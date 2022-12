Des marcheurs autochtones sur l’eau et le Haudenosaunee Development Institute demandent à Hamilton d’écouter au milieu d’un déversement d’eaux usées

Lorsque Kristen Villebrun a appris que la ville de Hamilton avait récemment découvert que des eaux usées s’écoulaient dans le port depuis 26 ans, elle était contrariée.

Villebrun a déclaré qu’elle et d’autres marcheurs de l’eau se plaignaient des eaux usées dans l’eau depuis des années.

“J’en ai marre de parler et ça tombe dans l’oreille d’un sourd”, a déclaré Villebrun, une femme anishinaabe également connue sous le nom de Wassode nibi kwe (femme de l’eau brillante).

Les marcheurs aquatiques sont des membres de la communauté autochtone qui organisent des promenades le long de l’eau et prient pour sa santé.

Villebrun a déjà mené des manifestations sur la état des eaux locales comme Chedoke Creek – où 24 milliards de litres d’eaux usées ont fui entre 2014 et 2018 – mais a déclaré qu’elle n’avait jamais été prise au sérieux.

Maintenant, elle a dit qu’elle espérait que la ville l’écouterait, elle et les autres, pour empêcher que cela ne se reproduise.

REGARDER: La ville découvre une fuite d’égout vieille de 26 ans

La ville de Hamilton découvre une fuite d’eaux usées de 26 ans dans le port de Hamilton La ville de Hamilton dit avoir découvert que des eaux usées s’infiltraient dans le port de Hamilton depuis 1996 en raison d’un trou dans une conduite d’égout unitaire du secteur industriel.

La ville a découvert la fuite fin novembre, près de Wentworth Street North et Burlington Street East.

Il a dit qu’il estime 337 millions de litres d’eaux usées a coulé dans le port à partir de 1996 jusqu’à ce qu’ils remarquent un défaut de conception de la conduite d’égout et le corrigent.

La porte-parole de la ville, Emily Trotta, a déclaré à CBC Hamilton que la ville avait contacté les Mississaugas de la Première Nation de Credit, les Six Nations de la rivière Grand, le Haudenosaunee Confederacy Chiefs Council et la Huron Wendat Nation par téléphone et par courriel après avoir découvert le déversement.

Mais Villebrun et d’autres dirigeants autochtones locaux et urbains ont eu des relations difficiles avec la municipalité.

“Nous avons ceci [faulty sewer] tuyau, combien y en a-t-il de plus? Et quelles mesures vont être prises pour mener une enquête plus approfondie et comment les Haudenosaunee vont-ils participer à ce processus ? », a déclaré Aaron Detlor, un avocat du Haudenosaunee Development Institute (HDI).

Aaron Detlor a déclaré que la ville de Hamilton doit consulter les dirigeants Haudenosaunee sur la façon de prendre soin de Chedoke Creek et du port. (Bobby Hristova/CBC)

Detlor et HDI ont essayé de convaincre la ville de les consulter pour nettoyer les milliards de litres d’eaux usées qui se sont déversés dans Chedoke Creek.

Les pourparlers n’ont pas progressé, ce qui a conduit la ville à suspendre ses efforts pour nettoyer l’eau.

La Ville doit « combler l’écart » avec ses partenaires autochtones : un conseiller

Trotta a déclaré que la façon dont HDI et les marcheurs aquatiques pourraient être impliqués dans un nettoyage du port “n’est pas encore déterminée” et que la ville essaie toujours de comprendre comment ou s’ils peuvent nettoyer le déversement.

“Si un projet est prévu, une consultation aurait lieu dans le cadre de ce projet”, a-t-elle écrit.

Gary Wheeler, porte-parole du ministère de l’Environnement de la province, a déclaré à CBC Hamilton que le ministère n’avait pas encore ordonné à la ville d’entreprendre des travaux de nettoyage “car la portée est encore en cours de définition”.

Trotta a également reconnu comment les marcheurs aquatiques avaient soulevé des problèmes à propos de Chedoke Creek dès 2015 et a déclaré que la ville aurait pu mieux gérer la communication à ce sujet.

“Cela dit, beaucoup de travail a été fait pour vérifier notre infrastructure en 2015, et de nouvelles études ont été lancées en conséquence (qui se sont ensuite transformées en changements de programme, tels que l’expansion de notre programme de barrage de rejet)”, a-t-elle déclaré, faisant référence à au programme qui surveille les “accumulations de débris” aux sorties d’eaux usées.

“Malheureusement, il n’y avait aucune indication signalée par le personnel de Hamilton Water en 2015 de la décharge qui avait lieu au Main / King [combined sewer overflows] réservoir », dit-elle.

Elle a également déclaré que la participation des marcheurs aquatiques aux discussions à venir était “la bienvenue”.

La ville a déclaré qu’elle s’attend à ce que la province émette une ordonnance pour nettoyer les eaux usées qui se sont déversées dans le lac Ontario. (Aicha Smith-Belghaba/CBC)

Quartier 2 Com. Cameron Kroetsch a déclaré lors d’une réunion du comité des questions générales du 2 décembre que la ville devait « combler l’écart » avec les communautés autochtones.

La directrice municipale, Janette Smith, a répondu en disant qu’il y avait un bureau et une stratégie autochtones urbains, mais “nous ne faisons pas autant de progrès que nous le souhaiterions”.

“C’est en partie, alors que nous travaillons et comprenons mieux et écoutons beaucoup, pour avancer sur cette stratégie, nous n’allons pas nous précipiter pour cocher une case que c’est fait”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la ville a besoin de plus de personnel pour son bureau autochtone urbain.

Onze conseillers municipaux ont rencontré plusieurs dirigeants de communautés autochtones urbaines lundi pour discuter d’une série de questions et de la façon d’aller de l’avant avec une meilleure collaboration entre la ville et les partenaires autochtones ici.

Villebrun a déclaré qu’elle voulait voir l’action ensuite.

“Nous devons faire mieux”, a-t-elle déclaré.