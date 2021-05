Des manuscrits vieux de 200 ans en feuille de palmier du temple Srirangam Ranganathaswamy à numériser

Le temple Srirangam Ranganathaswamy est considéré comme le plus important des huit sanctuaires auto-manifestés (Swayam Vyakta Kshetras) du Seigneur Mahavishnu et est également considéré comme le plus important des 108 temples Mahavishnu. Le musée du temple se vante de vieux manuscrits en feuilles de palmier qui, selon les experts, datent de 200 à 300 ans. Les autorités ont maintenant décidé de les numériser.

Il y a six ensembles de feuilles de palmier conservés au musée du temple Sri Ranganathananda Swami à Srirangam pour la vue du public. Les responsables du département Hindu Religious and Charitable Endowment (HR&CE) ont commencé à filmer les manuscrits de palmiers au musée du temple.

Les ensembles de feuilles de palmier sont séparés sous les titres de « Sundarakandam », « Bhagavatham », « Sri Bhagavatham », « Periyazhwar thirumozhi vyakyanam » et « Thula Kaveri ».

Tandis que Sundarakandam parle de Sri Ram et de sa vie, Bhagavatham raconte les dix incarnations de Mahavishnu ; Periyazhwar thirumozhi vyakyanam appartient aux croyances religieuses Vaishnava et Thula Kauveri est au bon moment pour prendre un bain à Cauvery.

Le directeur général du temple et commissaire conjoint, S. Marimuthu, a déclaré à l’IANS : « Les manuscrits en feuilles de palmier sont cassants et nous utilisons des caméras haute résolution pour numériser les manuscrits. Bien qu’il existe une instruction générale pour numériser les propriétés du temple, nous numérisons pour le moment les manuscrits en feuilles de palmier qui pourraient être détruits au fil du temps. »

Il ajoute : « Le processus prendra du temps car les manuscrits sont délicats et nous voulons nous assurer que les manuscrits ne sont pas endommagés lors de la prise de photos, car cela pourrait également endommager le contenu. » Les manuscrits après numérisation peuvent être lus en prenant l’impression. de la copie numérique et cela aidera les chercheurs à parcourir le contenu sans endommager le document original. Les manuscrits sont en tamoul, ainsi qu’en télougou, car le temple était sous la règle Vijayanagar ainsi que sous la règle Nayakar.

Marimuthu a déclaré : « Bien que les manuscrits aient de 200 à 300 ans, leur contenu est beaucoup plus ancien qu’à cette époque, selon les informations enregistrées, les manuscrits en feuilles de palmier ont été réécrits dans une nouvelle feuille de palmier à mesure que l’ensemble vieillissait. Des informations précieuses pourraient être transmises à la génération suivante grâce à de telles initiatives au cours de ces jours. »

Les Cholas, Cheras, Pandyas, Hoysalas, les rois Vijayanagar et les Nayaks ont agrandi et développé le temple au cours de leurs régimes successifs, selon le HR&CE.

