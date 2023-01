Des marches de femmes pour attirer des milliers de personnes à l’occasion du 50e anniversaire de Roe

MADISON, Wis. (AP) – Des marches de femmes réclamant le droit à l’avortement devraient attirer des milliers de personnes à travers le pays dimanche, le 50e anniversaire de la décision désormais annulée de la Cour suprême Roe v. Wade qui a établi des protections fédérales pour la procédure.

Les organisateurs se sont concentrés sur les États après que l’annulation de Roe par la Cour suprême en juin a déclenché des restrictions à l’avortement et des interdictions quasi totales dans plus d’une douzaine d’États.

“Nous allons là où se trouve le combat, et c’est au niveau de l’État”, lit-on sur le site Web de la Marche des femmes. Le groupe a surnommé les rassemblements de cette année “Bigger than Roe”.

La marche principale se tient dans le Wisconsin, où les prochaines élections à la Cour suprême de l’État pourraient déterminer l’équilibre des pouvoirs de la cour et les droits à l’avortement. Mais des rassemblements étaient en cours dans des dizaines de villes, dont la capitale de l’État de Floride, Tallahassee, où le vice-président Kamala Harris a prononcé un discours enflammé devant une foule bruyante.

« Pouvons-nous vraiment être libres si les familles ne peuvent pas prendre de décisions intimes sur le cours de leur propre vie ? dit Harris. “Et pouvons-nous vraiment être libres si de soi-disant dirigeants prétendent être …” à l’avant-garde de la liberté “alors qu’ils osent restreindre les droits du peuple américain et s’attaquer aux fondements mêmes de la liberté?”

À Madison, des milliers de partisans du droit à l’avortement ont enfilé des manteaux et des gants dimanche après-midi pour marcher à des températures inférieures à zéro à travers le centre-ville jusqu’au Capitole de l’État.

“Ce ne sont que des droits humains fondamentaux à ce stade”, a déclaré Alaina Gato, une résidente du Wisconsin qui a rejoint sa mère, Meg Wheeler, sur les marches du Capitole pour protester.

Ils ont dit qu’ils prévoyaient de voter lors des élections d’avril à la Cour suprême. Wheeler a également déclaré qu’elle espérait se porter volontaire en tant que scrutatrice et solliciter les démocrates, malgré son identification en tant qu’électeur indépendant.

“C’est ma fille. Je veux m’assurer qu’elle a le droit de choisir si elle veut avoir un enfant », a déclaré Wheeler.

Madison Abortion and Reproductive Rights Coalition for Healthcare a organisé le rassemblement avec le soutien de plus de 30 autres groupes de défense des droits à l’avortement, y compris des défenseurs de l’Illinois voisin. Des bus de manifestants ont afflué dans la capitale de l’État depuis Chicago et Milwaukee, armés de banderoles et de pancartes appelant la législature à abroger l’interdiction de l’État.

Les avortements ne sont pas disponibles dans le Wisconsin en raison des incertitudes juridiques auxquelles sont confrontées les cliniques d’avortement quant à savoir si une loi de 1849 interdisant la procédure est en vigueur. La loi, qui interdit l’avortement sauf pour sauver la vie du patient, est contestée devant les tribunaux.

Certains portaient également des armes. Lilith K., qui a refusé de donner son nom de famille, se tenait sur le trottoir aux côtés des manifestants, tenant un fusil d’assaut et portant un gilet tactique avec une arme de poing dans son étui.

“Avec tout ce qui se passe avec les femmes et d’autres personnes qui perdent leurs droits, et avec les récentes fusillades au Club Q et dans d’autres boîtes de nuit LGBTQ, c’est juste un message que nous n’allons pas prendre cela assis”, a déclaré Lilith.

La marche a également attiré des contre-manifestants. La plupart tenaient des pancartes soulevant des objections religieuses au droit à l’avortement. « Je n’ai pas vraiment envie de m’impliquer dans la politique. Je suis plus intéressé par ce que dit la loi de Dieu », a déclaré John Goeke, un résident du Wisconsin.

Les militants anti-avortement fraîchement galvanisés se tournent de plus en plus vers le Congrès dans le but de faire pression pour une éventuelle restriction nationale de l’avortement sur toute la ligne. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Washington, DC, vendredi pour la Marche annuelle pour la vie – la première à se tenir depuis que Roe a été renversé.

En l’absence des protections fédérales de Roe v. Wade, les droits à l’avortement sont devenus un patchwork État par État. Dans certains États, les autorités se sont débattues avec des lois interdisant l’avortement datant des années 1800.

Le procureur général du Wisconsin, Josh Kaul, avec le soutien du gouverneur démocrate Tony Evers, a contesté l’interdiction de 1849 en juin dans le comté de Dane, où se trouve Madison, arguant qu’elle est trop ancienne pour être appliquée. Les deux parties ont échangé des mémoires depuis et on ne sait pas quand une décision pourrait être rendue, mais l’affaire semble destinée à la Cour suprême de l’État.

La Cour suprême du Wisconsin, contrôlée par les conservateurs, qui pendant des décennies a rendu des décisions consécutives en faveur des républicains, devrait entendre l’affaire. Les courses à la cour sont officiellement non partisanes, mais les candidats se sont alignés pendant des années sur les conservateurs ou les libéraux, car les concours sont devenus des batailles partisanes coûteuses.

Evers, qui a placé l’avortement au centre de sa campagne de réélection au poste de gouverneur, a appelé à plusieurs reprises l’Assemblée législative contrôlée par les républicains à remettre la décision sur l’avortement entre les mains des électeurs. Les dirigeants républicains ont exprimé leur volonté d’introduire des exceptions en cas de viol ou d’inceste, mais Evers est resté ferme sur le fait qu’il ne signera rien de moins que les protections qui existaient sous Roe.

Des rassemblements féminins devaient avoir lieu dans presque tous les États dimanche.

La Marche des femmes est devenue un événement régulier – bien qu’interrompue par la pandémie de coronavirus – depuis que des millions de personnes se sont rassemblées aux États-Unis et dans le monde au lendemain de l’investiture de Donald Trump en janvier 2017.

Trump a fait de la nomination de juges conservateurs une mission de sa présidence. Les trois juges conservateurs qu’il a nommés à la Cour suprême des États-Unis – les juges Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett – ont tous voté pour annuler Roe v. Wade.

Les journalistes d’Associated Press Chris Megerian et Seung Min Kim à Washington, DC, ont contribué.

