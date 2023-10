Sa Majesté devrait arriver plus tard à Nairobi, la capitale kenyane, avec la reine Camilla.

Les manifestants ont envahi les rues du quartier pauvre de Mathare Valley.







Le début du voyage du roi Charles au Kenya a été terni aujourd’hui par de violentes protestations, les militants s’en prenant à l’héritage du régime colonial britannique.

Sa Majesté devrait arriver plus tard à Nairobi, la capitale kenyane, avec la reine Camilla pour entamer sa première visite d’État dans un pays du Commonwealth en tant que roi.

Au cours de son voyage, le roi exprimera sa tristesse face à la répression britannique du soulèvement Mau Mau dans les années 1950 et « reconnaîtra les aspects les plus douloureux de l’histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya ».

Mais aujourd’hui, dans le quartier pauvre de Mathare Valley, des dizaines de manifestants se sont rassemblés avec des affiches et des pancartes pour exprimer clairement leurs sentiments à l’égard de la famille royale.

Une affiche disait « Les Kenyans dénoncent la visite brutale d’un monarque » et exigeait que le roi arrive « avec [the] restes de Kimathi’ – une référence à la révolte du chef Mau Mau.

Dedan Kimathi a été exécuté par les troupes britanniques en 1957 après avoir été capturé. Il a été enterré dans une tombe anonyme dans l’enceinte de la prison kenyane où il a été pendu.

Les Kenyans ont appelé le roi à intervenir car ils affirment que seules les autorités britanniques disposent de données sur le lieu exact de l’enterrement de Kimathi.

Le début du voyage du roi Charles au Kenya a été terni par de violentes protestations aujourd’hui, alors que les militants s’en prenaient à l’héritage du régime colonial britannique.

Sa Majesté devrait arriver à Nairobi, la capitale kenyane, avec la reine Camilla plus tard cet après-midi pour entamer sa première visite d’État dans un pays du Commonwealth en tant que roi.

Un autre manifestant tenait une pancarte exigeant que le roi « ramène nos objets » – une référence apparente aux centaines d’objets historiques kenyans exposés au British Museum après avoir été volés il y a plus d’un siècle.

LIRE LA SUITE : Alors que King se prépare pour sa première visite d’État au Kenya… Charles s’apprête à exprimer sa « tristesse » pour la torture des Mau Mau – mais les militants veulent des excuses

Dimanche, la Commission des droits de l’homme du Kenya a exhorté Charles à présenter des « excuses publiques sans équivoque » et à payer des réparations pour les abus commis par les autorités coloniales.

Parmi les autres panneaux, il y en avait un qui disait « restituons nos terres historiquement accaparées » et « à bas la colonisation ».

Les manifestants ont également exigé la restitution de la dépouille du chef tribal kenyan Koitalel Arap Samoei, assassiné en 1906, prétendument par un officier des renseignements britanniques.

Il était le chef du peuple Nandi et jouait un rôle à la fois de figure de proue spirituelle et de chef militaire.

Il a dirigé ce qui est devenu connu sous le nom de résistance Nandi contre la domination britannique dans les années 1890.

La visite du roi intervient à la veille du 60e anniversaire de l’indépendance du Kenya vis-à-vis de la Grande-Bretagne, le 12 décembre 1963.

Bien que les deux nations entretiennent depuis des relations étroites, l’héritage colonial violent du soulèvement Mau Mau reste un point sensible pour beaucoup.

Durant une période connue sous le nom d’« urgence » – entre 1952 et 1960 – les autorités britanniques se sont donné beaucoup de mal pour réprimer la campagne de guérilla Mau Mau contre les colons européens.

Des manifestants kenyans se sont massés aujourd’hui à Nairobi pour dénoncer la visite du roi Charles.

Une affiche disait « Les Kenyans dénoncent la visite brutale d’un monarque » et exigeait que le roi arrive « avec [the] restes de Kimathi’ – une référence à la révolte du chef Mau Mau

Les manifestants ont également chanté des chants de libération lors de la manifestation d’aujourd’hui.

Des Kenyans furieux participent aujourd’hui à la manifestation contre la visite du roi

Des manifestantes brandissent aujourd’hui des pancartes manuscrites à Nairobi alors qu’elles manifestent contre la visite du roi.

Les manifestants ont rempli les rues de Mathare aujourd’hui avant l’arrivée du roi

Des manifestants portant des vêtements assortis traversent le quartier de Mathare à Nairobi

Environ 10 000 personnes – principalement issues de la tribu Kikuyu – ont été tuées lors de la répression.

Après des années de bataille judiciaire, la Grande-Bretagne a accepté en 2013 d’indemniser plus de 5 000 Kenyans qui avaient subi des abus pendant la révolte, dans le cadre d’un accord d’une valeur de près de 20 millions de livres sterling.

William Hague, alors ministre des Affaires étrangères, a déclaré : « Le gouvernement britannique reconnaît que les Kenyans ont été soumis à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements de la part de l’administration coloniale.

« Le gouvernement britannique regrette sincèrement que ces abus aient eu lieu et qu’ils aient gâché les progrès du Kenya vers l’indépendance.

« La torture et les mauvais traitements sont des violations odieuses de la dignité humaine que nous condamnons sans réserve.

La commission des droits de l’homme du Kenya a déclaré dimanche dans sa déclaration : “Nous appelons le roi, au nom du gouvernement britannique, à présenter des excuses publiques inconditionnelles et sans équivoque (par opposition aux déclarations de regrets très prudentes, auto-préservées et protectrices) pour le traitement brutal et inhumain infligé aux citoyens kenyans.

Une autre source de tension persistante est la présence des troupes britanniques au Kenya.

Dedan Kimathi a été exécuté par les troupes britanniques en 1957 après avoir été capturé. Il a été enterré dans une tombe anonyme dans l’enceinte de la prison kenyane où il a été pendu.

Au cours de son voyage, le roi exprimera sa tristesse face à la répression britannique du soulèvement Mau Mau dans les années 1950 et « reconnaîtra les aspects les plus douloureux de l’histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya », selon des sources internes. Ci-dessus : les troupes britanniques répriment le soulèvement

Des policiers britanniques tiennent des hommes du village de Kariobangi sous la menace d’une arme pendant que leurs huttes sont fouillées à la recherche de preuves de leur participation à la rébellion Mau Mau de 1952.

Des centaines de Kenyans arrêtés attendent d’être interrogés après les massacres du camp Mau Mau en 1953

En août, le Parlement kenyan a lancé une enquête sur les activités de l’armée britannique, basée à la périphérie de Nanyuki, une ville située à environ 200 kilomètres au nord de Nairobi.

Les points forts de la visite d’État de Charles et Camilla incluent leur visite au parc national de Nairobi pour en savoir plus sur le travail de conservation du Kenya Wildlife Service.

Chris Fitzgerald, secrétaire particulier adjoint du roi, a déclaré lors de l’annonce de sa visite il y a quelques semaines : « Au cours de la visite, Leurs Majestés rencontreront le président Ruto et la première dame ainsi que d’autres membres du gouvernement kenyan, du personnel de l’ONU, Des PDG, des chefs religieux, des jeunes, de futurs dirigeants et des marines kenyans s’entraînent avec les Royal Marines britanniques.

Il a ajouté : « Le programme King and Queen célébrera les liens étroits entre les peuples britannique et kenyan dans des domaines tels que les arts créatifs, la technologie, l’entreprise, l’éducation et l’innovation.

“La visite reconnaîtra également les aspects les plus douloureux de l’histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya, y compris l’urgence (1952-1960).

“Sa Majesté prendra le temps, au cours de sa visite, d’approfondir sa compréhension des torts subis pendant cette période par le peuple kenyan.”

Sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter, le compte du palais de Buckingham a déclaré aujourd’hui : « Le roi et la reine (Camilla) sont en route pour le Kenya pour une visite de quatre jours qui leur permettra de découvrir le meilleur du pays, de ses de jeunes entrepreneurs et créatifs technologiques dans ses magnifiques forêts et son littoral.

Le roi et la reine observeront également les marines kenyans, entraînés par les Royal Marines, organiser une simulation de débarquement secret sur une plage lors de leur visite à la base navale de Mtongwe à Mombasa.

Le Kenya a une association unique avec la famille royale britannique puisque c’est le pays où la reine Elizabeth II a été informée de la mort de son père, le roi George VI, et a accédé au trône.

La princesse de l’époque effectuait une visite officielle avec le duc d’Édimbourg au Kenya et séjournait à l’hôtel Treetops, un lodge situé au cœur du parc national d’Aberdare, lorsque le roi mourut le 6 février 1952.

La défunte reine a effectué une visite d’État au Kenya en novembre 1983.

La visite du roi au Kenya s’inscrit dans le cadre de sa mission visant à consolider le Commonwealth, alors que d’autres pays du groupe sont appelés à devenir des républiques.

Le Premier ministre jamaïcain a confirmé en juillet son intention de faire de son pays une république.

Cette décision suivrait les traces de la Barbade, qui a renoncé à la monarchie britannique en 2021.