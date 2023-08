Des marines mexicains trouvent 110 livres de dynamite dans un laboratoire du cartel de la drogue

MEXICO CITY (AP) – Des marines mexicains ont trouvé 110 livres (50 kilogrammes) de dynamite cachées dans un laboratoire de méthamphétamine dirigé par un cartel de la drogue, a annoncé jeudi la marine.

La marine a déclaré que les explosifs étaient peut-être destinés à être utilisés dans des « mines et des artefacts explosifs » du type que les cartels utilisent de plus en plus pour attaquer les forces de l’ordre au Mexique.

« Il pourrait être utilisé pour fabriquer des bombes, ainsi que des mines et d’autres artefacts explosifs qui seraient capables d’endommager des véhicules hautement blindés », a déclaré le département de la Marine dans un communiqué.

D’autres explosifs ont également été trouvés sur le site, une structure ressemblant à une grotte dans l’État du nord de Sinaloa. Sinaloa est le siège du cartel de la drogue du même nom.

Les photos du raid montraient deux boîtes étiquetées « Explosives Blasting Type E », suggérant qu’elles avaient été fabriquées au Mexique et qu’elles étaient peut-être destinées à être utilisées dans l’industrie minière ou de la construction. Des vols de tels explosifs dans des mines ont déjà été signalés au Mexique.

Les Marines ont également trouvé trois autres laboratoires de drogue détenant près d’une tonne (8 620 kilogrammes) de méthamphétamine «presque finie» lors des raids qui ont eu lieu à partir de lundi.

En juillet, un autre cartel de la drogue a déclenché une série coordonnée de sept bombes routières dans l’ouest du Mexique qui ont tué quatre policiers et deux civils. Le gouverneur de l’État de Jalisco a déclaré que les explosions étaient un piège tendu par le cartel pour tuer les forces de l’ordre.

Les deux civils tués se trouvaient dans un véhicule qui passait par là lorsque les explosifs ont explosé à Tlajomulco, près de la capitale de l’État, Guadalajara. Les bombes ont peut-être explosé à distance. Ils étaient si puissants qu’ils ont creusé des cratères sur la route, détruit au moins quatre véhicules et blessé 14 autres personnes.

C’était le dernier exemple du défi de plus en plus ouvert, de type militaire, posé par les cartels de la drogue du pays.

En juin, un autre cartel a utilisé une voiture piégée pour tuer un officier de la Garde nationale dans l’État voisin de Guanajuato.

Des explosifs ont également blessé 10 soldats dans l’État voisin de Michoacan en 2022 et tué un civil.

Les explosifs ne sont pas la seule escalade dans les méthodes des cartels mexicains. Les batailles de territoire du cartel dans l’État de Michoacan ont comporté l’utilisation de tranchées, de casemates, de voitures blindées artisanales et de drones modifiés pour larguer de petites bombes.

The Associated Press