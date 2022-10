Des manifestations frappent les secteurs pétrolier et pétrochimique iraniens dans le cadre d’actions anti-régime généralisées

Des arrêts de travail ont frappé lundi le secteur énergétique critique de la République islamique d’Iran dans la province riche en pétrole de Bushehr, dans le golfe Persique.

Des séquences vidéo dramatiques circulant sur les réseaux sociaux montrent des contractuels de la ville d’Asalouyeh scandant “A bas le dictateur”, en référence au guide suprême iranien Ali Khamenei, qui n’a pas hésité à ordonner à ses forces de sécurité d’abattre des manifestants pacifiques avec balles réelles.

“Les grèves du travail ont le potentiel de paralyser la République islamique, en particulier dans le secteur de l’énergie. Après trois semaines de révolution, les débrayages massifs dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie constituent une grave menace existentielle pour le régime”, a déclaré l’expert iranien Alireza Nader. Fox News numérique.

Nader, qui a beaucoup écrit sur les syndicats et les troubles ouvriers comme moyen de renverser le régime des mollahs, a ajouté que les États-Unis et les autres pays occidentaux devraient “créer un fonds de grève pour aider les travailleurs et leurs familles”.

LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT A FAIT UN “CALCUL” POUR DONNER LA PRIORITÉ À L’ACCORD NUCLÉAIRE IRANIEN SUR LES QUESTIONS DE DROITS HUMAINS

L’organisation de presse basée à Londres Iran International a fourni des liens vers les comptes Twitter divulguant des séquences vidéo de travailleurs déclarant : « Cette année est l’année du sang, Seyed Ali Khamenei est fini !

L’agitation ouvrière dans l’industrie énergétique iranienne a été déclenchée par la police des mœurs de la République islamique d’Iran qui aurait battu et assassiné Mahsa Amini, 22 ans, pour avoir enfreint la loi stricte du pays exigeant que les femmes se couvrent les cheveux.

La mort d’Amini le mois dernier a plongé l’Iran dans des révoltes à travers le vaste pays du Moyen-Orient.

Les travailleurs ont également manifesté à Abadan, dans la province du Khuzestan, qui est l’un des centres pétroliers et pétrochimiques les plus étendus d’Iran.

Selon le Center for Human Rights in Iran, basé aux États-Unis, le Contractual Oil Workers Protest Organizing Council a écrit sur sa chaîne Telegram : « Pour [all] nos collègues des projets pétroliers, gaziers et pétrochimiques, dans toutes les raffineries et pétrochimies ; dans les plates-formes pétrolières ainsi que sur les sites de forage, nous déclarons que le moment est venu de manifester à grande échelle et de nous préparer à des grèves nationales et éreintantes.”

DES ÉTUDIANTES CRIENT AU PRÉSIDENT IRANIEN DE « SE PERDRE » ALORS QU’IL CONDAMNE LES MANIFESTATIONS

Les travailleurs ont ajouté : “C’est le début du chemin, et nous continuerons nos protestations avec toute la nation jour après jour.”

L’agence de presse Tasnim, contrôlée par le régime iranien, a affirmé que les actions syndicales étaient liées à un conflit salarial concernant 700 travailleurs. La République islamique n’a pas explicitement reconnu l’activité de grève.

Les perturbations du secteur énergétique iranien sont le premier exemple de perturbations du travail dans le domaine de l’énergie en raison du décès d’Amini.

Selon des groupes de défense des droits humains, le régime des mollahs a tué 185 personnes, dont 19 mineurs, depuis le déclenchement des manifestations il y a plus de trois semaines.

Les autorités iraniennes affirment que des “émeutiers” ont tué au moins 20 agents des forces de sécurité.

Les troubles ouvriers et sociaux se sont largement limités aux universités, où au moins 10 universités ont mené des grèves depuis la mort d’Amini. Fin septembre, le Conseil de coordination des associations culturelles a exhorté les enseignants et les étudiants à faire la grève.

Iran International a rapporté samedi que le Grand Bazar traditionnel de Téhéran avait fermé et que les petites entreprises et les travailleurs du commerce de détail avaient rejoint les manifestations contre le régime de Khamenei.

Les perturbations industrielles et de travail qui viennent d’éclater dans le secteur énergétique iranien surviennent à un moment où l’administration Biden cherche énergiquement à conclure un accord nucléaire avec les dirigeants de Téhéran. Le soi-disant Plan d’action global conjoint (JCPOA), le nom officiel de l’accord atomique iranien, injecterait 275 milliards de dollars dans les coffres de l’Iran au cours de la première année de l’accord, selon une étude menée par la Fondation pour la défense des démocraties.

ALORS QUE LES PROTESTATIONS EN IRAN CONTINUENT, LES EXPERTS DISCUTENT DE LA PROBABILITÉ D’UN CHANGEMENT DE RÉGIME

En échange de la suspension des sanctions économiques contre le régime iranien, l’accord exigerait simplement que Khamenei arrête temporairement son programme annoncé de construction d’un engin nucléaire.

Lisa Daftari, experte de l’Iran et rédactrice en chef de The Foreign Desk, a déclaré à Fox News Digital : “Le moment de tout cela ne pourrait pas être plus inquiétant pour le régime iranien et les États-Unis, car l’OPEP a annoncé des réductions de production , mettant plus de poids sur la production mondiale de pétrole de l’Iran. Maintenant, les grévistes de la pétrochimie en Iran ont une opportunité majeure de tenir tête au monde et d’exiger l’attention des manifestants iraniens sur les droits de l’homme et les appels à la liberté.

L’envoyé spécial de l’administration iranienne, Robert Malley, a récemment déclaré que l’administration Biden n’était pas intéressée par un changement de gouvernement iranien. Malley a déclaré à NPR que les États-Unis veulent “un gouvernement en Iran qui respecte les droits fondamentaux de son peuple”, mais pas un changement de régime.