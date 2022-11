Des manifestations et des grèves éclatent dans toute l’Europe alors que la flambée de l’inflation et le coût de la vie entraînent un “hiver de mécontentement”

Les travailleurs grecs et belges ont quitté le travail cette semaine alors que des manifestations se sont déroulées dans toute l’Europe pour repousser la flambée des prix de la vie entraînée par l’inflation dans ce que certains ont qualifié d ‘”hiver de mécontentement”.

Les travailleurs en Grèce ont organisé une grève générale de 24 heures cette semaine lorsque des milliers de manifestants ont défilé à Athènes et dans la ville de Thessalonique, dans le nord du pays, provoquant de brefs affrontements avec de petits groupes de manifestants se détachant du groupe principal et lançant des cocktails Molotov et des pierres sur la police qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.

La grève a perturbé les services dans tout le pays, avec des ferries bloqués dans le port, des liaisons interrompues avec les îles grecques, des écoles publiques fermées, des hôpitaux publics fonctionnant avec un personnel réduit et la plupart des transports publics paralysés.

L’INFLATION EN ALLEMAGNE ATTEINT UNE CROISSANCE ÉLEVÉE DE PRÈS DE 50 ANS DANS UN MILIEU DE CRISE ÉNERGÉTIQUE

Une scène similaire s’est déroulée en Belgique, alors que des ralentissements de la circulation ont été signalés dans tout le pays après que les travailleurs ont mis en place des lignes de piquetage dans les supermarchés et les centres commerciaux pour protester contre l’inflation galopante et les pics de la facture énergétique dus en partie à la guerre de la Russie en Ukraine.

Plus de 100 000 employés du gouvernement pourraient quitter leur travail cet hiver au Royaume-Uni pour protester contre les hausses du coût de la vie, d’après Le Soleil et Reuters a rapporté que les chauffeurs travaillant pour 12 opérateurs ferroviaires britanniques ont annoncé qu’ils feraient grève le 26 novembre.

L’INFLATION MAINTIENT L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE EN OCTOBRE ALORS QUE LES PRIX RESTENT OBLIGATOIREMENT ÉLEVÉS

Les grévistes du métro ont fermé la moitié des lignes du métro parisien jeudi, une journée nationale de débrayages et de manifestations par conducteurs de train français, les enseignants et autres travailleurs du secteur public exigeant que le gouvernement et les employeurs augmentent les salaires pour suivre l’inflation.

Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue en France le mois dernier lors d’une grève appelant à des augmentations de salaire pour suivre l’inflation qui avait atteint 6,2%.

BIDEN DIT QU’IL N’Y A AUCUNE “GARANTIE” QUE LE PAYS “SE DÉBARQUERA DE L’INFLATION”

Le principal syndicat d’enseignants d’Écosse a déclaré jeudi qu’il avait obtenu un “mandat écrasant” de grève avec un important syndicat des chemins de fer et un syndicat des postiers, qui menacent également de faire grève cet hiver, Le Financial Times a rapporté.

Les travailleurs espagnols s’opposent également à l’augmentation du coût de la vie alors que les camionneurs ont appelé à une grève illimitée lundi prochain, News24 a rapporté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des milliers de Bulgares sont descendus dans la rue vendredi lors d’un rassemblement organisé par les deux plus grands syndicats du pays pour protester contre l’inflation et exiger des salaires plus élevés cet hiver pour compenser la hausse du coût de la vie.

L’inflation a atteint un nouveau record en octobre dans les 19 pays qui utilisent l’euro. La croissance économique a également ralenti avant ce que les économistes craignent d’être une récession imminente, en grande partie à cause de ces prix plus élevés qui sapent la capacité des Européens à dépenser.

Associated Press a contribué à ce rapport.