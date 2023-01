Des marches de femmes ont lieu à travers le pays à l’occasion du 50e anniversaire de Roe v Wade – en direct

Rachel O’Leary Carmona, directrice exécutive de la Marche des femmes, s’est adressée à la foule à Madison, dans le Wisconsin, qui a été choisie par les organisateurs de la marche comme base de ralliement de cette année. «Nous ne serons pas distraits par le drame à DC. Au lieu de cela, nous envoyons un message clair aux dirigeants élus et à notre base – nous allons là où se trouve le combat, et c’est au niveau de l’État », ont déclaré les organisateurs.

Le président Joe Biden a exhorté dimanche le Congrès à adopter une législation codifiant les protections des droits reproductifs offertes par Roe. « Soyons clairs : le droit de choisir d’une femme n’est pas négociable. Je n’ai pas cessé de me battre pour protéger les droits reproductifs des femmes – et je ne le ferai jamais. Maintenant, il est temps pour le Congrès d’adopter une législation codifiant les protections de Roe », a-t-il déclaré.

Dans son discours à Tallahassee, en Floride, la vice-présidente Kamala Harris a réaffirmé la lutte pour les droits reproductifs à travers le pays et a annoncé un mémorandum présidentiel publié par le président Joe Biden. “Aujourd’hui, nous ripostons. Je suis heureux d’annoncer que le président Biden a publié un mémorandum présidentiel. Les membres de notre cabinet et de notre administration sont désormais chargés d’identifier les obstacles à l’accès et de recommander des actions pour s’assurer que les médecins peuvent légalement prescrire, que les médecins peuvent dispenser et que les femmes peuvent obtenir des médicaments sûrs et efficaces », a-t-elle déclaré.