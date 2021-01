Les forces de l’ordre américaines ont trouvé des instructions de fabrication de bombes à l’intérieur du domicile d’un membre du groupe d’extrême droite Proud Boys, accusé d’avoir participé au siège du Capitole le 6 janvier, ont annoncé vendredi les procureurs.

Dominic Pezzola, 43 ans, avait des « manuels de fabrication d’armes et de bombes » sur une clé USB trouvée dans sa maison près de Rochester, New York, ont déclaré les procureurs dans un dossier de tribunal arguant qu’il devrait être emprisonné en attendant son procès.

Plus de 135 personnes ont été arrêtées à ce jour en lien avec le déchaînement des partisans du président de l’époque Donald Trump qui a interrompu la certification officielle par le Congrès de la victoire électorale du président Joe Biden, a forcé les législateurs à se mettre en sécurité et a fait cinq morts, dont un policier. .

Le ministère de la Justice a déclaré que Pezzola et un autre membre des Proud Boys, William Pepe, 31 ans, de Beacon, New York, avaient été inculpés de complot, de troubles civils et de pénétration illégale de bâtiments ou de terrains à accès restreint.

Pezzola a également été inculpé de chefs d’accusation supplémentaires, notamment l’entrave à une procédure officielle, le vol de biens personnels aux États-Unis et l’agression, la résistance ou l’entrave à des agents, a déclaré le ministère de la Justice.

Par ailleurs, le FBI a déclaré que des bombes trouvées au siège de Capitol Hill des comités nationaux démocrate et républicain y avaient été placées la veille de l’attaque. Le FBI a augmenté la récompense pour les informations sur l’incident jusqu’à 100 000 $.

Pezzola, connu sous le nom de « Spaz » pour les associés, présente « un grave danger pour la communauté et un risque sérieux de fuite », a indiqué le dossier du parquet. Pezzola a été arrêté à New York.

Un avocat de Pezzola, Mike Scibetta, a déclaré dans un e-mail qu’à sa connaissance, la clé USB avait été donnée à Pezzola, n’avait jamais été ouverte par lui et contenait un manuel « survivaliste ».

« Le gouvernement a sélectionné une petite partie du document en fonction de son récit », a déclaré M. Scibetta.

Le dossier du parquet, citant des publications sur les réseaux sociaux, a déclaré que Pezzola était l’un des premiers émeutiers à entrer dans le Capitole. Les procureurs ont déclaré qu’il avait utilisé un bouclier de police pour briser une fenêtre, permettant à d’autres manifestants d’entrer dans le bâtiment.

Une fois à l’intérieur du Capitole, Pezzola a poursuivi un policier dans les escaliers près de l’entrée de la chambre du Sénat et a fumé un cigare tout en se vantant sur la vidéo de l’attaque, ont déclaré les procureurs.