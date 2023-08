Des marins américains accusés d’espionnage pour la Chine

Les procureurs fédéraux ont annoncé cette semaine deux affaires d’espionnage distinctes

Deux marins de la marine américaine en Californie ont été inculpés pour avoir prétendument partagé des secrets militaires sensibles, notamment des informations sur les systèmes d’armes et les positions des navires, avec des agents de renseignement chinois. Les arrestations interviennent des semaines après que la CIA a admis avoir reconstruit son propre réseau d’espionnage en Chine.

Les procureurs fédéraux ont annoncé jeudi les deux affaires, qui ont été classées séparément. Jinchao « Patrick » Wei, d’origine chinoise, qui est un citoyen américain naturalisé, a été arrêté mercredi alors qu’il arrivait pour travailler dans son travail de compagnon de machiniste à la base navale de San Diego. L’autre suspect, le sous-officier Wenheng « Thomas » Zhao, travaillait à la base navale du comté de Ventura, au nord de Los Angeles, avant son arrestation.

Les procureurs n’ont pas précisé si les deux affaires étaient liées ou si elles impliquaient le même Chinois présumé « officier du renseignement. »

En savoir plus Pékin menace « toutes les mesures nécessaires » contre les espions américains

Wei, 22 ans, a été accusé de complot en vue d’envoyer des informations de défense nationale à un agent de la République populaire de Chine. Il aurait envoyé des photographies et des vidéos de l’USS Essex, décrit divers systèmes d’armes et révélé l’emplacement de divers navires de la Marine. Il est également accusé d’avoir fourni à l’agent chinois des dizaines de manuels techniques et mécaniques, ainsi que des photos d’équipements militaires liés à un exercice militaire international à venir.

Zhao, 26 ans, a été accusé d’avoir reçu des pots-de-vin pour avoir transmis des secrets militaires américains. Il aurait remis des informations sensibles, notamment des photos de schémas électriques et des plans d’un système radar dans une base américaine au Japon, à un agent chinois qui se faisait passer pour un chercheur maritime. Il a également envoyé les secrets de l’agent sur les mouvements et les emplacements des forces navales lors d’un exercice à venir dans la région indo-pacifique, ont déclaré les procureurs. Il encourt une peine maximale de 20 ans de prison, s’il est reconnu coupable.

Les arrestations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin. Le mois dernier, le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré lors d’une conférence sur la sécurité au Colorado que son agence dirigeait actuellement des agents en Chine.

En savoir plus La Chine réagit aux accusations russes d’espionnage américain

« Nous avons fait des progrès et nous travaillons très dur pour nous assurer que nous avons une très forte capacité d’intelligence humaine pour compléter ce que nous pouvons acquérir par d’autres méthodes », Burns a dit aux participants.

En réponse, Pékin s’est engagé à « prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité nationale » contre les réseaux d’espionnage américains. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a également accusé Washington de « diffusion de désinformation sur les soi-disant ‘espionnages et cyberattaques chinois' » afin de couvrir leurs propres activités d’espionnage.