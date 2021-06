Des marchands d’armes décrochés par l’ATF après que des inspections ont révélé des violations

Je suis la rédactrice en chef de USA TODAY, Nicole Carroll, et voici The Backstory, un aperçu de nos plus grandes histoires de la semaine. Si vous souhaitez recevoir The Backstory dans votre boîte de réception chaque semaine, inscrivez-vous ici.

Un prêteur sur gages de l’Arkansas a vendu une arme à feu à un homme qui a échoué à sa vérification des antécédents en raison d’une ordonnance restrictive active.

Dans un prêteur sur gages de Virginie-Occidentale, 600 armes à feu qui auraient dû être en stock n’ont pas pu être trouvées, « un drapeau rouge pour le trafic d’armes à feu ».

Dans l’Ohio, un magasin d’armes à feu a transféré des armes à feu 112 fois sans effectuer les vérifications d’antécédents requises.

Et un détaillant d’armes à feu de Pennsylvanie a reçu 45 infractions et huit avertissements du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, l’agence responsable du contrôle des armes à feu, mais a été autorisé à rester en activité. Il a ensuite vendu un fusil de chasse à un homme qui l’a utilisé pour tuer quatre membres de sa famille.

Ce sont quelques-uns des problèmes découverts au cours d’une enquête d’un an qui a révélé que l’ATF se montre souvent indulgente envers les marchands d’armes errants, allant même à l’encontre des recommandations de ses propres inspecteurs.

Les journalistes ont trouvé des trafiquants qui vendaient des armes à des criminels condamnés et à des agresseurs domestiques, mentaient aux enquêteurs et falsifiaient des dossiers pour cacher leurs actions. « Dans de nombreux cas, lorsque l’ATF a surpris des revendeurs enfreignant la loi », a révélé l’article, « l’agence a émis des avertissements, parfois à plusieurs reprises, et a autorisé les magasins à fonctionner pendant des mois ou des années. D’autres vendent encore des armes à feu à ce jour. »

L’enquête était un partenariat entre USA TODAY et The Trace, une salle de presse indépendante qui traite de la violence armée.

Le projet a démarré il y a plusieurs années lorsque Journaliste de traçage Alain Stephens – puis reportage sur les armes à feu pour un autre point de vente – a appris que Brady, un groupe de défense des droits consacré à mettre fin à la violence armée, avait gagné un procès pour obtenir les dossiers d’inspection de l’ATF.

« Je savais à quel point cette information serait utile pour le public », a-t-il déclaré. Il l’a donc demandé et s’est retrouvé avec 2 000 dossiers d’inspection de juillet 2015 à juin 2017. Éditeur de traces Tali Woodward nous a contactés pour nous demander si nous voulions nous associer à l’enquête.

La première étape, et la plus longue, consistait à organiser les rapports et à créer une base de données d’informations clés. Cela permettrait au public de rechercher les inspections des marchands d’armes dans leurs États après la publication, mais cela permettrait également aux journalistes de découvrir des anomalies.

Un gros problème : l’agence a révoqué un permis de marchand d’armes à feu dans moins de 3 % des cas.

« Une seule violation suffit pour fermer un magasin d’armes à feu si les responsables de l’ATF peuvent prouver que le magasin a délibérément enfreint les réglementations fédérales », a révélé notre rapport. « Dans la grande majorité des cas analysés par The Trace et USA TODAY, l’ATF a infligé aux contrevenants la peine la plus légère disponible : une lettre d’avertissement standard leur rappelant que leur conformité est cruciale pour » réduire les crimes violents et protéger le public « .

« Les propriétaires d’armes à feu qui enfreignent les règles semblent comprendre qu’ils ont peu à craindre. »

Notre analyse a révélé de 2015 à 2017, les inspecteurs de l’ATF ont recommandé qu’environ 106 concessionnaires chaque année voient leurs licences révoquées. Mais les responsables ont déclassé plus de la moitié de ces recommandations. Seuls environ 43 vendeurs d’armes à feu perdaient leur permis chaque année.

« L’un des éléments clés de notre analyse a été d’examiner les concessionnaires qui avaient reçu une pénalité moindre que ce qui avait été recommandé à l’origine », a déclaré Daniel Nass, éditeur de données et de visualisations Trace. « Ce n’est pas quelque chose qui ressemble à une case à cocher sur les rapports. C’est quelque chose que, rapport par rapport, nous ne pouvions conclure qu’en lisant le texte de l’inspection. »

Chacun des 2 000 rapports compte de quatre à sept pages. Le processus d’examen des journalistes a duré six mois.

Alors pourquoi l’ATF a-t-elle été indulgente envers les concessionnaires, après que ses propres inspecteurs aient recommandé des mesures plus strictes ?

« C’est en partie dû à la culture. L’ATF a toujours eu peur d’être très sévère avec les marchands d’armes par peur de mettre le Congrès en colère », a déclaré Journaliste de traçage Brian Freskos. « Mais il y a aussi des restrictions que le Congrès a imposées à l’ATF. Ils doivent donc faire face à un fardeau de la preuve très élevé pour fermer un magasin. Il y a aussi, nous l’avons vu dans les rapports, l’ATF a apparemment peur d’aller à tribunal et devoir se battre contre ces affaires devant les tribunaux, ce qui m’a semblé étrange pour un organisme de réglementation. »

Notre histoire a révélé : « Dans les rapports, les responsables de l’ATF ont justifié leur retrait en citant l’âge du concessionnaire, des problèmes de santé récents, des intentions de prendre sa retraite et, dans un cas, une « clientèle aisée ». Un concessionnaire a obtenu un laissez-passer parce qu’il était en affaires depuis moins d’un an ; un autre parce qu’il était en affaires depuis des décennies. »

Un porte-parole de l’ATF a déclaré que le bureau avait récemment embauché 20 enquêteurs et était en train de recruter 100 enquêteurs supplémentaires l’année prochaine, des améliorations qu’il a soulignées étaient en cours bien avant la publication du rapport d’enquête.

« Ils ont l’impression que leurs mains sont liées et qu’ils sont en quelque sorte coincés au milieu », a déclaré Le journaliste d’USA TODAY, Nick Penzenstadler. « Ils pensent aussi que les gens normaux ne se soucient pas de ce processus et nous sommes allés trop loin, mais je pense que les gens s’en soucient. »

Amy Pyle, rédactrice en chef des enquêtes de USA TODAY est d’accord. L’un des membres du personnel de The Trace a récemment posé une question qui l’a marquée.

« Elle a dit : « Est-ce que cela fait une différence si nous créons des lois et des règlements plus stricts si ceux qui existent ne sont pas appliqués ? » Il y a en fait beaucoup (de lois) dans les livres qui pourraient mettre l’Amérique à l’abri de beaucoup de violence armée, mais elles ne sont pas appliquées. »

Cela pourrait changer, du moins à New York.

La législature de New York a débattu d’un projet de loi la semaine dernière pour sévir contre les trafiquants d’armes à feu. Son auteur, le sénateur Zellnor Myrie, a fait l’éloge de notre « rapport explosif » du Sénat, affirmant que l’ATF est une honte de ne pas assurer une surveillance plus stricte de l’industrie des armes à feu.

« Vous pouvez lire ces rapports et voir État par État les armes qui affluent vers New York », a déclaré le démocrate. « L’ATF n’a pas été à la hauteur et l’industrie a été immunisée contre les poursuites judiciaires. Si l’ATF ne s’attaque pas à ces mauvais acteurs, alors les victimes devraient pouvoir le faire elles-mêmes.

La mesure a été adoptée par la chambre basse mardi soir.

« Notre projet de loi a été adopté par l’Assemblée hier soir et le Sénat la semaine dernière », nous a écrit mercredi Matt Baer, ​​directeur des politiques au bureau de Myrie. « Maintenant, dirigez-vous vers le bureau du (gouverneur Andrew) Cuomo. Votre article a eu un impact énorme ici. »

Pourquoi était-ce si efficace ?

« L’enquête lève le voile sur le mécanisme interne de l’ATF et montre comment les décisions de l’agence ont un impact réel sur la sécurité publique », a déclaré Miles Kohrman, rédacteur en chef des projets spéciaux de The Trace.

« Nous sommes extrêmement fiers du projet, qui n’aurait pas été possible sans les puissants journalistes et rédacteurs en chef de USA TODAY. »

