Des marins britanniques hospitalisés après une contamination de l’eau

La frégate HMS Portland a dû retourner à sa base après qu’un membre de l’équipage a utilisé les mauvais produits chimiques sur l’approvisionnement en eau

UN “Petit nombre” des marins ont été hospitalisés “comme précaution” après qu’un membre d’équipage à bord du HMS Portland a ajouté les mauvais produits chimiques au système destiné à convertir l’eau de mer en eau potable, ont confirmé samedi des responsables.

La frégate est retournée à sa base de Portsmouth vendredi après que le marin responsable de la confusion a réalisé l’erreur et a informé ses supérieurs, a rapporté le Daily Telegraph. Une source de la Marine a confirmé au point de vente la nature du «empoisonnement” et a félicité la personne responsable d’avoir été honnête tout de suite.

“Nous pouvons confirmer que le HMS Portland est retourné au HMNB Portsmouth par mesure de précaution, suite à un problème avec l’un des systèmes d’eau douce du navire.», a déclaré un porte-parole de la Royal Navy au Telegraph. “La santé et la sécurité de notre personnel sont de la plus haute importance et nous prenons un certain nombre de mesures pour protéger l’équipage du navire pendant l’enquête sur le problème..”

La marine a dit “un petit nombre de membres du personnel ont été transportés à l’hôpital par mesure de précaution.”

Le HMS Portland a quitté le port le mois dernier. Il surveillait les activités d’une frégate et d’un pétrolier russes dans les eaux internationales et suivait les sous-marins russes en mer du Nord.