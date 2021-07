Des mannequins de New York posent nues pour promouvoir la positivité corporelle lors de la journée annuelle de la peinture corporelle à New York

S’il vous arrivait de vous promener dimanche à Union Square à New York, vous avez peut-être été accueilli par un spectacle inhabituel : des personnes posant nues, le corps couvert de motifs floraux et des étoiles peintes de couleurs vives.

C’est ainsi qu’un groupe de 26 artistes et 45 mannequins a célébré la huitième édition annuelle du NYC Bodypainting Day, en utilisant le corps humain comme toile pour promouvoir des messages tels que la positivité corporelle.

« L’idée de l’événement est vraiment de promouvoir la libre expression et l’acceptation de tous, de leurs idées en tant qu’artistes et aussi de leurs corps », a déclaré l’artiste Andy Golub, principal organisateur de l’événement.

C’était aussi une façon de célébrer la sortie de New York de la pandémie mortelle de coronavirus après plus d’un an de restrictions qui ont forcé la ville qui ne dort jamais à s’arrêter presque complètement.

« Je pense qu’il est important de montrer que la ville de New York s’améliore et que c’est en fait une période de résilience », a déclaré Rocket Osborne, un architecte basé à New York.

Des mannequins se tenaient sous des tentes installées sur la place animée tandis que des artistes peignaient dessus. D’autres ont posé sur des scènes aménagées pour l’événement afin de présenter l’œuvre d’art achevée alors que les passants s’arrêtaient pour prendre une photo ou une vidéo.

Une petite foule de quelques centaines de personnes s’est rassemblée pour regarder l’événement dans la chaleur estivale qui, heureusement pour les organisateurs, n’était pas aussi intense que de faire fondre la peinture.

« Je pense que c’est beau, le fait que les gens puissent réellement sortir et être comme nous sommes censés être », a déclaré Gregory Valentine, résident et sculpteur du Queens.

