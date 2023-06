Des manifestations pour le droit à l’avortement sont prévues dans toute la Pologne après la mort d’une femme enceinte

VARSOVIE, Pologne (AP) – Les défenseurs des droits des femmes ont appelé mercredi à des manifestations dans des dizaines de villes polonaises sous le slogan « Arrêtez de nous tuer », après qu’une femme dans son cinquième mois de grossesse est décédée d’une septicémie, la dernière mort de ce type depuis un resserrement de la loi polonaise sur l’avortement.

Les manifestations réclamant une libéralisation de la loi sur l’avortement doivent avoir lieu dans la capitale et près de 50 autres villes dans l’après-midi et le soir.

La femme de 33 ans est décédée le mois dernier à l’hôpital Jean-Paul II de Nowy Targ, dans le sud de la Pologne. C’est un hôpital dans une région profondément conservatrice de la nation majoritairement catholique. L’hôpital contient des reliques du défunt pape polonais et les médias polonais ont rapporté qu’il ne pratiquait jamais d’avortements par principe.

La femme, Dorota Lalik, est arrivée là-bas après la rupture de ses eaux et on lui a dit de s’allonger les jambes en l’air, car les médecins espéraient que ses fluides seraient reconstitués. Elle a développé une septicémie et est décédée trois jours plus tard, le 24 mai.

En vertu de la loi actuelle, les femmes n’ont le droit à l’avortement qu’en cas de viol ou d’inceste ou s’il existe une menace pour leur vie ou leur santé. Les autorités gouvernementales ont souligné cette semaine que la loi n’était pas la cause du décès de la femme. Ils ont dit que les femmes avaient le droit à un avortement légal dans de tels cas et que l’hôpital avait violé son droit à un avortement légal.

« De tels décès périnatals ont également eu lieu à l’époque de la Plate-forme civique », a déclaré mercredi le Premier ministre Mateusz Morawiecki, faisant référence au parti d’opposition centriste qui détenait le pouvoir avant le sien avant que son parti de droite ne prenne le pouvoir en 2015.

Même avant l’arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice de Morawiecki, la loi sur l’avortement était l’une des plus restrictives d’Europe.

Les défenseurs des droits des femmes soutiennent que la loi actuelle a eu un effet particulièrement effrayant et avertissent que les médecins mettent la vie des femmes en danger car ils donnent la priorité au sauvetage des fœtus plutôt qu’aux femmes, soit pour des raisons idéologiques, soit par crainte de conséquences juridiques pour eux-mêmes.

Le gouvernement et les groupes anti-avortement rétorquent qu’il s’agit d’erreurs médicales qui ne devraient pas se produire, mais qu’elles n’ont aucun rapport avec la nouvelle loi. Ils accusent le côté pro-choix de politiser les morts tragiques dans leur lutte politique.

Plusieurs femmes sont maintenant décédées après que la Cour constitutionnelle a statué en 2020 que les femmes ne pouvaient plus interrompre leur grossesse en cas de malformations fœtales graves. Il y a eu depuis des cas de grossesses menacées, mais les médecins ont attendu que le fœtus n’ait plus de battement de cœur plutôt que de pratiquer un avortement.

Les détracteurs des lois actuelles soutiennent également qu’un autre problème est que les médecins refusent de pratiquer des avortements en raison de leur conscience morale.

Le quotidien libéral Gazeta Wyborcza a écrit mercredi que la soi-disant clause de conscience était utilisée non seulement par des médecins individuels, mais même par des établissements de santé entiers, y compris celui où Lalik est décédé.

« L’institution de la clause de conscience, puisqu’elle conduit à la mort, doit être abolie », soutient le journal.

Un législateur de gauche a appelé le Parlement à se lever et à observer une minute de silence mardi en l’honneur de la femme décédée. Les législateurs appartenant au parti de droite au pouvoir ne se sont pas présentés.

Vanessa Gera, L’Associated Press