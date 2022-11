Des marges serrées lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, mais la poussée du Parti républicain de Donald Trump ne s’est pas encore concrétisée | Nouvelles américaines

La vague de soutien attendue envers le Parti républicain de Donald Trump ne s’est pas encore matérialisée avec de nombreux votes encore non comptés.

Son parti avait prévu de prendre le contrôle majoritaire du Congrès, ce qui compliquerait la tâche du président Joe Biden gouverner, mais l’élection est dans la balance.

Les républicains devraient réaliser les cinq gains requis pour prendre le contrôle majoritaire de la Chambre des représentants, mais les craintes des démocrates d’un anéantissement ont été évitées.

Trump dénonce “l’injustice” dans un État clé

Les sondages préélectoraux, pointant vers 30 à 35 sièges changeant de mains, ont conduit certains commentateurs à envisager la possibilité d’une élection « par vague » avec les démocrates perdant plus de 40 sièges. La moyenne au cours du siècle dernier est une perte de 28 sièges pour le parti du président à mi-mandat et les démocrates pourraient bien éviter même ce résultat.

Le vote républicain est en hausse par rapport à l’élection présidentielle d’il y a deux ans, mais le swing depuis lors n’est que de deux ou trois pour cent, ce qui limitera la capacité du parti à renverser les sièges dans les États dominés par les démocrates comme New York et la Californie.

La projection initiale des sièges de NBC place les républicains sur 219 sièges à la Chambre, avec une marge de plus ou moins 13 sièges. Cela pointe vers une élection de mi-mandat typique. Les inquiétudes selon lesquelles la cote d’approbation personnelle lamentable de M. Biden, la pire de tous les présidents modernes, entraîneraient son parti semblent infondées.

La bataille pour le Sénat, actuellement divisé à 50-50, devrait se poursuivre encore un certain temps. Les républicains avaient besoin d’un gain solitaire pour prendre le contrôle, tout à fait réalisable s’il y avait un grand mouvement d’électeurs vers leur cause. On pensait que le New Hampshire était un siège au Sénat qui pourrait faire pencher la balance, mais la titulaire démocrate, Maggie Hassan, devrait rester en poste.

En Géorgie, où la course au Sénat en 2020 était la dernière à être décidée, une autre arrivée serrée est en perspective. Le démocrate sortant, Raphael Warnock, et le concurrent républicain, Herschel Walker, sont au coude à coude, mais surtout, aucun des deux ne remportera 50% des voix, ce qui signifie qu’un second tour est une réelle perspective.

Lire la suite:

Trois scénarios possibles alors que les Américains votent – pas seulement pour les États-Unis, mais pour le monde

La carrière de Joe Biden est en jeu – tandis que Donald Trump est tout sourire et les poings fermés emblématiques

Cela apporte trois autres sièges au Sénat essentiels pour savoir si les républicains réussissent ou échouent dans leur tentative de contrôler les deux chambres du Congrès.

En Arizona, les républicains espéraient déposer le démocrate sortant, Mark Kelly, mais le décompte des voix le montre actuellement avec une avance non négligeable. Les deux sièges restants du Sénat, le Nevada et la Pennsylvanie, pourraient basculer dans des directions opposées, ce qui signifie aucun effet sur le contrôle du Sénat.

Avec neuf votes sur 10 comptés dans la Pennsylvanie tenue par les républicains, le challenger démocrate, John Fetterman, détient une avance très étroite, mais devrait gagner le siège. Cela place la barre plus haut pour les républicains, ce qui signifie qu’au lieu d’un seul gain, deux gains sont désormais nécessaires.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:01

Les Américains vont aux urnes



Cela rend le Nevada particulièrement important pour les aspirations républicaines. Catherine Cortez-Masto est devenue la première femme de l’État élue sénatrice en 2016. Elle défend une petite majorité de moins de trente mille voix et est vulnérable à un léger basculement vers son adversaire républicain, Adam Laxalt. S’il réussit, alors la course en Géorgie prend une importance énorme.

Quel que soit le résultat au Sénat, l’impression générale est une victoire républicaine qui est loin d’être un triomphe. Donald Trump peut toujours déclarer son intention de se présenter à la présidence en 2024, mais les démocrates considéreront cette performance comme presque une victoire compte tenu de la difficulté de leur titulaire à la Maison Blanche à se connecter avec les électeurs.