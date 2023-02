Des marins de la Royal Navy se sont précipités à l’hôpital “pour un empoisonnement présumé” après avoir bu de l’eau contaminée sur le HMS Portland

Les MARINS à bord d’un navire de la Royal Navy ont été transportés à l’hôpital hier à la suite d’un empoisonnement présumé.

Le HMS Portland s’est dérouté vers la base navale de Portsmouth lorsqu’un membre d’équipage a remarqué que l’eau potable avait été “contaminée”.

Le HMS Portland a été détourné vers la base navale de Portsmouth après l’incident Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Le Sun comprend qu’un jeune ingénieur a essentiellement mis les mauvais produits chimiques dans le mauvais trou par erreur.

Mais il n’a pas tardé à l’admettre, sauvant potentiellement la vie des membres d’équipage.

Les scientifiques sont montés à bord de la frégate après que les personnes touchées ont été emmenées à l’hôpital Queen Alexandra voisin.

Une source de la Marine a déclaré au Sun : « La personne qui a commis cette erreur a agi avec honnêteté et intégrité pour faire savoir aux officiers supérieurs ce qui s’était passé.

“S’ils n’avaient pas fait cela, cela aurait pu être bien pire.

“L’intégrité et l’honnêteté sont des éléments clés de la Royal Navy et nous sommes heureux qu’ils aient été respectés.”

On ne sait pas combien de marins ont été transportés à l’hôpital et ce qui est exactement entré dans l’eau potable pour la contaminer.

Un porte-parole de la Royal Navy a déclaré: «Nous pouvons confirmer que le HMS Portland est retourné au HMNB Portsmouth par mesure de précaution, à la suite d’un problème avec l’un des systèmes d’eau douce du navire.

“La santé et la sécurité de notre personnel sont de la plus haute importance et nous prenons un certain nombre de mesures pour protéger l’équipage du navire pendant que le problème fait l’objet d’une enquête.”

Les rapports de contamination de l’eau surviennent quelques semaines seulement après que le HMS Portland a annoncé qu’il surveillait le navire de guerre russe.

La frégate s’est précipitée pour intercepter l’ amiral Gorshkov et son pétrolier Kama lorsqu’ils ont navigué dans la mer du Nord.

Le HMS Portland a quitté son port d’attache à Plymouth le samedi 7 janvier.

Dans un communiqué, le commandant du HMS Portland, le commandant Ed Moss-Ward, a déclaré: “L’escorte de navires de guerre dans les eaux territoriales britanniques et les zones maritimes adjacentes est une activité de routine pour la Royal Navy.”