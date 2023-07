Des mannequins audacieux défilent sur le podium avec rien d’autre que du ruban adhésif dans le spectacle TRÈS torride de « The Black Tape Project »

Les MODÈLES ne portaient rien d’autre que du ruban adhésif alors qu’ils défilaient sur le podium lors d’un défilé de mode audacieux.

Le projet Black Tape n’a utilisé que du ruban adhésif pour fabriquer des maillots de bain pour la Miami Swim Week.

La collection de cette année offrait des options colorées Crédit : Fonctionnalités Rex

Les costumes laissent peu à l’imagination Crédit : Getty

Certains des regards couvraient à peine les zones intimes du modèle, et un modèle a montré ses fesses aux caméras.

Allant du rouge au noir en passant par l’or, le combinaisons offert à la fois des styles de bain bikini et une pièce.

Les looks laissaient très peu de place à l’imagination et les mâchoires tombaient lorsque les modèles se pavanaient sur la promenade du chat.

Le projet Black Tape a été présenté pour la première fois à la Fashion Week de New York en 2018 et est connu pour ses débuts audacieux.

Alors que la mode était dangereuse, il semble que retirer ces costumes de ruban adhésif puisse s’avérer douloureux.

Les mannequins ont également fait la promenade du chat à la Fashion Week de New York l’année dernière, épatant le public.

Black Tape Project a été créé par Joel Alvarez – un cubano-américain de première génération de Miami.

Écrivant sur son site Web, il a rappelé qu’un modèle sur un tournage lui avait demandé de commencer à l’enregistrer.

Alvarez a déclaré: «Le design était tellement incomplet et extrêmement serré. Elle ressemblait à la michelin Homme qui a perdu un combat avec des élastiques.

« J’ai continué parce que je continuais à voir des lignes et j’ai trouvé la capacité de complimenter le corps en ajoutant des lignes et en créant des espaces négatifs qui appelaient les téléspectateurs. »

Alvarez vivait dans sa voiture avant de trouver une boîte cachée dans le placard de son grand-père qui contenait plus de 26 000 $ dans une boîte à cigares.

Il a utilisé les fonds pour rembourser ses dettes et «refaire sa vie», avant d’acheter un appareil photo Canon Rebel XTI avec ses derniers 1500 $ et de lancer une carrière dans la photographie.

Il a travaillé avec des modèles de MySpace et Model Mayhem et son travail a été publié dans des publications telles que Maxim et Playboy.

Alvarez veut encourager les gens du monde entier à « essayer le nouveau genre d’art corporel ».

Un modèle courageux qui souffre de psoriasis qui couvre la majeure partie de son corps a mis à nu sa peau et tout le monde l’aime.

La superbe Giorgia Lanuzza de Basingstoke, Hampshire, lutte contre le problème de peau depuis son adolescence.

Après avoir perdu son père dans un accident tragique à l’âge de 13 ans seulement, le chagrin de Giorgia a provoqué la maladie.

Elle a expliqué: « Juste après avoir perdu mon père, j’ai remarqué ces patchs sur ma lèvre, sur mes genoux, sur mes coudes.

« C’était difficile pour moi parce que non seulement je traversais le stress et le chagrin de perdre mon père, mais c’était assez difficile d’avoir 13 ans avec de gros points rouges. »

Pour prouver que les malades n’ont pas à se cacher, Giorgia, 25 ans, est déterminée à leur donner confiance en leur corps.