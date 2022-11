Des manifestations éclatent en Chine et des manifestants anti-lockdown exhortent les autres à les rejoindre | Nouvelles du monde

À la tombée de la nuit à Shanghai, ils se sont rassemblés par centaines.

Des gens ordinaires et en colère qui ont emporté leurs frustrations dans la rue.

Arrivés, nous avons suivi la foule jusqu’à une route barricadée. Il était bloqué par une rangée de policiers debout au coude à coude.

Ils empêchaient les gens de se rassembler sur Wulumuqi Road, le site de la manifestation d’hier.

Mais quel que soit l’endroit où ils étaient autorisés à se rassembler, les gens venaient quand même.

Au départ, ils se tenaient en grande partie en silence; les mots peuvent être dangereux ici.

Mais il y avait un pouvoir dans leur retenue, et à la place ils tenaient des feuilles de papier vierges et agitaient des mouchoirs blancs.

Leur seule présence en disait long; tout le monde prenait un risque énorme.

Mais il y avait un sentiment qu’ils sentaient qu’ils faisaient partie de quelque chose d’historique et d’important. Certains visages étaient émotifs, d’autres étaient en colère.

Parmi la foule, nous avons rencontré un groupe de jeunes amis débordant de passion.

“Nous espérons que davantage de personnes se lèveront courageusement et fermement, c’est notre objectif”, nous a dit l’un d’eux.

“Parce que nous avons dit la vérité, ils n’étaient pas contents et ils ont arrêté des gens. Nous exigeons qu’ils libèrent ces gens, mais ils ne font rien, ils ne traitent pas les gens comme des gens.”

Les gens l’ont spontanément applaudie pour avoir parlé, comme ils l’ont fait avec tous ceux qui ont eu le courage de parler aux médias.

Des chants de “libérez le peuple” ont commencé immédiatement autour d’elle et se sont répandus dans la foule.

Une autre femme a commencé à nous dire que son sentiment dominant était la tristesse plutôt que la colère lorsqu’elle a soudainement été interrompue.

La police a chargé dans la foule, se déplaçant rapidement, de manière décisive, repoussant les gens, arrêtant ceux qui se trouvaient sur leur chemin.

Tous ceux qui le pouvaient ont couru.

Petit à petit, ils ont poussé les gens de plus en plus loin : on a vu au moins une personne plaquée au sol et arrêtée, mais la foule ne s’est pas dispersée.

Une réponse brutale pourrait bien suivre – les autorités ont de quoi s’inquiéter.

Des manifestations comme celle-ci ont maintenant éclaté dans plusieurs villes – des cris de “pas de tests PCR” parfois accompagnés d’appels plus audacieux, notamment “à bas le Parti communiste chinois”.

Des chants comme celui-ci sont véritablement inconnus, et bien que de telles scènes puissent être attendues ailleurs, elles ne le sont pas en Chine.

Il est difficile d’exagérer à quel point c’est extraordinaire.

Le PCC observera, mais le monde aussi.