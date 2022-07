Des manifestations forcent le président et le Premier ministre du Sri Lanka à démissionner

Les crises politiques et économiques en cours au Sri Lanka ont de nouveau atteint leur paroxysme alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi et certains ont pris d’assaut la maison et les bureaux du président.

Le président sri-lankais, Gotabaya Rajapaksa, aurait accepté de se retirer le 13 juillet, bien qu’il n’ait pas encore personnellement confirmé l’annonce faite par le président du parlement, car il se cacherait. Suite à l’annonce du président, les manifestants ont également incendié la résidence du Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui a également déclaré qu’il démissionnait après seulement quelques mois de travail. Ni lui ni Rajapaksa n’étaient présents lorsque les résidences ont été percées, selon la BBC, et des photos montrent plusieurs manifestants flottant dans la piscine extérieure du président.

Rajapaksa, le descendant d’une famille politique sri-lankaise, a été élu en 2019, et bien qu’il n’ait pas exactement causé les problèmes économiques du pays, les conditions se sont considérablement détériorées sous sa direction ; des pénuries critiques de produits de première nécessité comme le carburant, les médicaments et la nourriture ont déclenché les protestations qui ont apparemment renversé son administration et, pour l’instant, la dynastie Rajapaksa.

Wickremesinghe, qui a rejoint l’administration de Rajapaksa en mai après que l’ancien Premier ministre, Mahinda Rajapaksa – un frère de l’actuel président – a démissionné de son poste à la suite de violentes protestations contre la situation économique désastreuse du Sri Lanka. Sri Lanka a manqué au paiement de ses prêts étrangers – qui totalisent actuellement environ 51 milliards de dollars – pour la première fois de son histoire. Cela exacerbe les troubles que les crises successives ont causés à l’industrie touristique du pays ces dernières années, notamment une série d’attaques contre des églises en 2019, ainsi que la pandémie de Covid-19 en cours et la guerre de la Russie en Ukraine.

Bien que le président du Parlement, Mahinda Abeywardena, ait annoncé samedi que le président démissionnerait « pour assurer une transition pacifique », cela n’entrera pas en vigueur immédiatement, et davantage de chaos et de violence pourraient se produire avant la date de transition du 13 juillet – sans parler du risque que le le président et le premier ministre pourraient trouver un moyen de s’accrocher au pouvoir à cette époque.

“Ainsi, le président a fait savoir par l’intermédiaire du président qu’il respecterait tout ce qui avait été convenu lors de la réunion des chefs de parti qui a eu lieu aujourd’hui”, a déclaré Nishan de Mel, directeur exécutif de Verité Research, un groupe de réflexion basé à Colombo. a déclaré à Al Jazeera English samedi. “Et lors de la réunion des chefs de parti, tout le monde sauf le Premier ministre, bien sûr, a déclaré que le président et le Premier ministre devaient quitter leurs fonctions avec effet immédiat.” Cependant, le Premier ministre n’a pas encore fixé de date pour son départ, et celui du président est encore dans quelques jours.

« Encore du chemin à parcourir. 4 jours, c’est beaucoup de temps dans la politique #SriLanka », a tweeté samedi Alan Keenan, chercheur spécialisé dans la politique sri-lankaise à l’International Crisis Group.

La crise actuelle au Sri Lanka dure depuis des années

L’administration actuelle de Rajapaksa n’a pas réussi à contenir les retombées des crises récentes et d’autres problèmes économiques de longue date, qui ont entravé la capacité du gouvernement à compléter ses réserves de devises étrangères déjà en baisse. Puis, l’année dernière, le gouvernement a interdit l’importation d’engrais chimiques, apparemment pour protéger les devises étrangères dont il disposait ; au lieu de cela, l’interdiction a dévasté les industries nationales du riz et du thé, obligeant le gouvernement à dépenser plus pour importer de la nourriture qu’il n’avait économisé grâce à l’interdiction des engrais, a déclaré Keenan au Sydney Morning Herald en juin. Et sans les devises étrangères que l’industrie du tourisme, aujourd’hui en difficulté, fournissait, le gouvernement ne pourrait plus importer les produits de base dont les gens ont besoin pour survivre.

Ces luttes – les attaques contre l’église, Covid-19, l’industrie du tourisme éventrée, les faibles taxes, l’interdiction des engrais et, bien sûr, l’invasion russe de l’Ukraine et la crise du carburant qui en découle – seraient plus que suffisantes à elles seules. Mais la propension de la famille Rajapaksa aux échecs politiques, à la corruption et aux projets d’infrastructure trop ambitieux n’a rien de nouveau et a déclenché les circonstances qui ont mis l’économie du Sri Lanka à genoux.

Avant qu’il y ait le président Gotabaya Rajapaksa, il y avait le président Mahinda Rajapaksa – le même frère qui, jusqu’au 9 mai, a été Premier ministre du Sri Lanka avant que les manifestants ne le chassent de son travail et de son domaine, Temple Trees. Sous Mahinda, le Sri Lanka a entrepris plusieurs projets d’infrastructure coûteux, notamment un stade de cricket et le port international de Hambantota. La Chine a prêté des milliards au Sri Lanka sous Mahinda pour financer des projets dont le port ; cependant, le gouvernement sri-lankais a accepté d’autoriser un créancier chinois à contrôler une participation majoritaire dans le port dans le cadre du remboursement de sa dette en 2017.

Maintenant, a déclaré Gotabaya dans une interview en juin, la Chine se montre moins disposée à prêter au Sri Lanka afin que le gouvernement puisse importer des produits de base. “Mon analyse est que la Chine a déplacé son orientation stratégique vers l’Asie du Sud-Est”, avait-il déclaré à l’époque. “Ils voient un intérêt plus stratégique pour les Philippines, le Vietnam et le Cambodge, cette région et l’Afrique.” Ce sentiment nie bien sûr le rôle de son propre gouvernement dans l’intérêt décroissant de la Chine à aider le Sri Lanka, faisant de cette réticence à changer de priorités plutôt que Gotabaya et son administration ne répondant pas aux exigences de solvabilité financière et de stabilité économique de ses créanciers.

Le refus du président d’assumer la responsabilité de la crise économique a également signifié qu’il a retardé la demande d’aide du Fonds monétaire international et d’autres pour aider à restructurer les dettes du Sri Lanka et à renflouer le pays, prolongeant la crise économique – qui est maintenant devenue une crise politique.

La corruption enracinée suscite des appels au « changement de système »

Maintenant, avec la fin potentielle de l’administration actuelle de Rajapaksa, on ne sait pas exactement comment le Sri Lanka sortira de la crise économique sans précédent à laquelle il est actuellement confronté. Les pourparlers avec le FMI le mois dernier, bien qu’apparemment fructueux, n’ont pas abouti à un plan pour redresser l’économie et la mettre sur une voie stable ; l’instabilité politique pourrait potentiellement contrecarrer la poursuite des discussions.

Alors que les deux Rajapaksa et Wickremesinghe ont accepté de partir suite à une décision du Parlement les exhortant tous les deux à démissionner de leurs fonctions avec effet immédiat, ils pourraient retarder dans une tentative de s’accrocher au pouvoir. Rajapaksa aurait accepté de partir avant le 13 juillet et Wickremesinghe n’a pas fixé de date et il y a pas réellement une garantie qu’ils le feront, selon Keenan. “Tous ceux qui sont au pouvoir et proches de lui au #SriLanka, à quelques exceptions près, ne se soucient que de jouer les angles, de gagner du temps, presque jamais de l’intérêt public”, a-t-il tweeté samedi. “C’est pourquoi tant de personnes demandent un” changement de système “.”

.@NCdeMel sur Ranil « gagner du temps » : promettant, comme Gotabaya, de démissionner prochainement. Tous ceux qui sont au pouvoir et proches de lui dans #Sri Lanka, à quelques exceptions près, ne se soucient que de jouer les angles, de gagner du temps, presque jamais de l’intérêt public. C’est pourquoi tant de personnes demandent un “changement de système”. https://t.co/MzzRrWbbTQ —Alan Keenan (@akeenan23) 9 juillet 2022

De Mel a déclaré à Al Jazeera English que « Si vous regardez l’histoire du Premier ministre à la tête de son propre parti, au cours des 20 dernières années, chaque fois qu’ils ont perdu une élection – et ils en ont perdu beaucoup – le Premier ministre, au sein de son parti, a promis de se retirer, à condition qu’il y ait un consensus dans le reste des rangs du parti sur un autre chef. Maintenant, a déclaré de Mel, Wickremesinghe essaie peut-être au moins de «gagner du temps et de ne pas s’en remettre à l’énorme appel de la société et des gens à démissionner. Je pense donc qu’il est très clair qu’il s’agit d’une tactique cynique éprouvée qui est présentée comme une excuse pour rester.

En outre, le New York Times a signalé des incidents de violence de l’État contre des manifestants, avec 42 personnes blessées après des accrochages avec les forces de sécurité de l’État, et quatre journalistes d’une chaîne de télévision sri-lankaise attaqués devant la résidence du Premier ministre par les forces de sécurité. Samedi. la police avait utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre les manifestants et aurait tiré des coups de feu en l’air pour tenter de disperser la foule.

Si Rajapaksa et Wickremesinghe finissent par quitter leurs fonctions, il n’est pas clair que la dynastie politique Rajapaksa se terminera avec Gotabaya. Le fils de Mahinda, Namal, a servi dans le cabinet de son oncle jusqu’à cette année et siège toujours au parlement ; Basil Rajapaksa, un frère du président, était ministre des Finances dans l’administration de son frère et, selon certains initiés, dirigeait efficacement le pays pendant sa spirale économique. Il a démissionné de son poste le 9 juin, mais même alors, a-t-il déclaré aux journalistes, “je ne peux pas et je ne veux pas m’éloigner de la politique”.