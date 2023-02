Des marins américains récupèrent ce qui reste du prétendu ballon espion chinois

À l’aide de drones sous-marins, de navires de guerre et de bateaux pneumatiques, la marine américaine mène une vaste opération pour rassembler tous les morceaux de l’énorme ballon espion présumé chinois qu’un avion de chasse américain a abattu samedi au large de la Caroline du Sud.

Dans les images les plus récentes publiées par la Marine mardi, des marins du groupe 2 de neutralisation des explosifs et munitions sont vus penchés sur un bateau pneumatique à coque rigide et tirant de larges pans du tissu extérieur blanc et de la structure de la coque du ballon.

Le chef du Commandement nord des États-Unis, le général Glen VanHerck, a déclaré lundi que les équipes prenaient des précautions pour se prémunir contre le risque qu’une partie du ballon soit truquée avec des explosifs.

Le ballon mesurait environ 60 mètres de haut et transportait un long ensemble de capteurs en dessous, qui, selon VanHerck, avait la taille d’un petit jet régional.

La Chine insiste sur le fait que le ballon était un ballon météo, une explication que les États-Unis rejettent. (US Fleet Forces/US Navy/Reuters)

Tumulte politique

Les garde-côtes américains ont imposé lundi une zone de sécurité temporaire dans les eaux au large de la Caroline du Sud lors de la recherche par l’armée des débris du ballon.

La marine utilise des navires pour cartographier et scanner le fond marin pour toutes les parties restantes du ballon, afin que les analystes américains puissent avoir une image complète des types de capteurs que les Chinois utilisaient et mieux comprendre comment le ballon était capable de manœuvrer.

Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il était toujours d’avis que le ballon devait être abattu et a écarté la question de savoir si l’incident affaiblirait les relations américano-chinoises.

“Non. Nous avons clairement indiqué à la Chine ce que nous allions faire”, a-t-il déclaré. “Ils comprennent notre position. Nous n’allons pas reculer. Nous avons fait ce qu’il fallait et ce n’est pas une question d’affaiblissement ou de renforcement – c’est la réalité.”

Le ballon à haute altitude a été repéré au-dessus de Billings, dans le Montana, le mercredi 1er février. (Larry Mayer/The Billings Gazette/Associated Press) Il a été abattu par les États-Unis au large de Surfside Beach, SC, samedi. (Randall Hill/Reuters)

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que le vol du ballon au-dessus des États-Unis n’avait rien fait pour améliorer les relations déjà tendues avec la Chine et a rejeté l’affirmation de Pékin selon laquelle il était à des fins météorologiques.

L’apparition du ballon chinois a provoqué un tollé politique aux États-Unis et a incité le plus haut diplomate américain, Antony Blinken, à annuler un voyage du 5 au 6 février à Pékin que les deux pays espéraient stabiliser leurs relations difficiles.

“Une fois qu’il est venu du Canada aux États-Unis, j’ai dit au ministère de la Défense que je voulais l’abattre dès que ce serait approprié”, a déclaré Biden aux journalistes ce week-end. “Ils ont conclu … que nous ne devrions pas l’abattre au-dessus de la terre. Ce n’était pas une menace sérieuse et nous devrions attendre qu’il traverse l’eau.”

Pékin a condamné l’abattage du ballon comme une “réaction excessive évidente” et a exhorté Washington à faire preuve de retenue.

Les marins ont pu commencer à récupérer les morceaux du ballon dimanche. (US Fleet Forces/US Navy/Reuters)

Lorsqu’on lui a demandé mardi si la Chine avait demandé aux États-Unis de restituer les débris du ballon abattu, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que le ballon appartenait à la Chine.

“Ce ballon n’est pas américain. Le gouvernement chinois continuera à défendre ses droits et intérêts légitimes”, a-t-elle déclaré lors d’un presseur régulier.

Mao a également déclaré qu’elle n’avait pas plus d’informations sur l’équipement que transportait le ballon.

Une zone de sécurité temporaire a été mise en place dans les eaux au large de Myrtle Beach afin que le ballon puisse être récupéré en toute sécurité. (US Fleet Forces/US Navy/Reuters)

La récupération pourrait donner un aperçu des capacités d’espionnage

Les débris de ballons sont dispersés dans des eaux d’environ 15 mètres de profondeur, mais s’étendent sur une zone de 15 terrains de football de long et 15 terrains de football de large, a déclaré VanHerck.

Les responsables américains ont minimisé l’impact du ballon sur la sécurité nationale, mais affirment qu’une reprise réussie pourrait donner aux États-Unis un aperçu des capacités d’espionnage de la Chine.

Kirby a déclaré que les États-Unis avaient pu étudier le ballon alors qu’il était en l’air et que les responsables espéraient glaner des renseignements précieux sur ses opérations en récupérant autant de composants que possible.