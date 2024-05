Des manifestations éclatent dans tout Israël pour un accord d’otages et de nouvelles élections

Les manifestants sont descendus dans les rues de nombreuses villes du pays samedi soir, exigeant un accord immédiat sur la libération des otages et de nouvelles élections.

Les manifestants ont bloqué la circulation à Karkur, tandis que les protestations se sont poursuivies à Beer Sheva, Kfar Saba, Césarée, Herzliya, Netanya, Zikhron Ya’acov et Tel Aviv – où la manifestation la plus importante et principale s’est déroulée dans la rue Kaplan.

Les manifestants ont également écrit un grand message à Tel Aviv qualifiant le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son gouvernement de « honte totale ».

Le chef de l’opposition Yair Lapid s’est rendu sur la place des otages puis est arrivé au pont Begin à Tel Aviv pour se joindre aux manifestations. Le directeur de la Ligue anti-diffamation, Jonathan Greenblatt, a également assisté à la manifestation sur la place des otages et a parlé de la montée de l’antisémitisme dans le monde.

« Tant que nos frères et sœurs, nos mères et nos pères resteront captifs à Gaza, nous ne garderons pas le silence », a déclaré Greenblatt. « Nos cœurs et nos pensées sont constamment avec vous. Je ne viens pas de les mettre [hostage] des plaques d’identité pour venir ici ce soir. Je les porte tous les jours.

Parmi les manifestants notables lors des manifestations figuraient des dizaines d’anciens observateurs de Tsahal – une position que certaines des jeunes femmes otages vues en train d’être capturées par le Hamas dans une vidéo récemment publiée, servaient au moment de leur enlèvement.

Les anciens observateurs rejoignirent les familles des otages sur la place. Ils sont arrivés à la manifestation vêtus de chemises jaunes pour soutenir les familles et leur dire : « Vous n’êtes pas seuls ».

Le directeur de l’ADL, Jonathan Greenblatt, parle de la montée de l’antisémitisme dans le monde sur la place des otages, le 25 mai 2024. (crédit : Adar Eyal) Des manifestants descendent dans la rue Kaplan à Tel Aviv pour exiger que le gouvernement accepte un accord de libération des otages et de nouvelles élections immédiates, le 25 mai 2024. (crédit : AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Les membres de la famille des otages sur la place comprennent Ayelet Levy (la mère de Na’ama), Orli Gilboa (la mère de Daniella), Shira Albag (la mère de Liri) et Sasha Ariev (la sœur de Karina).

« Nous n’avons pas le temps, eux n’ont pas le temps », a déclaré Ayelet. « J’appelle les décideurs, le cabinet de guerre, à être gentils. Faites preuve de courage et de détermination comme Na’ama et comme ses amis en captivité au Hamas, et récupérez nos filles, maintenant. »

« Imaginez un instant votre pire cauchemar, puis imaginez que vous êtes assis, impuissant, devant l’écran et que vous le voyez se réaliser encore et encore », a déclaré Orli. « Puis, jour après jour, les saisons changent, les vacances et les dates vont et viennent, mais le 7 octobre ne passe pas parce que vous comprenez dans quel enfer votre fille est emprisonnée, parce que vous comprenez exactement entre quelles mains elle est et le danger que cela représente. » plane sur elle, heure après heure, minute après minute. Maintenant, nous ne demandons pas, mais exigeons que le gouvernement israélien fasse une véritable avancée dans les négociations et fasse vraiment tout. »

Shira a encore critiqué le gouvernement dans son discours en disant : « Ils nous parlent de la victoire absolue, de la défaite du Hamas et du fait que la guerre ne doit pas s’arrêter. Et c’est vrai, le Hamas doit être renversé, mais Liri et les autres otages n’ont pas le temps, ils n’ont pas d’air pour respirer, ils n’ont pas de liberté, ils sont jetés là seuls dans les tunnels, dans le noir. »

Sasha s’est adressée directement à sa sœur dans son discours, notant que leur mère ne pouvait pas voir la vidéo dans son intégralité mais que quelques photos individuelles lui suffisaient pour « fondre en larmes et ne pas dormir pendant des mois ».

« Papa et moi avons regardé la vidéo et cherché tout ce qui pourrait indiquer votre état. Je suis désolé que nous en soyons arrivés à une situation où nous en sommes à presque huit mois de guerre, et où vous et de nombreux autres otages êtes toujours à Gaza, et c’est Cela vaut la peine de faire comprendre aux gens à quel point il est urgent que vous reveniez. Nous devons vous exposer ainsi dans ces moments horribles. »

Le chef de l’opposition Yair Lapid avec des familles d’otages sur la place des otages à Tel Aviv, le 25 mai 2024. (crédit : ELAD GUTMAN)

Les organisateurs de la manifestation ont également publié une déclaration sur Facebook : « Cette semaine, nous avons tous été choqués. Nous avons regardé la vidéo de l’enlèvement des femmes otages et nous sommes devenus fous devant la nonchalance de ces terroristes. Mais savez-vous quelque chose ? j’ai été moi ou mon meilleur ami.

La police a déclaré samedi soir avoir arrêté sept personnes lors des manifestations.

Les perspectives de reprise des négociations sur les otages augmentent

Les manifestations ont eu lieu alors que les perspectives d’une reprise des pourparlers de cessez-le-feu à Gaza se sont accrues samedi, depuis qu’un responsable connaissant le dossier a déclaré qu’une décision avait été prise de reprendre les pourparlers cette semaine après que le chef des services de renseignement israéliens du Mossad a rencontré le chef de l’armée. CIA et premier ministre du Qatar.

La source, qui a refusé d’être identifiée par son nom ou sa nationalité, a déclaré qu’il avait été décidé que « dans la semaine à venir, des négociations s’ouvriraient sur la base de nouvelles propositions menées par les médiateurs – l’Égypte et le Qatar – et avec la participation active des États-Unis ».

Un responsable du Hamas a par la suite démenti les informations des médias israéliens selon lesquelles les pourparlers reprendraient au Caire mardi, déclarant à Reuters : « Il n’y a pas de [set] date. »

Après plus de sept mois de guerre à Gaza, les médiateurs ont eu du mal à obtenir une avancée décisive, Israël cherchant à libérer les otages détenus par le Hamas et le Hamas espérant la fin de la guerre et la libération des prisonniers palestiniens en Israël.

Eve Young a contribué à ce rapport.