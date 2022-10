Des manifestations secouent l’Iran le 40e jour depuis la mort de Mahsa Amini

Commentez cette histoire Commentaire

Des milliers de personnes ont envahi les rues de la ville natale de Mahsa Amini mercredi et ont marché jusqu’à sa tombe. Les forces de sécurité iraniennes ont répondu – comme elles l’ont fait tout au long des manifestations nationales inspirées par sa mort – par la violence et des arrestations. Le rassemblement à Saqez, dans la région du Kurdistan occidental de l’Iran, a marqué le 40e jour depuis la mort d’Amini sous la garde de la « police de la moralité » iranienne, un moment traditionnel de commémoration dans l’Islam. Au fur et à mesure que la nuit avançait, des manifestants sont sortis dans d’autres villes, comme ils le font chaque jour depuis la mi-septembre.

Mais alors que le soulèvement iranien en est maintenant à sa sixième semaine, le puissant État de sécurité du pays et les manifestants appelant à sa chute se trouvent dans une impasse incertaine.

Malgré l’escalade de la violence des forces de sécurité et l’augmentation du nombre de morts parmi les manifestants, les religieux qui dirigent l’Iran n’ont pas encore pleinement libéré le Corps des gardiens de la révolution islamique, une force militaire parallèle créée pour défendre l’État à tout prix. Jusqu’à présent, seule la milice volontaire du CGRI, le Basij, a été déployée en nombre significatif pour réprimer les manifestations, aux côtés des forces de l’ordre régulières, de la police anti-émeute et des agents en civil.

“Nous sommes dans une situation où les manifestants sont incapables de renverser le régime et le régime est incapable de forcer les gens à rentrer chez eux”, a déclaré Ali Alfoneh, chercheur principal à l’Arab Gulf States Institute à Washington.

Mais plus les manifestations persistent et plus elles deviennent importantes, selon les analystes, plus la pression augmentera sur les Gardiens de la Révolution pour mener la répression.

Evin en feu : ce qui s’est réellement passé dans la prison la plus notoire d’Iran

Rien n’indique que la loyauté du CGRI envers le gouvernement faiblit, car il tire sa force de la survie de la république islamique. Pour cette force de combat idéologiquement puissante et économiquement puissante, les troubles sont une menace existentielle.

Malgré des décennies de sanctions occidentales contre le groupe – dont de nouvelles ces dernières semaines – ses coffres et ses muscles ont continué de grossir. Mais chaque cycle de violence érode davantage la légitimité du CGRI aux yeux du public iranien.

“Bien sûr, ils peuvent se présenter avec des chars demain et tuer suffisamment de personnes pour réprimer les manifestations pendant un certain temps”, a déclaré Afshon Ostovar, professeur agrégé d’affaires de sécurité nationale à la Naval Postgraduate School. “Mais ils ont perdu cette génération… A chaque acte de violence, ils mettent un clou de plus dans leur cercueil.”

Au centre du soulèvement iranien, les Kurdes sont désormais confrontés à une répression croissante

Le CGRI a été fondé comme contrepoids aux autres forces de sécurité iraniennes – un moyen d’empêcher une révolution comme celle qui a porté la république islamique au pouvoir en 1979.

Les gardiens de la révolution sont « tellement synonymes du régime qu’ils ne peuvent en être séparés », a déclaré Ostovar. “Ils sont à la fois l’avant de la lance et la figure tenant cette lance.”

Après le renversement de Mohammad Reza Shaw en 1979, les révolutionnaires chiites qui ont gagné ont purgé l’armée existante, appelée Artesh, et la redoutable agence de renseignement du shah. À leur place, ils ont créé leur propre État de sécurité soutenu par le CGRI.

Le chef suprême de l’époque, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, a constitutionnellement chargé les gardiens de la révolution de protéger la République islamique et ses idéaux à l’intérieur et à l’extérieur du pays. L’IRGC, à son tour, a créé le Basij, une force de volontaires sur le modèle des organisations scoutes. L’objectif était d’endoctriner les jeunes et d’infiltrer les communautés, a déclaré Alfoneh, transformant les civils en agents de l’État.

Le profil de l’IRGC s’est accru pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980, lorsque la garde a pris en charge la formation de jeunes soldats à envoyer au front. En récompense de ses services – et pour éviter un chômage massif parmi les combattants désarmés – le garde a reçu le contrôle de Khatam al-Anbiya, la première des nombreuses entreprises économiques dirigées par l’armée iranienne.

La société d’ingénierie a été chargée de reconstruire le pays ravagé par la guerre, a déclaré Roya Azadi, professeure adjointe de sciences politiques à l’Université de Rhode Island. Mais les gardiens de la révolution en ont profité puissamment, détournant de grosses sommes d’argent vers ses propres banques et institutions.

“En lui donnant un rôle dans l’économie, ils lui donnent suffisamment d’incitations pour rester avec le gouvernement si l’armée devait organiser un coup d’État ou s’il y avait un soulèvement de masse comme vous le voyez en ce moment”, a déclaré Azadi.

Khatam al-Anbiya fait désormais partie des plus grands entrepreneurs iraniens, travaillant dans les mines, le gaz, le pétrole, la pétrochimie et d’autres projets industriels, a déclaré Azadi. Le CGRI contrôle directement au moins 275 entreprises, dont 54 appartiennent au Basij, a-t-elle déclaré.

Au fil des ans, Washington et ses alliés occidentaux ont imposé des séries de sanctions au CGRI et aux institutions bancaires et financières iraniennes, efforts intensifiés par le président Donald Trump dans le cadre de sa campagne de «pression maximale».

Mais plutôt que de punir et de contraindre le CGRI, selon les critiques, les sanctions ont permis au garde de dominer l’économie isolée de l’Iran et son marché noir florissant, y compris le commerce de contrebande de pétrole.

“Les Gardiens de la révolution sont sanctionnés et stigmatisés depuis plus de deux décennies, mais au cours de cette période, ils sont devenus plus puissants, plus enrichis, plus répressifs chez eux et plus agressifs dans la région”, a déclaré Ali Vaez, directeur de l’organisation bruxelloise. basé sur le projet Iran de l’International Crisis Group. “Dans le processus, la classe moyenne a été dévastée et appauvrie”, a-t-il ajouté.

Ils rêvent d’atteindre l’Amérique. Leur service forcé dans les Gardiens de la révolution iraniens les met en lock-out.

L’évidement de la classe moyenne, ainsi que l’isolement croissant de l’Iran et la corruption enracinée, ont ajouté à la fureur des manifestations qui balayent actuellement le pays, que le guide suprême Ali Khamenei a imputées aux “voyous” et aux instigateurs étrangers.

Plus de 200 manifestants ont été tués et des milliers d’autres blessés et arrêtés lors de la répression gouvernementale, bien que les restrictions de signalement et les coupures de communication rendent le véritable bilan impossible à vérifier. Plus de 30 membres des forces de sécurité sont morts dans les troubles, dont 18 membres du Basij et six membres des Gardiens de la Révolution à plein temps, selon Alfoneh, qui ont cité des reportages dans les médias sur les funérailles.

Dans les villes et les universités du pays, les manifestants se sont affrontés avec des volontaires du Basij, souvent des Iraniens de la classe inférieure qui voient l’adhésion et ses avantages financiers comme un ticket pour l’avancement social, a déclaré Alfoneh.

Les bureaux et le quartier général du CGRI ont également été la cible de manifestants, en particulier dans les zones minoritaires telles que le Kurdistan et la province du Sistan-Balouchistan, où les gardes sont souvent amenés en premier recours et ont participé à des occupations de type militaire de certaines villes.

Ce soulèvement “est certainement le plus long mouvement social” de ces derniers temps, a déclaré Azadi, mais le Basij, ainsi que les forces de l’ordre régulières, ont largement réussi à contenir les manifestations car les manifestants ont évité de se rassembler en grand nombre en un seul endroit. En revanche, des millions de personnes sont descendues dans la rue en 2009 pour soutenir le Mouvement vert, déclenchant un déploiement plus rapide des troupes à plein temps du CGRI.