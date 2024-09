Des Marines américains attaqués en Turquie (VIDEO) — RT World News

Le groupe à l’origine de l’incident affirme que les soldats américains ont du « sang palestinien » sur les mains

Des membres d’une organisation de jeunesse nationaliste ont attaqué lundi deux Marines américains dans la ville turque d’Izmir. Les militaires venaient de débarquer du navire d’assaut amphibie USS Wasp, arrivé en mission en mer Méditerranée.

Une vidéo de l’altercation montre un groupe d’hommes tenant un Marine en civil, l’un des assaillants plaçant un sac blanc sur sa tête. La foule aurait crié « Yankee, rentre chez toi ! » alors qu’ils attaquaient les militaires.

Selon le bureau du gouverneur d’Izmir, les forces de sécurité « est intervenu rapidement dans l’incident », détenant 15 suspects.

« Les deux Marines ont été aidés par d’autres Marines de la région et ont ensuite été emmenés dans un hôpital local pour être évalués par mesure de précaution, mais n’ont pas été blessés et sont retournés à l’USS Wasp », Le commandant Timothy Gorman, porte-parole des forces navales américaines Europe-Afrique, a déclaré.

L’ambassade des États-Unis a publié une déclaration, affirmant que les Américains « sont désormais en sécurité. » Les diplomates ont remercié les autorités turques pour « leur réponse rapide et l’enquête en cours. »

Türkiye Gençlik Birliği, izmir Limanı’na demirlenen ABD savaş gemisi Uss Wasp’ta görevli ABD Askerine çuval geçirdi.Bedeli ne olursa olsun yıllar sonra intikamımızı aldığınız için şahsım adına size teşekkürü bir borç bilirim. @genclikbirligiCSA numérique pic.twitter.com/oO1L9btDIf – Mustafa POLAT 🇹🇷 (@trmustafapolat) 2 septembre 2024

Les agresseurs étaient membres de l’Union de la jeunesse nationaliste de Turquie (TGB), affiliée au Parti patriotique. « Les soldats américains qui ont le sang de nos soldats et de milliers de Palestiniens sur les mains ne peuvent pas polluer notre pays », le parti a déclaré dans un communiqué sur X (anciennement Twitter).















La secrétaire générale du TGB, Aylin Kum, a déclaré à Euronews que le groupe avait déjà placé des sacs sur la tête de militaires américains dans six villes différentes. Elle a déclaré que les attaques avaient été menées par des soldats américains. « une réponse » Un incident survenu en Irak en 2003, lorsque des soldats américains avaient brièvement arrêté des commandos turcs et les avaient transportés avec des cagoules sur la tête. L’incident avait provoqué à l’époque une vague d’indignation en Turquie et mis à rude épreuve les relations entre les deux pays.

Bien qu’Ankara reste un allié clé dans la région pour Washington, les deux membres de l’OTAN se sont affrontés à plusieurs reprises ces dernières années.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué la guerre d’Israël à Gaza et a lancé des incursions contre les forces kurdes alliées des États-Unis en Syrie. Les États-Unis ont quant à eux fait pression sur Ankara pour qu’elle annule son accord d’achat de systèmes de missiles antiaériens S-400 à la Russie, sans succès.