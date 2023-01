Des mannequins chinois pour sa marque de chaussures pour femmes commercialisent des talons hauts et des bottes

Les gens se livrent souvent à des activités non conventionnelles pour gagner de la renommée et de l’argent. Tout le monde utilise les plateformes de médias sociaux pour produire différents types de contenu, et certains le font dans le seul but de gagner de l’argent. Un homme d’âge moyen en Chine semble en avoir profité au maximum. Cet homme a beaucoup gagné et a également gagné en popularité, en faisant du mannequinat en ligne avec des talons hauts. Ce qui est surprenant, c’est que les gens adorent le voir en talons hauts. L’homme de 41 ans est un résident de la province chinoise du Sichuan, et il a commencé à faire du mannequinat en talons hauts, après quoi il a gagné en popularité et en succès dans son pays.

Il est propriétaire d’une entreprise de chaussures et aime porter des talons hauts et des bottes. Il diffuse en direct sur TikTok dans des chaussures pour femmes et a rassemblé plus de 12 millions d’abonnés sur la plate-forme de contenu. Il réalise actuellement plus de Rs 7 crores de ventes en un mois, grâce à ses vidéos TikTok.

Vendre des chaussures n’était pas la première idée commerciale de l’homme. Il vendait des gâteaux et des rideaux, mais ces deux entreprises ont chuté et se sont soldées par un échec. L’homme a alors commencé à vendre des chaussures pour femmes. Quelle meilleure façon de commercialiser les chaussures pour femmes, n’est-ce pas ?

Les gens ont adoré l’idée de l’homme d’être un modèle pour sa propre entreprise et de mettre en valeur la qualité et le design de ses chaussures à travers ses vidéos. L’une de ses vidéos YouTube, publiée il y a cinq jours, le montre en train de courir avec des chaussures, de marcher sur un tapis roulant, de courir sur un pont et de parler de ses produits tout en marchant.

Les vidéos TikTok de l’homme ne sont pas seulement amusantes, elles ont également servi de moyen unique et pratique de commercialiser son entreprise et de faire monter en flèche les ventes.

