortant que pour les repas tout en imaginant les pires scénarios possibles pour le reste du temps. »

Au moins 12 des 18 membres d’équipage à bord (dont un marin philippin et un Russe) ont un besoin urgent de soins médicaux, tant pour des problèmes de santé mentale que pour des problèmes physiques dus à un manque de mouvement.

Anastasia n’est pas le seul navire échoué dans les eaux chinoises. À environ 30 miles nautiques de Caofeidian où Gaurav et ses membres d’équipage sont ancrés, le MV Declan Duff avec un équipage entièrement indien de 20 marins est assis dans la zone de mouillage de Jingpang dans la province du Hubei depuis le 23 juillet.

Au cours des derniers jours, alors que le MV Anastasia et un autre navire amarré – MV Jag Anand – menaient une campagne publique pour leur libération en approchant les médias pour faire pression sur le gouvernement indien pour qu’il soutienne leur libération avec la Chine, les membres d’équipage de MV Declan Duff attendait et regardait silencieusement.

Le 10 janvier 2021, le MV Jag Anand appartenant à la Great Eastern Shipping Company, qui transportait 23 membres d’équipage et était amarré à Jinpang depuis juin, a été libéré pour changement d’équipage au Japon. Cette décision est intervenue après que le gouvernement indien a déclaré au début du mois dans les médias qu’il faisait des efforts diplomatiques avec la Chine pour libérer les navires.

Une fois le navire parti, l’équipage de Declan Duff, appartenant à la Wallem Shipping Management Company – qui était ancré à environ trois miles de Jag Anand – a commencé à perdre courage.

«Pendant tout ce temps, nous avions espéré que l’attention des médias attirait l’attention des 39 Indiens collés à Jag Anand et qu’Anastasia aiderait également à notre libération», a déclaré Arihant Shukla de l’équipage de Declan Duff à News18. «La voir partir a été dévastatrice parce que maintenant nous savions que nous avions été laissés pour compte. Nous sommes indiens aussi. Et nous?

Pourquoi les navires ont-ils été arrêtés?

Selon les marins qui se sont entretenus avec News18, la raison exacte du refus de la Chine d’autoriser le changement d’équipage dans les eaux chinoises ou de permettre aux navires de passer la douane et de décharger leur cargaison, même avant que le blocus du charbon ne soit finalisé en décembre, reste incertaine.

Affirmant que Pékin « n’a jamais nié aucun départ de navire », la Chine a précédemment déclaré que la « vraie » raison pour laquelle les marins indiens sont bloqués près de ses côtes est que « le transitaire ne veut pas ajuster ses plans en raison d’intérêts commerciaux ».

Les Chinois ont cité les restrictions de Covid-19 pour refuser le changement d’équipage aux marins. Mais comme la plupart des équipages n’avaient pas mis les pieds sur terre depuis des mois, beaucoup à bord ont mis en doute la sincérité de la raison invoquée pour leur retard.

Le moment de l’ancrage de certains navires coïncide avec la détérioration des relations diplomatiques de la Chine avec l’Inde en juin de l’année dernière, culminant avec les violences de la vallée de Galwan dans lesquelles vingt soldats indiens ont perdu la vie.

Le refus de la Chine d’autoriser le déchargement du charbon australien est également conforme aux mois de vagues restrictions sur les importations et les expéditions que la Chine employait – provoquant l’échouement des navires – au milieu de ses différends croissants avec l’Australie. Inspirés, selon une analyse du New York Times, pour protéger son économie mercantile interne, les critiques ont également affirmé que la décision de la Chine de bloquer les importations australiennes était un moyen de punir le pays pour avoir appelé à une enquête sur le rôle de la Chine dans le coronavirus. épidémie et sa manipulation.

Cependant, il est important de noter que ce ne sont pas seulement les autorités chinoises qui jouent un rôle dans la libération des marins. Les sociétés propriétaires des cargos, ainsi que les transitaires ou les affrètements dont la cargaison est transportée sont également responsables.

Coincé en mer depuis 17 mois maintenant, Arihant pense qu’il est grand temps que les entreprises et les charters, ainsi que les gouvernements de l’Inde et de la Chine, fassent quelque chose.

Le résident de Mumbai, père d’un enfant de quatre ans, a raté l’anniversaire de l’enfant, mais insiste sur le fait qu’il l’a mieux qu’un autre marin dont l’enfant est né en son absence et a maintenant 15 mois. Ou une autre, dont la fille devrait se marier en février, et l’idée de disparaître lui est insupportable.

Espoir dans le désespoir

La décision d’autoriser les membres d’équipage de Jag Mohan à retourner en Inde via Tokyo avait fait espérer à certains que le reste des navires pourrait également être libéré. Mais garder le moral est plus difficile qu’il n’y paraît quand on est coincé sans espoir, a déclaré Gaurav à Anastasia à News18 lors d’un appel.

Au cours des trois dernières semaines, l’équipage a finalement été contacté par le ministère des Affaires étrangères à la suite de certains reportages dans les médias et d’une pétition en ligne dirigée par le beau-frère de Gaurav Shivraj G sur Change.org demandant au gouvernement indien de faire pression sur Pékin et aussi sur tous les acteurs privés impliqués. MV Anastasia appartient à MSE tandis que Declan Duff appartient à Wallem Ship Management Company.

« Tout ce que nous demandons, c’est une date de libération. Pour que nous puissions trouver un peu d’espoir dans le désespoir », soupire Gaurav.

Pendant ce temps, de retour en Inde, l’enfant de 4 ans d’Arihant grandit sans père tandis que la famille de Gaurav à Pune attend sans cesse le retour de leur garçon.

« Certains jours, je ne sais pas comment continuer. Je lui fais un air courageux au téléphone et je lui dis que tout ira bien. Mais son désespoir me brise, » la mère de Gaurav, Savitri Singh, s’effondre en parlant à News18 par téléphone. Elle n’est jamais restée aussi longtemps loin de son plus jeune garçon et craint pour sa santé mentale, en raison des conditions extraordinaires dans lesquelles il se trouve.

« Il aime manger sambhar beaucoup. Et n’aime que le dal et le sabzi que je fabrique à la maison. Il me dit qu’ils le nourrissent bien là-bas. Je suis reconnaissante qu’au moins il n’ait pas faim », dit-elle en guise de consolation. Après tout, les consolations sont tout ce qu’elle peut s’offrir à elle-même et à son fils, dit-elle.

* Le nom a changé.